Talvez o desafio central enfrentado por Jawad Khalid Mirza foi a necessidade de construir e formar um SOC do zero. Para chegar lá, ele precisaria escolher a solução de software de segurança mais eficiente e econômica para atender às necessidades técnicas, incluindo a integração da solução com os principais sistemas bancários do Askari Bank. Além disso, ele precisava colocar em prática a equipe para estabelecer e gerenciar as operações técnicas diárias do SOC, incluindo a detecção e o tratamento de incidentes de segurança. A tarefa exigia experiência em SOC, e ele a encontrou em Umair Shakil.

Poucos dias depois de ingressar no Askari Bank como chefe da equipe do SOC, Umair Shakil debateu profundamente com Jawad Khalid Mirza sobre a importante decisão da plataforma. Em sua função anterior (executando operações de segurança para uma das maiores provedoras de telecomunicações do Paquistão), Umair Shakil implantou a solução IBM Security® QRadar® com grande efeito. Foi como resultado direto de sua experiência positiva que a IBM Security entrou na lista pequena, junto com as soluções de segurança da Microsoft e da Splunk.

Com base em provas de conceito enviadas por cada fornecedor, Umair Shakil e Jawad Khalid Mirza realizaram rigorosos exercícios comparativos com base em três dimensões principais: desempenho do sistema, interoperabilidade e facilidade de uso. Além desses fatores, explica Jawad Khalid Mirza, a escolha da plataforma QRadar reflete sua confiança no roteiro estabelecido pela IBM. "Nós nos vemos realmente alinhados com a direção que a IBM está seguindo com a plataforma QRadar", diz ele. "Para nós, reflete o compromisso da IBM em tornar uma ótima solução de segurança ainda melhor."

Ao analisar os atributos que favoreceram a solução QRadar em relação aos da Microsoft e da Splunk, Umair Shakil destaca a facilidade de integração como um de seus pontos fortes específicos. “Uma das melhores coisas sobre o QRadar é que ele oferece várias formas de integração com nossos principais sistemas bancários, em vez de apenas um único método”, diz ele. “Como esperávamos, isso provou ser uma enorme vantagem durante a implementação.”

Para fornecer a solução, o Askari Bank interagiu com a IBM Business Partner Software Productivity Strategists, Inc. (SPS), que trabalhou em estreita colaboração com Umair Shakil e sua crescente equipe do SOC. Para detecção de ameaças, o principal componente da solução é o IBM Security QRadar SIEM, seu produto de gerenciamento de eventos e informações de segurança que permite ao banco agregar logs de várias fontes em um único repositório. Isso, por sua vez, permite que a equipe do SOC realize correlações e escalada de diferentes logs para identificar e priorizar incidentes de segurança rapidamente.