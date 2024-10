Com o aumento da adoção da IA, as empresas precisam investir tempo e recursos consideráveis para implementá-la de forma eficaz em suas soluções. A tecnologia de IA generativa da IBM lida com esses desafios ao tornar a IA acessível, capacitando fornecedores independentes de software (ISVs) a implementar facilmente IA para empresas, mantendo o foco em sua área de domínio. Você não precisa ser um especialista para usar a tecnologia de IA da IBM para criar soluções impulsionadas por IA mais rápidas e mais baratas. Com o portfólio de IA integrável da IBM, é possível integrar IA confiável em suas aplicações comerciais com mais facilidade, reduzir o prazo de lançamento no mercado e as implementar em qualquer ambiente de multinuvem híbrida.

watsonx.ai Lightweight Engine

A IBM acaba de lançar o watsonx.ai Lightweight Engine, projetado especificamente para empresas. Com a nova versão do watsonx.ai Lightweight Engine, você acessa uma variedade de modelos de base adequados, incluindo código aberto, modelos de base proprietários e personalizados e APIs de classificação corporativa. Reduza a pegada total de carbono e o requisitos de sistemas ao mesmo tempo em que oferece recursos de inferência de IA em escala corporativa.