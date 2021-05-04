A RPA é composta por três tecnologias principais: automação de fluxo de trabalho, captura de tela e IA. A combinação única dessas tecnologias permite que a RPA resolva o desafio de produtividade das tarefas manuais de desktop.
Neste capítulo são abordados:
Automação robótica de processos (RPA) é um programa (nesse caso, é um robô de software) para imitar a interação dos usuários humanos com o desktop para realizar tarefas (por exemplo, copiar informações de uma planilha do Excel para um formulário, inserir dados do cliente e fazer um pedido em um site etc. Embora assumamos que muitas tarefas humanas foram automatizadas no mundo digital de hoje, ainda há uma grande parte do nosso trabalho diário que requer trabalho manual, e grande parte desse trabalho é repetitivo.
Imagine se você é um balconista de dados responsável pelo processamento de faturas recebidas enviadas por e-mail ou fax. Você terá que ler a fatura recebida (pode ser um documento em PDF ou uma imagem de fax) e inserir o pedido manualmente em sua aplicação de pedidos. Se for um novo cliente fazendo o pedido, talvez você também tenha que criar manualmente a conta do cliente. Se você tiver RPA, o robô pode aproveitar várias técnicas de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e técnicas de processamento inteligente de documentos para ler a fatura e, em seguida, simular os cliques do mouse e os toques de teclado na tela do computador para inserir as informações na aplicação de pedidos.
Uma diferença fundamental entre a RPA e outros métodos de automação, como scripts ou API, é que a RPA não se limita à linha de comando ou à API, mas também às interfaces de usuário. Apesar dos avanços em várias técnicas de modernização, ainda há muitas aplicações comerciais legadas (por exemplo, CICS, IMS, SAP) ou aplicações nativas (por exemplo, baseadas no Windows) que não oferecem APIs modernas ou linha de comando para automação. Em alguns casos, o usuário simplesmente não tem acesso às APIs (imagine que você está usando uma aplicação de terceiros baseada na web, como um site bancário ou uma biblioteca virtual), pois as chances de elas concederem aos usuários comuns acesso ao back-end A API é muito pequena. Para automatizar tarefas que envolvem esses sistemas, você precisa da RPA.
A automação robótica de processos (RPA) é composta por três tecnologias principais: automação do fluxo de trabalho, captura de tela e inteligência artificial (IA). É a combinação única dessas três tecnologias que permitem à RPA resolver um desafio de produtividade com tarefas manuais de desktop que, de outra forma, teriam um retorno sobre o investimento (ROI) fraco.
Quando a RPA foi lançada pela primeira vez, havia a impressão de que era apenas uma tecnologia de captura de tela. De certa forma, isso não está errado; a RPA é uma evolução da captura de tela com um uso mais inteligente da tecnologia de variação, como assistência de tela, análise mais inteligente dos dados da IU (por exemplo, controles nativos do Windows, modelo DOM do navegador da web) e uma maneira mais escalável de gerenciar muitos robôs ao mesmo tempo.
Antes do lançamento da RPA no mercado de massa, havia aproximadamente três categorias de automação de fluxo de trabalho: processo totalmente manual, semiautomatizado centrada no ser humano e direto totalmente automatizado. O objetivo de quase todos os projetos de automação é mudar o percentual de processos totalmente manuais para processos diretos totalmente automatizados. O desejo de ter o maior número possível de processos diretos é o que ajudou a impulsionar a economia de APIs, já que todos os serviços devem ser acessíveis por API e programados para eliminar todas as intervenções humanas:
O problema é que há um investimento necessário entre o processo centrado no ser humano e o processo direto e, às vezes, o investimento necessário pode ser significativamente maior do que os benefícios obtidos. Como resultado, veremos que muitos projetos iniciais de automação estão focados em processos críticos para os negócios, nos quais o ROI seria mais forte. Esses conjuntos de processos de negócios críticos geralmente representam apenas 10% dos processos da empresa, e a maioria do restante são o que chamamos de "processos de cadeia longa" e centrados no ser humano, mas não são significativos o suficiente para justificar a investimento necessário para criar uma nova API ou reengenharia de processos.
É aqui que o uso da RPA é atraente e prático. A RPA é boa para automatizar um conjunto de tarefas repetitivas de desktop que, de outra forma, seriam difíceis e demoradas de automatizar sem integração com API. O fato de que muitas soluções de RPA (incluindo o IBM Robotic Process Automation) fornecem ferramentas de criação de pouco código combinadas com gravação de tela e tecnologia de visão mais inteligente torna ainda mais fácil e rápida para os usuários criarem a solução.
O que isso alcança é que temos um meio termo entre processos centrados em humanos e processos diretos, onde estamos usando uma abordagem híbrida envolvendo humanos, robôs e API para impulsionar a automação:
Para identificar se há oportunidades de usar automação robótica de processos (RPA) em sua organização, há três lugares que você pode investigar primeiro:
Existem duas formas principais de robôs na automação robótica de processos (RPA): assistidos e não assistidos. Quando o setor de RPA foi lançado pela primeira vez no mercado, a maioria dos robôs era “não assistida”. Em essência, um bot não assistido era como um cronjob, exceto que, neste caso, os bots estavam sendo despachados (geralmente em um cronograma) para execução em um computador designado.
Os "bots assistidos", lançados posteriormente, são bots que podem ser iniciados sob demanda pelos usuários em seus computadores. Nesses casos, os bots provavelmente estão automatizando apenas uma parte da tarefa geral, e não a tarefa inteira.
Existem duas vantagens principais nos bots assistidos em comparação com os bots não assistidos:
Recentemente, estamos vendo uma tendência crescente em que as empresas estão implementando mais bots assistidos, além dos bots não assistidos mais tradicionais.
Atualmente, existem várias áreas onde a automação robótica de processos (RPA) utiliza IA (com toda a expectativa de expansão para mais casos de uso no futuro). Fundamentalmente, o que a RPA tenta fazer é imitar as ações das pessoas enquanto elas realizam suas tarefas.
Estes são quatro exemplos:
A força inegável da RPA está no ROI claro e na capacidade de programação para usuários corporativos diários. A RPA, como conceito, é muito poderosa e possui um grande potencial para novas inovações e aplicações. A RPA permite que as empresas façam a ponte de seus sistemas legados ou existentes para a economia de API mais moderna, sem exigir que modernizem suas plataformas primeiro. Existem várias áreas em que a RPA evoluirá:
Não deixe de conferir o podcast The Art of Automation, especialmente o Episódio 4, no qual eu me sento com Jerry Cuomo para discutir a RPA.
Saiba como o IBM Robotic Process Automation pode gerar US$ 992 mil em benefícios e um ROI de 124% para sua organização.
Descubra o papel da RPA na automação de processos de TI, desde o aumento da transformação digital até a condução de iniciativas de automação focadas nos negócios.
O IBM® Robotic Process Automation é um software que visa automatizar tarefas de back-office repetitivas e demoradas utilizando robôs de software que emulam ações humanas em um computador. Ele faz parte da solução da IBM para automação de negócios.