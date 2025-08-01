Qué significan los LLM de código para el futuro del desarrollo de software

Según El Maghraoui, los ingenieros de software están evolucionando de productores de código a curadores de código. “Si bien la programación sigue siendo esencial, el énfasis se está desplazando hacia la ingeniería rápida. ¿Cómo enmarcamos las consultas correctas en el contexto de estos LLM? Y en lugar de escribir cada línea de código, los desarrolladores están orquestando cada vez más el código generado por IA, uniendo las piezas”.

Sin embargo, esta evolución es solo la punta del iceberg. El Maghraoui cree que los roles de los desarrolladores avanzarán hacia lo que ella denomina “ingeniería impulsada por la intención”. La idea es alejarse de la sintaxis y centrarse en la estructura, dejar los detalles más finos y alejarse para enfocarse en el panorama general, y pasar del qué al por qué, destacando los objetivos, los resultados y el impacto.

Para McGinn, los módulos de LLM pueden tratarse como bibliotecas importadas a un programa. “Los problemas se pueden resolver más rápidamente del mismo modo que las bibliotecas nos ayudan como ingenieros a aprovechar funcionalidades ya existentes y no tener que reinventar la rueda”.

Esta visión coincide con la computación generativa. En este marco, un modelo de código se integra en los sistemas como un componente de software modular y se maneja como una interfaz programable. Como tal, puede abstraer tareas de bajo nivel, y los desarrolladores dirigen más esfuerzos hacia la resolución de problemas de orden superior.

“Necesitan considerar el design thinking en lugar de escribir código”, dice Satoh. “Necesitamos ingenieros de nivel superior que puedan crear la arquitectura de un sistema”.

Es un rol que se está volviendo más multidisciplinario, incorporando no solo el diseño y la arquitectura, sino también otras dimensiones como la ética y la seguridad. “Es menos manual y hay más automatización, pero es más estratégico”, dice El Maghraoui. “Estamos combinando la ingeniería de software con el pensamiento a nivel de sistema, el pensamiento de producto y el razonamiento ético. Ahora no solo sabemos programar, sino que nos estamos convirtiendo en ingenieros expertos en IA y en ingenieros que priorizan la IA”.

Esto abre caminos para mejorar las habilidades en esas tareas de nivel superior, especialmente para los desarrolladores júnior. “El objetivo de muchos puntos de referencia es alcanzar la funcionalidad de un desarrollador júnior. Entonces, si esa es una métrica que buscamos, entonces la idea es no tener tanta necesidad de eso”, dice McGinn. “Necesitamos personas con un nivel de conocimientos superior al de un desarrollador júnior, o que ya no necesiten pasar por el rol de desarrollador júnior para comprender lo que hace un desarrollador sénior.”