Acelerando IA e inovação: o futuro do setor bancário depende da modernização no núcleo

A IA generativa, exemplificada pela explosão de soluções avançadas de grandes modelos de linguagem no mercado e vista mais recentemente com o lançamento do IBM watsonx, oferece possibilidades empolgantes em consultoria financeira e análise de dados. Embora o futuro inexplorado da IA generativa apresente oportunidades em ambientes financeiros determinísticos, a configuração adequada desses modelos pode simplificar conceitos financeiros complexos e facilitar o entendimento pelos clientes. As instituições financeiras devem aproveitar a IA generativa com cautela para encontrar o equilíbrio certo entre inovação e uso ético. É por isso que a IBM coloca todas as suas tecnologias de IA por meio de processos e protocolos rigorosos para oferecer soluções confiáveis.

Em um setor altamente regulamentado como o bancário, é muito mais importante que os clientes tenham acesso ao conjunto de ferramentas, tecnologia, infraestrutura e expertise de consultoria para construir seus próprios modelos ou ajuste fino e adaptar os modelos de IA disponíveis em seus próprios dados e implementar em escala em um ambiente mais confiável e aberto para impulsionar o sucesso dos negócios. A diferenciação competitiva e o valor comercial exclusivo poderão ser cada vez mais derivados da adaptabilidade de um modelo de IA aos dados exclusivos e ao conhecimento de domínio de uma empresa.