Levando as finanças rumo à automação agêntica

As equipes financeiras estão sob pressão para trabalhar de forma mais inteligente, não mais pesada. Ineficiências persistentes em processos e fluxos de trabalho manuais, exigências crescentes de conformidade e a necessidade de escalar durante a expansão global tornam mais difícil atender às expectativas dos acionistas. Esses desafios desaceleram a tomada de decisão, aumentam custos e criam gargalos operacionais.

É aí que entra o IBM® watsonx Orchestrate. Com agentes de IA personalizáveis para finanças, suas equipes podem automatizar tarefas repetitivas, acelerar ciclos de planejamento e extrair insights mais rápido, liberando tempo para atividades de maior valor. Seja para otimizar o fluxo order-to-cash ou melhorar a precisão das previsões, esses agentes levam a IA para onde o trabalho acontece.
Coloque um agente em funcionamento em poucos minutos

Crie agentes de IA em nossa interface intuitiva sem necessidade de conhecimentos de programação. Veja a prévia, otimize para seus fluxos de trabalho específicos de vendas e implemente com rapidez.

 02 Vincule às aplicações

Vincule os agentes e aplicações corporativas comuns por meio de ferramentas pré-construídas que se integram a mais de 80 dos principais aplicativos empresariais.

 03 Faça a implementação nos canais de sua escolha

Gerencie a autenticação de forma centralizada em várias APIs e sistemas com controles de segurança de nível empresarial.

Conheça sua equipe financeira de IA agêntica

Veja como agentes de IA podem otimizar processos-chave e liberar excelência operacional.
Aumente a precisão do planejamento com previsões geradas por IA, explicações de variações e insights de desempenho que ajudam as equipes financeiras a eliminar as lacunas e tomar decisões melhores. Organizações que adotaram essa abordagem concluíram ciclos orçamentários até 33%1 mais rápido e reduziram erros de previsão de vendas em 57%1, gerando maior confiança nos resultados financeiros.
Representação 3D de vários quadrados e uma mangueira azul

Garanta conformidade, reduza custos e diminua fraudes validando faturas, comparando pedidos de compra e automatizando as interações com fornecedores de ponta a ponta. Ao digitalizar e simplificar esses processos, as empresas alcançaram 25%1 de redução no custo por fatura e encurtaram os ciclos de faturas em 32%1.
Representação 3D de uma árvore feita com barras metálicas e círculos azuis em forma de cúpulas

Melhore o fluxo de caixa e a experiência do cliente automatizando faturamento, verificações de crédito e lembretes de pagamento. Essas otimizações podem reduzir os saldos incobráveis em 43%1 e diminuir em 32%1 o prazo médio de recebimento (DSO), liberando capital de giro e fortalecendo a saúde financeira.
Representação 3D de um processo industrial com várias peças metálicas sobre plataformas, ao redor de um dispositivo metálico posicionado sobre várias esferas azuis

Otimize o processo record-to-report para entregar demonstrações financeiras precisas mais rápido. Com automação orientada por IA, as organizações conseguiram reduzir os ciclos mensais de fechamento em 33%1, ao mesmo tempo em que aumentaram em 2%1 a porcentagem de lançamentos contábeis sem erros. Essas automações ajudam a gerar maior precisão e conformidade.
Benefícios que os agentes de IA oferecem para finanças
Tomada de decisão mais rápida e baseada em dados

Agentes de IA fornecem insights em tempo real para ajudar os líderes financeiros a responder com confiança a interrupções.

 Leia o estudo do IBM Finance
Custos mais baixos e capacidade liberada

Ao automatizar tarefas rotineiras, as equipes financeiras podem reduzir custos operacionais e realocar até 30% da força de trabalho para iniciativas estratégicas.

 Saiba como o IBM Finance transformou a produtividade
Integração fluida com seus sistemas existentes

Conecte facilmente agentes de IA a sistemas ERP e aplicativos financeiros para uma adoção e escalabilidade sem atritos.

 Explore as integrações
Dê o próximo passo

Experimente o IBM watsonx Orchestrate sem nenhum custo ou agende uma consultoria com um especialista da IBM.

 Experimente sem custo Agende uma demonstração em tempo real
1 Put AI to work for finance in financial services IBM Institute for Business Value, 2024