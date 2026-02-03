As equipes financeiras estão sob pressão para trabalhar de forma mais inteligente, não mais pesada. Ineficiências persistentes em processos e fluxos de trabalho manuais, exigências crescentes de conformidade e a necessidade de escalar durante a expansão global tornam mais difícil atender às expectativas dos acionistas. Esses desafios desaceleram a tomada de decisão, aumentam custos e criam gargalos operacionais.

É aí que entra o IBM® watsonx Orchestrate. Com agentes de IA personalizáveis para finanças, suas equipes podem automatizar tarefas repetitivas, acelerar ciclos de planejamento e extrair insights mais rápido, liberando tempo para atividades de maior valor. Seja para otimizar o fluxo order-to-cash ou melhorar a precisão das previsões, esses agentes levam a IA para onde o trabalho acontece.