El nuevo ritmo de la modernización

Al elegir IBM Bob, socio de SDLC de IBM, Blue Pearl aceleró el análisis, la refactorización y la verificación, al tiempo que mantuvo a los equipos de ingeniería controlados a través de puntos de control de gobernanza y validación de CI/CD. Como uno de los primeros usuarios de Bob, el equipo se benefició de una orientación consciente de la arquitectura alineada con los patrones de diseño existentes y las bibliotecas internas. Bob apoyó la refactorización automatizada para API obsoletas y puntos de acceso de código, proporcionó insights de alineación de dependencias para identificar problemas de compatibilidad y rutas de actualización viables, y aceleró la modernización de pruebas actualizando y ampliando la cobertura de unidades e integración.

El levantamiento se ejecutó mediante un enfoque estructurado de entrega de tres días. El primer día se centró en la evaluación mediante escaneo de bases de código y dependencias, identificación obsoleta de API, secuenciación y puertas de aceptación. El día 2 se centró en la refactorización, la modernización de patrones, la actualización de dependencias y la estabilización de compilaciones y pruebas. En el día 3 se completó la transformación con pruebas unitarias y de integración, comparaciones de rendimiento con la línea de base, comprobaciones de seguridad, despliegue y lanzamiento monitoreado. Este enfoque creó un movimiento de entrega repetible que Blue Pearl puede empaquetar como una oferta de modernización lista para el cliente.