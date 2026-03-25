La modernización se convierte en un proceso predecible y gradual, en lugar de una iniciativa que conlleva muchos riesgos. Estos entornos gestionan la refactorización, las transiciones entre marcos de trabajo, las actualizaciones de dependencias y la regeneración de pruebas de manera que se salvaguarda la integridad del sistema y se permite un progreso cuantificable.

Reestructuraciones en todo el repositorio, actualizaciones de dependencias y migraciones de marcos de trabajo​

Regeneración automática de pruebas y alineación de CI​

Permite que los programas de modernización progresen continuamente, con una reducción de riesgos medible en cada paso