La documentación del código es una parte vital del proceso de desarrollo de software . Pero para muchos desarrolladores de software, documentar código puede ser una tarea que consume mucho tiempo y que a menudo les resta importancia a su propósito principal de escribir código.
Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Las herramientas impulsadas por IA generativa emplean grandes modelos de lenguaje (LLM) para hacer que la creación y el mantenimiento de documentación sean más eficientes. Los LLM de código han sido entrenados o ajustados en conjuntos de datos de programación, analizando la sintaxis, la estructura y la semántica del código fuente. Con base en los patrones que obtienen, los modelos de IA generan documentación de bajo nivel como comentarios de código en línea que explican líneas o bloques de código, y cadenas de documentación, o docstrings, que describen una clase, función, método o módulo en particular.
Así es como las herramientas de IA pueden beneficiar los flujos de trabajo de documentación de código, con algunos consejos adicionales para ayudar a los equipos de ingeniería de software a sacar el máximo provecho de la IA para documentar código.
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El Informe sobre el estado del desarrollo de software asistido por IA 2025 del programa de investigación DORA de Google Cloud encontró que el 64 % de los profesionales de desarrollo de software encuestados utilizan IA para escribir documentación.1
La automatización puede ahorrar tiempo y esfuerzo a los desarrolladores, permitiéndoles centrarse más en diseñar algoritmos, formular lógica y resolver problemas. Además, asistentes de programación como Gemini Code Assist, GitHub Copilot y Tabnine pueden vincular directamente a entornos de desarrollo integrados (IDE) y espacios de trabajo populares como Eclipse, JetBrains IDE y Visual Studio Code. Los programadores se mantienen “en flujo” a medida que programan, con asistentes de IA que recomiendan comentarios en línea y cadenas de documentos conscientes del contexto en tiempo real.
Consejo útil: La documentación generada por IA aún requiere la experiencia de un programador humano para completar los detalles que faltan, particularmente cuando se trata de lógica avanzada, algoritmos complejos o edge casos. El ojo de un programador también es esencial para detectar cualquier explicación de código innecesaria, comentarios redundantes y sugerencias demasiado generales que desorden el código.
La documentación del código a menudo se queda en el camino, especialmente cuando los problemas de alta gravedad o prioridad se vuelven más apremiantes. Esto puede llevar a que la documentación no esté sincronizada con el estado actual del repositorio (también llamado repositorio). La información obsoleta puede obstaculizar los futuros esfuerzos de mantenimiento del código y optimización del rendimiento, y ralentizar la incorporación de nuevos miembros al equipo.
Los asistentes de IA pueden ayudar a reducir la discrepancia, reflejando rápidamente los cambios de código en la documentación. Plataformas como Mintlify, por ejemplo, tienen un agente de IA que actualiza los documentos relevantes en función de un enlace de solicitud de extracción para fusionar cambios en las características.
La actualización de la documentación del código es un caso de uso creciente para los equipos de desarrollo de software. Según la Encuesta de Desarrolladores 2025 de Stack Overflow, casi una cuarta parte (24.8 %) de los desarrolladores utilizan principalmente IA y más de una cuarta parte (27.3 %) utilizan parcialmente IA para crear o mantener documentación. 2
Consejo útil: Lleva las actualizaciones un paso más allá incorporando documentación de código de IA en tu pipeline de integración continua/entrega continua (CI/CD). Cerciórate de comprobar la compatibilidad con tu stack tecnológico actual y con el ecosistema de software más amplio. Por ejemplo, la plataforma GitBook ofrece sincronización de documentación con sistemas de control de versiones basados en Git, como GitHub y GitLab.
Al igual que las convenciones de programación, la documentación del código también debe seguir un estilo y una estructura coherentes. Mantenerse fiel a estos puede ser un reto, especialmente para grandes repositorios empresariales y de código abierto con múltiples colaboradores.
Al igual que las herramientas de revisión de código de IA que verifican la calidad, funcionalidad y estilo del código, las herramientas de documentación de código de IA pueden evaluar toda la documentación e implementar automáticamente los cambios de estilo y estructura necesarios. Muchas de estas herramientas de IA también siguen estándares de documentación que dependen del lenguaje de programación, como Javadoc para Java, JSDoc para JavaScript y Markdown para Python , entre otros.
Consejo útil: Cree plantillas que definan las pautas de estilo y estructura para la documentación del código, y luego capacita o ajusta la herramienta de IA elegida con esas plantillas. Considere capacitar o ajustar su generador de documentación no solo en todo su código base, sino también en otras bases de conocimiento de alto nivel o documentación técnica, incluidos diagramas de arquitectura, diagramas de flujo de diseño y documentos de requerimientos de productos, para agregar más contexto y mejorar la calidad de la documentación.
La documentación del código también abarca tipos externos, que suelen estar orientados al cliente y adaptados a desarrolladores y usuarios fuera de una empresa. Por ejemplo, la documentación de la interfaz de programación de aplicaciones (API) describe las clases, funciones, métodos y módulos disponibles de las API públicas de un proyecto de software.
Los generadores de documentación pueden producir documentación de API en varios formatos, incluidos HTML, PDF y XML, en respuesta a instrucciones en lenguaje natural. Estas herramientas impulsadas por IA evalúan archivos de código para generar descripciones de endpoint, estructuras de parámetros de solicitud y esquemas de respuesta, así como información detallada sobre requisitos de autenticación y códigos de error.
Consejo útil: La documentación de API generada por IA deberá ser revisada por un programador humano. Verifique los resultados para asegurarse de que sea precisa, completa y de alta calidad.
Modernizar el código heredado puede ser un desafío y, por lo tanto, requiere un plan meticuloso. El primer paso implica comprender todo el código base revisando cualquier documentación disponible. Sin embargo, los sistemas heredados suelen carecer de documentación suficiente, por lo que la tarea recae en manos de los desarrolladores para tener una comprensión suficiente del sistema.
Los asistentes de programación impulsados por IA como IBM® Bob pueden ayudar en el proceso de modernización . Han sido entrenados en diferentes lenguajes de programación, incluso los más antiguos, equipándolos con la capacidad de analizar una base de código, mapear dependencias y generar documentación de código claro. Los desarrolladores pueden entonces emplear la documentación generada por IA para depurar código heredado y guiar su enfoque de modernización, ya sea refactorización de código, migración o reescritura de código.
Consejo útil: Comience poco a poco para evitar abrumarse. Divida el código base en módulos más pequeños y manejables y documente uno a uno. Elija un componente central o crítico, luego avance por la cadena de documentación hacia áreas menos cruciales o menores.
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1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report, Google, 23 de septiembre de 2025
2. Developer Survey, Stack Overflow, 2025