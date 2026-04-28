Cómo Blue Pearl modernizó una base de código obsoleta y resolvió una postura de seguridad riesgosa con IBM Bob

El IDE de IBM redujo la modernización de una aplicación, que normalmente habría llevado un mes, a un proyecto de tres días. Este proceso dejó en desuso 127 llamadas a la API y permitió a esta consultora de TI crear una aplicación actualizada y muy simplificada. Luego, la aplicación se desplegó en más de 30 000 usuarios en un tiempo récord.
Nota del editor: IBM® Bob ya está disponible de forma general. Esta publicación es la primera de una breve serie de historias técnicas de clientes que profundizan en cómo el asistente de desarrollo de IA de IBM ayudó a modernizar las bases de código heredadas, crear nueva documentación, garantizar el cumplimiento y sugerir actualizaciones de seguridad críticas.
Para muchos desarrolladores, la idea de modernizar una aplicación Java 11 orientada al cliente a Java 21 los llena de temor. Con otros desafíos, como API y dependencias obsoletas con vulnerabilidades de seguridad conocidas y código no probado, el prospecto de modernizar se vuelve intimidante.
Para Blue Pearl, una consultora de TI sudafricana e IBM Partner, ese proyecto permaneció en la lista de tareas pendientes de desarrollo durante años. Blue Aplicación es la plataforma insignia de conexión de talentos de Blue Pearl, que conecta a aproximadamente 26 000 consultores y autónomos con clientes empresariales que incluyen grandes instituciones financieras, empresas de tecnología globales y consultorías líderes.
Un enfoque tradicional para modernizar la aplicación habría exigido más de 30 días de trabajo dedicado del desarrollador e introducido un riesgo de regresión significativo. Estos factores eran inaceptables dados los plazos de los clientes y la capacidad de sprint del equipo de Blue Pearl. La empresa recurrió a IBM Bob, el entorno de desarrollo integrado (IDE) de IBM, con el objetivo de acelerar la modernización.
Los resultados fueron impresionantes: la plataforma se modernizó en tres días. Bob ayudó a resolver 127 llamadas a la API obsoletas (dentro del código base y a proveedores externos) y a establecer una cobertura de prueba del 92 % (a partir de cero pruebas). Bob también ayudó a lanzar la plataforma modernizada a producción sin problemas de despliegue.
La tarea era sencilla, pero compleja: modernizar una plataforma Java muy utilizada sin interrumpir los flujos de trabajo de los que dependen los clientes y los solicitantes de empleo. Lo que lo dificultó fue el hecho de que el sistema heredado, desarrollado en 2020, acumuló deuda técnica en toda la pila.
Esta deuda incluía llamadas a API obsoletas, más de 50 dependencias obsoletas, varias vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE, por sus siglas en inglés) conocidas y ninguna cobertura formal de pruebas automatizadas. Más importante aún, incluía un diseño de infraestructura que ya no coincidía con los requisitos de escala y confiabilidad de la plataforma. El código era caótico.
El valor que ofrecía IBM Bob no se limitaba a la generación de código. Proporcionó a Blue Pearl una forma de comprimir las fases de descubrimiento, planificación y transformación del desarrollo en un flujo de trabajo gobernado.
La antigua base de código era caótica y estaba sobrediseñada, con muchas llamadas API innecesarias y una postura de seguridad obsoleta. Bob expuso esos problemas rápidamente y luego combinó ese análisis con una guía de modernización que hizo que la aplicación resultante se sintiera menos como una aplicación web antigua y más como una plataforma más fluida y moderna.
El equipo de Blue Pearl dedicó aproximadamente tres horas a crear una instrucción detallada. Alimentaron diagramas de arquitectura de Bob, información de flujo de trabajo de AWS, definiciones de endpoint, dependencias entre servicios, mapas de flujo de datos y descripciones detalladas de cómo los clientes y consultores usaban la aplicación. Esta configuración inicial del contexto incluyó la entrada de clientes y trabajadores autónomos sobre lo que querían de la plataforma. Esa configuración disciplinada desempeñó un papel importante en la calidad de los resultados.
A partir de ahí, Bob produjo un mapa de dependencias en todo el código base de Java, reveló llamadas a la API obsoletas, resaltó bibliotecas obsoletas y expuso puntos de integración que nunca se documentaron formalmente. El equipo de Blue Pearl aceptó las recomendaciones de Bob y le dio luz verde para modernizar tanto el código como la arquitectura:
Además, la plataforma se reestructuró en servicios acoplados con interfaces más claras, lo que mejora la capacidad de realizar pruebas y reduce el alcance de los posibles impactos de cambios futuros.
La seguridad y la arquitectura operativa formaban parte de la misma transformación. Blue Pearl fortaleció la lógica de autenticación y autorización, estandarizó la validación y desinfección de entradas, mapeó los flujos de datos confidenciales e introdujo el registro estructurado, los hooks de rastreo distribuidos y los endpoints de verificación de estado.
