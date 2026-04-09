Desentrañar el pasado, reconstruir el futuro, con Bob

IBM Bob proporcionó ganancias materiales rápidas en algunas de las prioridades de modernización más complejas de la organización. Bob permitió a los equipos interpretar cargas de trabajo heredadas que no habían sido documentadas durante décadas, produciendo documentación completa en croata para trabajos JCL/PL/I con una precisión 100% verificada por el operador. Esta claridad desbloqueó el avance seguro de los esfuerzos de modernización que habían dependido durante mucho tiempo del conocimiento institucional. Bob también aportó transparencia a un sistema EGL/CICS profundamente envejecido, generando documentación de arquitectura multiformato y análisis de procesos 10 veces más rápido que los métodos manuales, lo que brindó a APIS IT insights aplicables en la práctica sobre una de sus plataformas de misión crítica.

Para respaldar las pruebas, Bob permitió la entrega de una plataforma completa de automatización de pruebas React + SQLite en solo dos días, lo que representa un aumento de la productividad de 5 a 6 veces con respecto a los enfoques tradicionales asistidos por LLM. La solución resultante proporcionó a APIS IT una base modular y lista para la producción que permite realizar pruebas automatizadas en flujos de trabajo REST, SOAP y de bases de datos.

Dentro del patrimonio de .NET, Bob comprimió aún más los plazos de modernización. Un servicio SOAP de una década se refactorizó por completo en una API REST moderna en cuestión de horas, con el 100% del código actualizado y sin problemas de compilación. Bob también simplificó un API Manager interno eliminando dependencias innecesarias, optimizando patrones arquitectónicos, migrando configuraciones y actualizando la solución a .NET 8, un trabajo que normalmente requeriría semanas, completado en cinco a seis horas. Estos refinamientos redujeron el código base en un 30%, eliminaron el 50% de las dependencias y mejoraron el rendimiento y la eficiencia de la memoria.

Bob ayudó a APIS IT a superar barreras de larga duración y a impulsar un progreso más rápido en sus sistemas heredados y modernos. Con precisión, velocidad y insight constantes, Bob permitió que APIS IT se moviera del descubrimiento a la entrega con confianza, logrando resultados en horas en lugar de semanas.