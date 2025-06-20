El futuro es programable: cómo la computación generativa podría reinventar el software

La idea no nació en un instante. Surgió lentamente, a través de hilos de Slack nocturnos y conversaciones en los pasillos, un replanteamiento silencioso de cómo razonan las máquinas. En algún lugar entre el caos de las instrucciones y las aspiraciones de automatización, tomó forma un nuevo concepto. Podría redefinir no solo la inteligencia artificial, sino también el software en sí.

La premisa es audaz: ¿qué pasaría si dejáramos de tratar los modelos de lenguaje de gran tamaño como misteriosos chatbots y empezáramos a tratarlos como una infraestructura programable? IBM se refiere a esta disciplina emergente como computación generativa—un término y marco desarrollado por sus investigadores para definir un nuevo enfoque para trabajar con modelos de IA. Se trata de rediseñar la forma en que los modelos de IA se integran en los sistemas, no como oráculos impredecibles, sino como componentes de software modulares y controlados. Si tiene éxito, podría marcar un punto de inflexión para el desarrollo de la IA, el diseño de software y la tecnología empresarial.

David Cox, director de investigaciones de IBM, declaró a IBM Think en una entrevista que él acuñó el término computación generativa para describir el cambio que ve en el desarrollo de la IA. No es ni una marca ni un producto. Se trata de un cambio, un movimiento para tratar los grandes modelos de lenguaje no como interlocutores inteligentes, sino como elementos programables. Olvídese de los trucos de magia. Esto es ingeniería de software.

"No es que los LLM estén reemplazando la programación", dijo. "Es que se están convirtiendo en un nuevo tipo de programación primitiva".

Hoy en día, interactuar con un gran modelo de lenguaje a menudo se siente como invocar a un oracle caprichoso. Si se modifica ligeramente una oración en una instrucción, el resultado se desvía de su curso. Escriba una instrucción de ensayo y espere, ore, engatuse. Es ingenioso en la forma en que la astrología es ingeniosa, escurridiza, interpretativa y, en ocasiones, profunda. Pero para bancos, hospitales y gobiernos, el misticismo no escala.

"Escribes algo y obtienes una respuesta diferente dependiendo de cómo lo hayas expresado", dijo Ruchir Puri, científico jefe de la investigación de IBM, en una entrevista con IBM Think. “Es como los primeros días de la búsqueda. Todavía estamos en la era en la que una coma puede cambiar la salida. No se puede dirigir una empresa de esa manera”.

Puri describe un mundo en el que las empresas luchan no solo con alucinaciones, sino también con la falta de confiabilidad en la forma en que los modelos manejan los casos extremos. “Hablamos mucho de alucinaciones”, dijo, “pero el tema más profundo es que no se garantiza que los modelos sigan instrucciones. Cambias una palabra en una instrucción y no sabes lo que obtendrás”. Eso, argumentó, es la antítesis de la ingeniería.