Bob también señaló la falta de observabilidad como un riesgo arquitectónico. Recomendaba un registro JSON estructurado a través de los límites del servicio con Logstash Logback Encoder. Bob también recomendó el rastreo distribuido con Micrometer Tracing y el puente OpenTelemetry en los puntos de entrada y salida HTTP, las llamadas de servicio salientes y la capa de base de datos. Se agregaron tramos manuales en la lógica empresarial cuando fue necesario.
La modernización introdujo el registro estructurado y el trazado distribuido de extremo a extremo en todos los servicios, sustituyendo las búsquedas manuales de registros por una visibilidad completa de los trazos en cuestión de segundos. Esto también mejoró la resolución de errores en el tiempo, la confianza en el despliegue y la base de la plataforma para futuras cargas de trabajo nativas de la nube y de IA.
El código modernizado superó los análisis de Semgrep, Snyk y SonarQube en el primer intento. En el lado de la entrega, un desarrollador sénior revisó todas las recomendaciones generadas por BOB antes de la implementación y luego validó a través de las pruebas de integración de Jest y UAT interno. La aplicación se desplegó en AWS y pasó por el proceso de despliegue de AWS sin ningún problema. Las recomendaciones de Bob también influyeron en las mejoras en torno al alojamiento y CI/CD.
El resultado principal es la velocidad: tres días en lugar de más de 30 días de desarrollador, o una entrega aproximadamente un 90 % más rápida, para llegar a una versión actualizada de Java. Pero el resultado más importante es que la Blue App surgió con una base técnica sólida para su producto insignia.
Blue Pearl informa:
La optimización de la máquina virtual Java (JVM) también dio como resultado una ganancia de rendimiento estimada del 15 %.
Esa combinación cambia la historia del CTP. Una entrega más rápida es útil, pero una entrega más rápida con arquitectura documentada, pruebas formales, límites de servicio más limpios y mejor observabilidad reduce el costo continuo de propiedad.
El mapeo de dependencias por sí solo parece haber colapsado lo que de otro modo habría tomado múltiples sprints de desarrolladores en horas. La línea de base de prueba automatizada significa que los arreglos futuros y el trabajo de características se pueden validar continuamente en lugar de depender de la confianza manual. La capa de observabilidad ofrece a los equipos de operaciones una visibilidad de la que antes carecían.
En términos prácticos, el esfuerzo de ingeniería puede pasar de la arqueología del código y la ansiedad de regresión hacia el trabajo de producto que los usuarios detectan.
El impacto en el cliente final también es concreto. Blue App se utiliza para ayudar a las organizaciones a encontrar talento filtrando por habilidades, certificaciones y experiencia, y luego sacando a la luz las mejores coincidencias de la base de datos de consultores. Después del despliegue, no hubo quejas de los clientes ni problemas posteriores al despliegue, mientras que el trabajo actual ya se movió a mejoras de la interfaz de usuario (IU) y funciones agregadas en lugar de la limpieza del backend.
En el proyecto Blue Pearl, IBM Bob no sustituyó el criterio de los ingenieros. La fórmula del éxito fue: primero el contexto, luego Bob y, por último, la validación por parte de los desarrolladores sénior. Este modelo es útil para los gerentes técnicos de productos y los líderes de ingeniería porque trata la asistencia de programación de IA como un acelerador para el análisis de arquitectura, la planificación de modernización, la transformación de código y la generación de pruebas. Además, este proceso garantiza la responsabilidad de los ingenieros con experiencia.
Blue Pearl considera que esta modernización de Java es la primera de un conjunto creciente de oportunidades lideradas por Bob.
Lo más importante: la aplicación Blue en sí es ahora más fácil de escalar. Los servicios están menos acoplados, el árbol de dependencias se moderniza, la suite de pruebas proporciona una red de seguridad de regresión y la capa de observabilidad da a los equipos de producción mejor insight sobre el comportamiento en tiempo de ejecución. La eliminación de la deuda técnica permite a los desarrolladores ampliar el producto sin preocuparse por averiar nada en el proceso.
Al utilizar IBM Bob como acelerador de modernización y socio de programación de confianza, Blue Pearl convirtió una arriesgada actualización de Java de un mes en un despliegue de producción de tres días en una plataforma de la que ya dependían casi 30 000 clientes. El resultado fue una aplicación más segura, más comprobable y más escalable para los ingenieros que la mantienen. Además, esto se tradujo en una experiencia más confiable para los clientes y los usuarios finales que la utilizan a diario.
Para obtener más información sobre IBM Bob, lea el blog de anuncios y explore la prueba gratis para ver cómo los desarrolladores pueden comenzar a crear código de calidad más rápidamente.