¿Qué es Edge AI?

En pocas palabras, Edge AI, o "IA en el perímetro", se refiere a la combinación de computación edge e inteligencia artificial para ejecutar tareas de machine learning directamente en dispositivos edge interconectados. La computación edge permite que los datos se almacenen cerca de la ubicación del dispositivo, y los algoritmos de IA permiten que los datos se procesen directamente en el perímetro de la red, con o sin conexión a Internet. Esto facilita el procesamiento de datos en milisegundos, proporcionando retroalimentación en tiempo real.

Los automóvil autónomos, los dispositivos portátiles, las cámaras de seguridad y los electrodomésticos inteligentes se encuentran entre las tecnologías que aprovechan las capacidades de Edge AI para ofrecer a los usuarios información en tiempo real cuando es más esencial.

La popularidad de Edge AI está creciendo a medida que las industrias descubren nuevas formas de aprovechar su poder para optimizar los flujos de trabajo, automatizar los procesos empresariales y desbloquear nuevas oportunidades de innovación, al tiempo que abordan preocupaciones como la latencia, la seguridad y la reducción de costos.

