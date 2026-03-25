Agente de programación de IA para empresas

IBM Bob impulsa una innovación más rápida, una mayor productividad y el desarrollo de aplicaciones modernas en su organización.

Demostración interactiva

Cree más rápido con un socio de IA

Los entornos de desarrollo agéntico están redefiniendo la forma en que las empresas crean y modernizan el software coordinando la planificación, la ejecución y la verificación en todo el SDLC para que los equipos puedan enviar más rápido, actualizar los sistemas heredados continuamente y mantener la seguridad y la gobernanza que requieren las organizaciones.

 Demostración interactiva
Productividad de ingeniería a escala

Logre un aumento de la productividad del 20 al 80 % en las tareas del SDLC, con un ahorro de tiempo superior al 90 % en el trabajo repetitivo.
Acelere el tiempo de creación de valor

Realice trabajos de ingeniería complejos entre un 20 y un 40 % más rápido, y reduzca el esfuerzo entre un 50 y un 80 % para flujos de trabajo estructurados.
Eficiencia de costos previsible

Reduzca el gasto en computación de IA en un ~40 % y disminuya el costo por característica mediante una detección de problemas más temprana y menos reelaboraciones.
Detección temprana de riesgos y menos incidentes

Detecte las vulnerabilidades antes, lo que reduce los problemas posteriores y mejora la preparación para las auditorías.

Características

Modos agénticos: Code, Ask, Plan, Advanced, Orchestrator

Los modos agénticos de Bob permiten a los equipos planificar, razonar, implementar y validar cambios complejos en el código y los sistemas, lo que garantiza resultados de alta calidad, no solo el código generado.

  • Pregunte: comprenda los conceptos o analice el código existente sin realizar cambios
  • Planifique: piense a través de la arquitectura o cree un plan técnico antes de la implementación
  • Código: implemente características, corrija errores o realice mejoras en el código
  • Avanzado: acceso completo a las herramientas para flujos de trabajo de desarrollo complejos
  • Orquestador: coordine tareas complejas en múltiples modos
Interfaz de chat de modos agénticos de IBM Bob

Modernice más rápido, mantenga la calidad

La modernización se convierte en un proceso predecible y gradual, en lugar de una iniciativa que conlleva muchos riesgos. Estos entornos gestionan la refactorización, las transiciones entre marcos de trabajo, las actualizaciones de dependencias y la regeneración de pruebas de manera que se salvaguarda la integridad del sistema y se permite un progreso cuantificable.

  • Reestructuraciones en todo el repositorio, actualizaciones de dependencias y migraciones de marcos de trabajo​

  • Regeneración automática de pruebas y alineación de CI​

  • Permite que los programas de modernización progresen continuamente, con una reducción de riesgos medible en cada paso

Interfaz de comparación de códigos de IBM Bob

Desplazamiento a la izquierda sin agregar fricción

Bob integra la seguridad en el desarrollo diario con análisis en tiempo real y comprobaciones automatizadas que detectan vulnerabilidades durante la creación del código, no después.

  • Detección temprana en el IDE y revisión de PR​

  • Menos incidentes y menos reelaboraciones posteriores​

  • Se fomentó la confianza mediante protecciones automatizadas y auditables incorporadas en el momento de la creación

Panel de resultados de IBM Bob con editor de código

Control de costos que impulsa la innovación

Al seleccionar la capacidad de IA adecuada para cada tarea y minimizar los ciclos de computación redundantes, esta categoría crea un modelo de costos disciplinado para el desarrollo asistido por IA. Los líderes obtienen una atribución de gastos más clara y costos operativos más predecibles.

  • Resultados predecibles y disciplina de costos a través de la ejecución consciente de las tareas, utilizando el modelo adecuado para el trabajo.​

  • Las rutas de ejecución determinísticas reducen el desperdicio y las reelaboraciones​​

  • Permite predecir los gastos en IA gracias a una visibilidad centralizada y al control de políticas (Bobalytics)​

Panel de Bobalytics

Casos de uso

IBM Bob acelera el desarrollo de software automatizando el trabajo complejo y lento, desde la creación de nuevas características hasta la modernización de sistemas heredados y el fortalecimiento de la entrega segura, para que los equipos envíen software de alta calidad con menos esfuerzo.
Pruebas y automatización de la calidad

Cree marcos completos de automatización de pruebas y genere una cobertura de pruebas integral rápidamente, mejorando la confianza en el lanzamiento sin ralentizar la entrega.
Desarrollo de características

Comprenda las bases de código complejas más rápido con insights arquitectónicos que permiten a los equipos ofrecer nuevas características con confianza.
Integración de API y automatización

Cree agentes de integración y servidores MCP listos para producción en minutos, acelerando la automatización en todos los flujos de trabajo empresariales.
Modernización de aplicaciones

Modernice los sistemas Java, COBOL, RPG y mainframe mediante ingeniería inversa de código no documentado y ejecutando actualizaciones validadas en días en lugar de meses.
Dé el siguiente paso

Comience a crear software de calidad más rápido. Vea a Bob en acción. Inicie su prueba gratuita o reserve tiempo con un experto para aprender más.

  1. Prueba gratis