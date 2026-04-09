Desentrañar el pasado, reconstruir el futuro, con Bob

Aportar claridad, velocidad y modernización a los sistemas de misión crítica de APIS IT.
APIS IT, un proveedor público croata de TIC que apoya los servicios digitales del gobierno, necesitaba modernizar un amplio conjunto de sistemas de misión crítica que habían acumulado décadas de deuda técnica. Varias cargas de trabajo fundacionales, incluidos trabajos JCL/PL/I (Job Control Language/Programming Language One) de principios de la década de 1990, aplicaciones Java 8 y un sistema EGL (Enterprise Generation Language) de 20 años que se ejecuta en IBM CICS (Customer Information Control System), tenía poca o ninguna documentación y dependía en gran medida del conocimiento institucional. Esto dificultaba la comprensión de las arquitecturas en estado actual y ralentizaba los esfuerzos para planear la modernización de forma segura. Mientras tanto, el equipo de pruebas necesitaba una solución de automatización integral capaz de orquestar API REST (Representational State Transfer), servicios SOAP (Simple Object Access Protocol) e interacciones de bases de datos, capacidades que tradicionalmente tardarían semanas o meses en construirse desde cero.
Surgieron nuevas necesidades de modernización dentro del patrimonio .NET de APIS IT, donde un servicio SOAP de una década de antigüedad requería migración a una arquitectura REST moderna, y un administrador de API .NET Core 3.1 interno había acumulado dependencias innecesarias y deuda técnica. Actualizar estos sistemas manualmente requeriría un esfuerzo de ingeniería considerable e introduciría riesgos en todas las plataformas.
Para progresar, APIS IT necesitaba una solución capaz de interpretar rápidamente los sistemas heredados, acelerar la documentación y admitir la modernización a escala tanto en el mainframe como en las aplicaciones modernas.
Como parte de su programa de transformación más amplio, APIS IT comenzó las pruebas tempranas de IBM Bob, el socio SDLC de IBM. La arquitectura híbrida, abierta y extensible de Bob le permitió integrarse directamente en el entorno existente de APIS IT, lo que habilitó un análisis rápido de los sistemas heredados y modernos con una configuración mínima.
APIS IT aplicó Bob por primera vez a sus cargas de trabajo de mainframe y heredadas más complejas. Mediante la ejecución coordinada y la validación automatizada, Bob analizó más de 36 trabajos de JCL y una aplicación PL/I multimódulo, flujos de ejecución de ingeniería inversa y dependencias mientras generaba documentación técnica completa y diagramas de arquitectura Mermaid. Bob también interpretó una aplicación EGL/CICS de 20 años de antigüedad, produciendo documentación multiformato completa y herramientas en Python para la conversión de diagramas que ofrecían una claridad arquitectónica que antes requería un esfuerzo manual extenso.
En el ecosistema .NET, Bob entregó una aceleración similar. Mediante una planificación en varias etapas y un proceso de refinamiento iterativo, Bob refactorizó un servicio SOAP de hace 10 años y lo convirtió en una moderna API REST de .NET 8 en cuestión de horas, conservando la lógica de negocio existente y generando código listo para producción sin ningún error de compilación. Bob también modernizó el API Manager interno .NET Core 3.1 de APIS IT eliminando dependencias innecesarias de bases de datos, simplificando patrones sobredimensionados, migrando la configuración a archivos de aplicación y actualizando la solución a .NET 8. Durante todo el proceso, las capacidades de shell y remote-shell de Bob permitieron la limpieza de dependencias, la validación de compilaciones y la documentación detallada de la arquitectura antes y después.
IBM Bob proporcionó ganancias materiales rápidas en algunas de las prioridades de modernización más complejas de la organización. Bob permitió a los equipos interpretar cargas de trabajo heredadas que no habían sido documentadas durante décadas, produciendo documentación completa en croata para trabajos JCL/PL/I con una precisión 100% verificada por el operador. Esta claridad desbloqueó el avance seguro de los esfuerzos de modernización que habían dependido durante mucho tiempo del conocimiento institucional. Bob también aportó transparencia a un sistema EGL/CICS profundamente envejecido, generando documentación de arquitectura multiformato y análisis de procesos 10 veces más rápido que los métodos manuales, lo que brindó a APIS IT insights aplicables en la práctica sobre una de sus plataformas de misión crítica.
Para respaldar las pruebas, Bob permitió la entrega de una plataforma completa de automatización de pruebas React + SQLite en solo dos días, lo que representa un aumento de la productividad de 5 a 6 veces con respecto a los enfoques tradicionales asistidos por LLM. La solución resultante proporcionó a APIS IT una base modular y lista para la producción que permite realizar pruebas automatizadas en flujos de trabajo REST, SOAP y de bases de datos.
Dentro del patrimonio de .NET, Bob comprimió aún más los plazos de modernización. Un servicio SOAP de una década se refactorizó por completo en una API REST moderna en cuestión de horas, con el 100% del código actualizado y sin problemas de compilación. Bob también simplificó un API Manager interno eliminando dependencias innecesarias, optimizando patrones arquitectónicos, migrando configuraciones y actualizando la solución a .NET 8, un trabajo que normalmente requeriría semanas, completado en cinco a seis horas. Estos refinamientos redujeron el código base en un 30%, eliminaron el 50% de las dependencias y mejoraron el rendimiento y la eficiencia de la memoria.
Bob ayudó a APIS IT a superar barreras de larga duración y a impulsar un progreso más rápido en sus sistemas heredados y modernos. Con precisión, velocidad y insight constantes, Bob permitió que APIS IT se moviera del descubrimiento a la entrega con confianza, logrando resultados en horas en lugar de semanas.
APIS IT es el principal proveedor público de TIC de Croacia y un socio de tecnología clave del gobierno croata. Con más de 60 años de experiencia, ofrece servicios de TI seguros y de alta calidad que respaldan la transformación digital de la administración pública y modernizan los procesos comerciales del gobierno.
Todas las experiencias del cliente se basan en una versión preliminar temprana de IBM Bob. Todos los resultados se basan en los detalles compartidos por el cliente. Las especificaciones y la funcionalidad del producto final pueden diferir de las de la versión preliminar. Los resultados individuales pueden variar.
© Copyright IBM Corporation, marzo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.