IBM Bob impulsa una innovación más rápida, una mayor productividad y el desarrollo de aplicaciones modernas en su organización.
Los entornos de desarrollo agéntico están redefiniendo la forma en que las empresas crean y modernizan el software coordinando la planificación, la ejecución y la verificación en todo el SDLC para que los equipos puedan enviar más rápido, actualizar los sistemas heredados continuamente y mantener la seguridad y la gobernanza que requieren las organizaciones.
Logre un aumento de la productividad del 20 al 80 % en las tareas del SDLC, con un ahorro de tiempo superior al 90 % en el trabajo repetitivo.
Realice trabajos de ingeniería complejos entre un 20 y un 40 % más rápido, y reduzca el esfuerzo entre un 50 y un 80 % para flujos de trabajo estructurados.
Reduzca el gasto en computación de IA en un ~40 % y disminuya el costo por característica mediante una detección de problemas más temprana y menos reelaboraciones.
Detecte las vulnerabilidades antes, lo que reduce los problemas posteriores y mejora la preparación para las auditorías.
Los modos agénticos de Bob permiten a los equipos planificar, razonar, implementar y validar cambios complejos en el código y los sistemas, lo que garantiza resultados de alta calidad, no solo el código generado.
La modernización se convierte en un proceso predecible y gradual, en lugar de una iniciativa que conlleva muchos riesgos. Estos entornos gestionan la refactorización, las transiciones entre marcos de trabajo, las actualizaciones de dependencias y la regeneración de pruebas de manera que se salvaguarda la integridad del sistema y se permite un progreso cuantificable.
Reestructuraciones en todo el repositorio, actualizaciones de dependencias y migraciones de marcos de trabajo
Regeneración automática de pruebas y alineación de CI
Permite que los programas de modernización progresen continuamente, con una reducción de riesgos medible en cada paso
Bob integra la seguridad en el desarrollo diario con análisis en tiempo real y comprobaciones automatizadas que detectan vulnerabilidades durante la creación del código, no después.
Detección temprana en el IDE y revisión de PR
Menos incidentes y menos reelaboraciones posteriores
Se fomentó la confianza mediante protecciones automatizadas y auditables incorporadas en el momento de la creación
Al seleccionar la capacidad de IA adecuada para cada tarea y minimizar los ciclos de computación redundantes, esta categoría crea un modelo de costos disciplinado para el desarrollo asistido por IA. Los líderes obtienen una atribución de gastos más clara y costos operativos más predecibles.
Resultados predecibles y disciplina de costos a través de la ejecución consciente de las tareas, utilizando el modelo adecuado para el trabajo.
Las rutas de ejecución determinísticas reducen el desperdicio y las reelaboraciones
Permite predecir los gastos en IA gracias a una visibilidad centralizada y al control de políticas (Bobalytics)
IBM Bob acelera el desarrollo de software automatizando el trabajo complejo y lento, desde la creación de nuevas características hasta la modernización de sistemas heredados y el fortalecimiento de la entrega segura, para que los equipos envíen software de alta calidad con menos esfuerzo.
Cree marcos completos de automatización de pruebas y genere una cobertura de pruebas integral rápidamente, mejorando la confianza en el lanzamiento sin ralentizar la entrega.
Comprenda las bases de código complejas más rápido con insights arquitectónicos que permiten a los equipos ofrecer nuevas características con confianza.
Cree agentes de integración y servidores MCP listos para producción en minutos, acelerando la automatización en todos los flujos de trabajo empresariales.
Modernice los sistemas Java, COBOL, RPG y mainframe mediante ingeniería inversa de código no documentado y ejecutando actualizaciones validadas en días en lugar de meses.
Artur Skowronski
Jefe de ingeniería de Java y Kotlin
Bob es la primera herramienta de su tipo para tratar a Java como un ciudadano de primera clase. La herramienta funciona muy bien y captura la intención de modernización. ”
Hans Boef
Gerente de consultores técnicos y soporte de Novadoc
Bob demostró un nivel de inteligencia y comprensión contextual que va más allá de todo lo que he visto en otras herramientas. ”
Steve Cast
Director de práctica de Fresche Solutions
Bob tiene medidas de protección incorporadas. Funciona de diferentes modos, lo que le permite aprobar sus sugerencias antes de realizar cambios en su código fuente. ”