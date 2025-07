IA no setor bancário

Historicamente, os provedores de serviços financeiros estabelecidos têm enfrentado dificuldades para inovar. Um estudo da McKinsey constatou que grandes bancos eram 40% menos produtivos do que os nativos digitais.1 Muitas startups bancárias emergentes estão liderando casos de uso de inteligência artificial, tornando ainda mais importante que os bancos tradicionais se atualizem e inovem.

Os banqueiros há muito tempo usam o processamento de linguagem natural (PLN) para analisar as grandes quantidades de dados que têm internamente ou que extraem de fontes de terceiros. Eles utilizam ferramentas de análise de dados para descobrir informações e tendências e tomar decisões mais informadas sobre investimentos importantes e gerenciamento de patrimônio.

O setor bancário, em particular, está contando cada vez mais com as vantagens das tecnologias de IA para se manter competitivo. Os clientes querem uma experiência bancária digital sem complicações: aplicativos que antecipem suas necessidades e a capacidade de interagir com pessoas ou assistentes virtuais, dependendo da complexidade do problema. As empresas precisam melhorar a experiência do usuário para manter esses clientes satisfeitos. A adoção e implementação de soluções de IA generativa, juntamente com o gerenciamento eficaz de dados, é um passo fundamental em direção a essa meta.

Embora a IA seja poderosa por si só, combiná-la com a automação abre ainda mais potencial. A automação impulsionada por IA combina a inteligência da IA com a confiabilidade da automação. Ferramentas tradicionais como o Robotic Process Automation (RPA) têm sido valiosas para simplificar tarefas repetitivas, mas os bancos agora estão começando a adotar sistemas de IA agêntica para lidar com fluxos de trabalho mais complexos.

Um Agente de IA é capaz de tomar decisões autônomas e, por exemplo, orientar um pedido de empréstimo do início ao fim. Pode interagir com o cliente, verificar documentos, verificar a credibilidade em bancos de dados internos e externos e sinalizar problemas de conformidade. Ela se adapta às mudanças nas informações e toma decisões em tempo real, em vez de apenas seguir regras predefinidas, tudo com o mínimo de intervenção humana.