Acelerando IA e inovação: o futuro do setor bancário depende da modernização no núcleo

No cenário de serviços financeiros em rápida evolução, adotar IA e inovação digital em escala tornou-se imperativo para os bancos permanecerem competitivos. Com o poder da IA e do aprendizado de máquina, as instituições financeiras podem aproveitar a análise preditiva de dados, a detecção de anomalias e os modelos de aprendizado compartilhado para melhorar a estabilidade do sistema, detectar fraudes e impulsionar experiências superiores centradas no cliente. Ao entrarmos em 2023, o foco se mudou para serviços financeiros digitais, abrangendo finanças integradas, IA generativa e a migração de super aplicativos da China para um fenômeno global. E tudo isso enquanto equilibra a adoção de uma estratégia de multinuvem híbrida. Para que os bancos permaneçam relevantes e competitivos neste novo mundo, é imperativo que se ajustem às novas tendências, entendam a importância do open banking e transformem seus sistemas centrais. Em última análise, os bancos devem começar a modernizar seu núcleo por meio de tecnologias como multinuvem híbrida e IA.
A IA generativa, exemplificada pela explosão de soluções avançadas de grandes modelos de linguagem no mercado e vista mais recentemente com o lançamento do IBM watsonx, oferece possibilidades empolgantes em consultoria financeira e análise de dados. Embora o futuro inexplorado da IA generativa apresente oportunidades em ambientes financeiros determinísticos, a configuração adequada desses modelos pode simplificar conceitos financeiros complexos e facilitar o entendimento pelos clientes. As instituições financeiras devem aproveitar a IA generativa com cautela para encontrar o equilíbrio certo entre inovação e uso ético. É por isso que a IBM coloca todas as suas tecnologias de IA por meio de processos e protocolos rigorosos para oferecer soluções confiáveis.
Em um setor altamente regulamentado como o bancário, é muito mais importante que os clientes tenham acesso ao conjunto de ferramentas, tecnologia, infraestrutura e expertise de consultoria para construir seus próprios modelos ou ajuste fino e adaptar os modelos de IA disponíveis em seus próprios dados e implementar em escala em um ambiente mais confiável e aberto para impulsionar o sucesso dos negócios. A diferenciação competitiva e o valor comercial exclusivo poderão ser cada vez mais derivados da adaptabilidade de um modelo de IA aos dados exclusivos e ao conhecimento de domínio de uma empresa.
As finanças integradas surgiram como uma tendência em rápido crescimento, revolucionando a maneira como os clientes interagem com os produtos e serviços financeiros. Os bancos agora têm a oportunidade de integrar perfeitamente os recursos financeiros em vários contextos, como comércio on-line ou compra de carros e ecossistemas digitais emergentes, sem interromper os fluxos de trabalho dos clientes. Ao integrar serviços financeiros às atividades cotidianas, os bancos podem oferecer experiências altamente personalizadas e convenientes, aumentando a satisfação e a fidelidade dos clientes.
Os super aplicativos, populares na China, têm o potencial de remodelar o cenário dos serviços financeiros globalmente. Ao consolidar várias aplicações e serviços em uma única entidade, os super aplicativos oferecem aos clientes um ecossistema abrangente que integra sem dificuldades a identidade digital, o pagamento instantâneo e os recursos baseados em dados. À medida que as finanças integradas ganham força, e as APIs de open banking se tornam mais predominantes, a visão dos super aplicativos está se tornando realidade. As instituições financeiras precisam se adaptar a essa tendência emergente e participar ativamente dos ecossistemas digitais em evolução para oferecer valor aprimorado e atender às expectativas em evolução dos clientes.
O open banking tem sido um tema de discussão há vários anos, com as regulamentações da PSD2 impulsionando o progresso inicial. Agora, o financiamento aberto, uma extensão da PSD2, está definido para abrir ainda mais serviços e promover uma economia orientada por API. Com o financiamento aberto, os bancos são compelidos a abrir APIs adicionais além das contas de pagamento, permitindo maior inovação e concorrência no setor financeiro. Essa mudança para economias baseadas em dados coloca as finanças integradas no centro dos serviços financeiros. Bancos com visão de futuro não estão apenas cumprindo os requisitos regulatórios, mas também aproveitando proativamente o financiamento aberto para distribuir seus serviços de forma eficiente e alcançar clientes onde quer que estejam.
Neste novo paradigma de finanças digitais impulsionadas por IA, a modernização dos sistemas centrais torna-se imperativa para os bancos oferecerem experiências, aproveitem tecnologias emergentes e permanecerem competitivos. Os sistemas legados tradicionais muitas vezes não têm a flexibilidade, a escalabilidade e a agilidade necessárias para viabilizar a integração de finanças incorporadas, IA generativa e finanças abertas. Ao transformar sistemas centrais, os bancos podem criar uma base sólida que permite a integração perfeita de novas Tecnologias, facilita ecossistemas eficientes baseados em API e aprimora a experiência do cliente.
A multinuvem híbrida desempenha um papel crucial na facilitação da mudança. Ela permite que os bancos aproveitem a escalabilidade e a flexibilidade dos serviços de nuvem pública, mantendo o controle sobre dados confidenciais por meio da nuvem privada e da infraestrutura no local. Ao adotar uma abordagem de multinuvem híbrida, os bancos podem transformar seus principais sistemas, aproveitar os recursos de IA e aprendizado de máquina, garantir a segurança de dados e a conformidade e integrar-se sem dificuldades aos serviços e APIs de terceiros. A nuvem híbrida proporciona a agilidade e a escalabilidade necessárias para suportar a rápida implementação de novos serviços digitais, ao mesmo tempo em que oferece o controle e a personalização exigidos pelas instituições financeiras.
No entanto, transformar os sistemas centrais e fazer a transição para uma infraestrutura de nuvem híbrida não é uma solução única. Cada banco tem requisitos únicos, cenários tecnológicos existentes e objetivos estratégicos. É crucial alinhar o roteiro de tecnologia das soluções fintech com a estratégia do banco, incluindo a estratégia digital. Esse alinhamento garante vantagem competitiva, sustentabilidade e uma convergência perfeita entre os dois roteiros. A colaboração entre bancos, fintechs e a IBM facilita esse alinhamento e ajuda os bancos a enfrentar as complexidades da transformação digital.
O setor de serviços financeiros está passando por uma profunda transformação impulsionada pela IA, pela inovação digital e pela mudança para serviços financeiros digitais. As finanças integradas, a IA generativa, a ascensão dos super aplicativos e as finanças abertas estão remodelando as experiências do cliente e criando novas oportunidades para as instituições financeiras. Para aproveitar totalmente essas tendências transformadoras, os bancos devem transformar seus sistemas centrais e adotar uma infraestrutura de multinuvem híbrida. Essa transformação não só permite a integração perfeita de novas tecnologias, mas também aprimora a eficiência operacional, a agilidade e a segurança de dados. À medida que os bancos embarcam nessa jornada, é fundamental o alinhamento estratégico entre o roteiro de tecnologia e a estratégia geral do banco.
