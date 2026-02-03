Forneça às equipes financeiras agentes de IA que melhoram a velocidade, a precisão e a tomada de decisão, sem precisar de programação
As equipes financeiras estão sob pressão para trabalhar de forma mais inteligente, não mais pesada. Ineficiências persistentes em processos e fluxos de trabalho manuais, exigências crescentes de conformidade e a necessidade de escalar durante a expansão global tornam mais difícil atender às expectativas dos acionistas. Esses desafios desaceleram a tomada de decisão, aumentam custos e criam gargalos operacionais.
É aí que entra o IBM® watsonx Orchestrate. Com agentes de IA personalizáveis para finanças, suas equipes podem automatizar tarefas repetitivas, acelerar ciclos de planejamento e extrair insights mais rápido, liberando tempo para atividades de maior valor. Seja para otimizar o fluxo order-to-cash ou melhorar a precisão das previsões, esses agentes levam a IA para onde o trabalho acontece.
Crie agentes de IA em nossa interface intuitiva sem necessidade de conhecimentos de programação. Veja a prévia, otimize para seus fluxos de trabalho específicos de vendas e implemente com rapidez.
Vincule os agentes e aplicações corporativas comuns por meio de ferramentas pré-construídas que se integram a mais de 80 dos principais aplicativos empresariais.
Gerencie a autenticação de forma centralizada em várias APIs e sistemas com controles de segurança de nível empresarial.
Veja como agentes de IA podem otimizar processos-chave e liberar excelência operacional.
Agentes de IA fornecem insights em tempo real para ajudar os líderes financeiros a responder com confiança a interrupções.
Ao automatizar tarefas rotineiras, as equipes financeiras podem reduzir custos operacionais e realocar até 30% da força de trabalho para iniciativas estratégicas.
Conecte facilmente agentes de IA a sistemas ERP e aplicativos financeiros para uma adoção e escalabilidade sem atritos.
Experimente o IBM watsonx Orchestrate sem nenhum custo ou agende uma consultoria com um especialista da IBM.