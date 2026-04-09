El nuevo ritmo de la modernización

Modernización impulsada por IA, entregada con IBM Bob
BlueApp, la plataforma de emparejamiento de consultores de gran volumen de Blue Pearl impulsada por la búsqueda, la automatización del flujo de trabajo y la clasificación impulsada por machine learning (ML), estaba creciendo en escala y complejidad. Permanecer en Java 11 significaba que la plataforma no podía beneficiarse de una línea de base moderna de soporte a largo plazo (LTS) que ofrece mayores beneficios de seguridad y cumplimiento, incluidos años de arreglos acumulativos y mejoras modernas de Java Virtual Machine (JVM), como patrones de concurrencia más eficientes.
A nivel técnico, los desarrolladores se enfrentaban a dificultades derivadas de interfaces de programación de aplicaciones (API) obsoletas y a incompatibilidades entre dependencias, lo que ralentizaba la entrega y aumentaba la carga de trabajo de mantenimiento. Pasar a Java 25 (LTS) ofreció una forma de optimizar el desarrollo, alinear la plataforma con una base técnica moderna y crear un éxito interno referenciable que respalde la estrategia más amplia de modernización asistida por IA de Blue Pearl. Históricamente, mejoras similares solían requerir unos 30 días o más de trabajo de ingeniería.
Al elegir IBM Bob, socio de SDLC de IBM, Blue Pearl aceleró el análisis, la refactorización y la verificación, al tiempo que mantuvo a los equipos de ingeniería controlados a través de puntos de control de gobernanza y validación de CI/CD. Como uno de los primeros usuarios de Bob, el equipo se benefició de una orientación consciente de la arquitectura alineada con los patrones de diseño existentes y las bibliotecas internas. Bob apoyó la refactorización automatizada para API obsoletas y puntos de acceso de código, proporcionó insights de alineación de dependencias para identificar problemas de compatibilidad y rutas de actualización viables, y aceleró la modernización de pruebas actualizando y ampliando la cobertura de unidades e integración.
El levantamiento se ejecutó mediante un enfoque estructurado de entrega de tres días. El primer día se centró en la evaluación mediante escaneo de bases de código y dependencias, identificación obsoleta de API, secuenciación y puertas de aceptación. El día 2 se centró en la refactorización, la modernización de patrones, la actualización de dependencias y la estabilización de compilaciones y pruebas. En el día 3 se completó la transformación con pruebas unitarias y de integración, comparaciones de rendimiento con la línea de base, comprobaciones de seguridad, despliegue y lanzamiento monitoreado. Este enfoque creó un movimiento de entrega repetible que Blue Pearl puede empaquetar como una oferta de modernización lista para el cliente.
La modernización proporcionó importantes ganancias de eficiencia y calidad para BlueApp. Al completar la actualización a Java 25 (LTS) en solo tres días, en comparación con la duración típica de ~30 días para esfuerzos similares, Blue Pearl logró un ciclo de entrega ~90% más rápido y conservó más de 160 horas de ingeniería para un trabajo de mayor valor. El despliegue entró en producción sin defectos posteriores a este durante la ventana de estabilización inicial, lo que subraya la confiabilidad del aumento. Los puntos de referencia de rendimiento mostraron tiempos de respuesta un 15% más rápidos en los flujos de trabajo clave, y el cambio a una línea de base LTS moderna fortaleció la postura de seguridad general de la plataforma.
Esta colaboración también generó un impulso estratégico para Blue Pearl e IBM. El equipo estableció un proceso de modernización repetible que puede extenderse a productos internos, apoyando futuros esfuerzos en estandarización de elevación, automatización de documentación, refactorización y mejoras de calidad. Paralelamente, el éxito de la iniciativa posicionó la modernización de Java como una oferta sólida dentro de programas más amplios de migración y modernización de la nube, abriendo entre 15 y 20 oportunidades de clientes para compromisos similares. Blue Pearl e IBM también están explorando la posibilidad de organizar talleres y evaluaciones conjuntas para identificar proyectos de modernización que ofrezcan resultados rápidos, lo que reforzaría el impacto de esta transformación inicial impulsada por Bob.
Blue Pearl es un desarrollador líder de soluciones en la nube y socio consultor, con sede en Sudáfrica. El equipo de Blue Pearl brinda servicios de consultoría profesional, diseñados para complementar la gestión y las estrategias de negocio de los clientes. La prioridad de la empresa es agregar valor a cada negocio escuchando, analizando y creando soluciones personalizadas que impulsen el crecimiento y la innovación.
Todas las experiencias del cliente se basan en una versión preliminar temprana de IBM Bob. Todos los resultados se basan en los detalles compartidos por el cliente. Las especificaciones y la funcionalidad del producto final pueden diferir de las de la versión preliminar. Los resultados individuales pueden variar.
© Copyright IBM Corporation, marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.