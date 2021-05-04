Automação robótica de processos (RPA) é um programa (nesse caso, é um robô de software) para imitar a interação dos usuários humanos com o desktop para realizar tarefas (por exemplo, copiar informações de uma planilha do Excel para um formulário, inserir dados do cliente e fazer um pedido em um site etc. Embora assumamos que muitas tarefas humanas foram automatizadas no mundo digital de hoje, ainda há uma grande parte do nosso trabalho diário que requer trabalho manual, e grande parte desse trabalho é repetitivo.

Imagine se você é um balconista de dados responsável pelo processamento de faturas recebidas enviadas por e-mail ou fax. Você terá que ler a fatura recebida (pode ser um documento em PDF ou uma imagem de fax) e inserir o pedido manualmente em sua aplicação de pedidos. Se for um novo cliente fazendo o pedido, talvez você também tenha que criar manualmente a conta do cliente. Se você tiver RPA, o robô pode aproveitar várias técnicas de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e técnicas de processamento inteligente de documentos para ler a fatura e, em seguida, simular os cliques do mouse e os toques de teclado na tela do computador para inserir as informações na aplicação de pedidos.

Uma diferença fundamental entre a RPA e outros métodos de automação, como scripts ou API, é que a RPA não se limita à linha de comando ou à API, mas também às interfaces de usuário. Apesar dos avanços em várias técnicas de modernização, ainda há muitas aplicações comerciais legadas (por exemplo, CICS, IMS, SAP) ou aplicações nativas (por exemplo, baseadas no Windows) que não oferecem APIs modernas ou linha de comando para automação. Em alguns casos, o usuário simplesmente não tem acesso às APIs (imagine que você está usando uma aplicação de terceiros baseada na web, como um site bancário ou uma biblioteca virtual), pois as chances de elas concederem aos usuários comuns acesso ao back-end A API é muito pequena. Para automatizar tarefas que envolvem esses sistemas, você precisa da RPA.