Cómo Blue Pearl modernizó una base de código obsoleta y resolvió una postura de seguridad riesgosa con IBM Bob

Para muchos desarrolladores, la idea de modernizar una aplicación Java 11 orientada al cliente a Java 21 los llena de temor. Con otros desafíos, como API y dependencias obsoletas con vulnerabilidades de seguridad conocidas y código no probado, el prospecto de modernizar se vuelve intimidante.

Para Blue Pearl, una consultora de TI sudafricana e IBM Partner, ese proyecto permaneció en la lista de tareas pendientes de desarrollo durante años. Blue Aplicación es la plataforma insignia de conexión de talentos de Blue Pearl, que conecta a aproximadamente 26 000 consultores y autónomos con clientes empresariales que incluyen grandes instituciones financieras, empresas de tecnología globales y consultorías líderes.

Un enfoque tradicional para modernizar la aplicación habría exigido más de 30 días de trabajo dedicado del desarrollador e introducido un riesgo de regresión significativo. Estos factores eran inaceptables dados los plazos de los clientes y la capacidad de sprint del equipo de Blue Pearl. La empresa recurrió a IBM Bob, el entorno de desarrollo integrado (IDE) de IBM, con el objetivo de acelerar la modernización.

Los resultados fueron impresionantes: la plataforma se modernizó en tres días. Bob ayudó a resolver 127 llamadas a la API obsoletas (dentro del código base y a proveedores externos) y a establecer una cobertura de prueba del 92 % (a partir de cero pruebas). Bob también ayudó a lanzar la plataforma modernizada a producción sin problemas de despliegue.