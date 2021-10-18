تقوم تقنية الحوسبة السرية بعزل البيانات الحساسة في جيب محمي داخل وحدة المعالجة المركزية أثناء المعالجة. لا يمكن الوصول إلى محتويات الجيب، والتي تشمل البيانات التي تتم معالجتها والتقنيات المستخدمة في معالجتها، إلا لرموز البرمجة المصرح بها. فهي غير مرئية وغير معروفة لأي شيء أو أي شخص آخر، بما في ذلك مزود السحابة.

مع تزايد اعتماد قادة الشركات على خدمات السحابة العامة والسحابة الهجينة، فإن خصوصية البيانات في السحابة أمر حتمي. يتمثل الهدف الأساسي من الحوسبة السحابية في توفير ضمانات أكبر للقادة بأن بياناتهم في السحابة محمية وسرية، ولتشجيعهم على نقل المزيد من بياناتهم الحساسة وأحمال تشغيل الحوسبة إلى خدمات السحابة العامة.

على مدار سنوات، قدم مزودو السحابة خدمات التشفير للمساعدة في تأمين البيانات في حالة التخزين (في وحدات التخزين وقواعد البيانات ومراكز البيانات) والبيانات أثناء النقل (التي تنتقل عبر اتصال الشبكة). تقضي الحوسبة السرية على الثغرة الأمنية المتبقية في أمن البيانات من خلال حماية البيانات قيد الاستخدام أثناء المعالجة أو وقت التشغيل. تتم حماية البيانات في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها.