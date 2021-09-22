O que é combate à lavagem de dinheiro?

A Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro é um conjunto de várias leis e políticas que trabalham juntas para prevenir e processar crimes de lavagem de dinheiro nos EUA. A luta contra a lavagem de dinheiro também envolve a colaboração entre várias organizações governamentais nacionais e internacionais, já que esse crime costuma ocorrer em vários países. Veja a seguir uma visão geral de algumas das leis mais importantes dos EUA que atuam na proteção contra a lavagem de dinheiro.

Algumas dessas leis e organizações são:

Lei de Sigilo Bancário (BSA): a BSA, também conhecida como Lei de Relatórios de Transações Monetárias e Estrangeiras, foi criada em 1970 e foi a primeira legislação que buscava prevenir e processar o ato de lavagem de dinheiro por meio de bancos e outras instituições financeiras. A Lei de Sigilo Bancário exige que os bancos cooperem com as investigações governamentais para combater o financiamento de atividades ilegais por meio do rastreamento da movimentação financeira. Por exemplo, ela exige que os bancos preencham um relatório de transação monetária (CTR) para qualquer transação em dinheiro que ultrapasse US$ 10 mil.

Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro: essa lei foi criada em 1986 e transformou a lavagem de dinheiro em crime federal. Seu foco principal é coibir a lavagem de dinheiro por cartéis de drogas. Ela permite que o governo apreenda ativos sem acusar ninguém de crime. A lei também estendeu o CTR para incluir qualquer transação acima de US$ 10 mil, não apenas dinheiro.

Lei Annunzio-Wylie de Combate à Lavagem de Dinheiro: essa lei de 1992 se concentra sobretudo nos bancos. Exige que eles implementem práticas de prevenção contra a lavagem de dinheiro e os penaliza se permitirem que criminosos utilizem suas instituições para fins de lavagem de dinheiro. A lei introduziu os Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) que os bancos precisam preencher caso um cliente ou transação esteja sob suspeita de lavagem de dinheiro.

Lei Patriota: foi implementada após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova York e visa rastrear e combater o financiamento do terrorismo (CFT) e atividades terroristas por meio da lavagem de dinheiro. Fortaleceu a colaboração entre bancos e unidades antiterroristas dentro do governo e aumentou multas e sentenças por lavagem de dinheiro. Um ponto essencial da Lei Patriota são os Programas de Identificação de Clientes (CIPs), também conhecidos como “conheça seu cliente” (KYC), que obriga os bancos a examinar os clientes.

FinCEN: a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) complementou os regulamentos do BSA e da Lei Patriota e implementou regras rígidas sobre a avaliação adequada dos clientes que as instituições financeiras precisam cumprir.

Várias organizações governamentais nacionais e internacionais, instituições e agentes da lei combatem a lavagem de dinheiro no mundo todo.