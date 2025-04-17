Cuando la IA recuerda todo

ChatGPT ahora puede recordar quién es usted, y esa simple actualización puede cambiar la forma en que nos relacionamos con la inteligencia artificial.

El despliegue de las características de memoria por parte de OpenAI marca la primera vez que un asistente de IA ampliamente utilizado puede recordar información de forma persistente en todas las interacciones. Si bien la característica es opcional, refleja un cambio más amplio: los sistemas de IA se están diseñando para retener lo que aprenden sobre los usuarios a lo largo del tiempo. El objetivo es hacer que las interacciones sean más fluidas, más relevantes y más eficientes. Pero incorporar la memoria en la IA también plantea cuestiones más profundas, relacionadas con la privacidad, la transparencia y el nivel de control que tienen los usuarios.

“La memoria es un paso crítico hacia hacer que la IA sea más adaptable, útil y similar a la humana”, dice Payel Das, investigador principal en IBM Investigación, a IBM Think en una entrevista. "La memoria de IA puede proporcionar una mejor precisión y adaptabilidad, especialmente cuando se combina con mecanismos como módulos de memoria persistentes y episódica".

A diferencia de la memoria humana, que suele ser subjetiva y selectiva, la memoria de la IA es una arquitectura técnica: un almacen estructurado de información dentro de redes neuronales o bases de datos externas. La memoria persistente conserva datos a largo plazo, como el puesto de trabajo de un usuario, mientras que la memoria episódica almacena interacciones recientes o información contextual.

La implementación de memoria de OpenAI brinda a los usuarios cierta agencia, lo que les permite comentar y eliminar lo que está almacenado. Otras compañías, incluidas Anthropic y Google DeepMind, están buscando capacidades similares. A pesar de las diferencias en la ejecución, la dirección es compartida: la memoria se está convirtiendo en una característica fundamental de la IA de próxima generación.

Los partidarios argumentan que esta funcionalidad es crítica para llevar la IA más allá de las respuestas estáticas y únicas. Un asistente con memoria puede continuar las conversaciones con el tiempo, hacer seguimiento de tareas no resueltas y adaptar las respuestas a las preferencias individuales. En casos de uso reales, como atención al cliente, tutoría o sanidad, esta continuidad podría generar avances significativos en la eficacia.

IBM está explorando estas posibilidades desde una perspectiva empresarial. "Estamos explorando la memoria a largo plazo de manera que se alinee con los estándares de seguridad empresarial", dijo Das. “Nuestro trabajo sobre la memoria persistente y episódica se centra en dar a los usuarios claridad y supervisión sobre lo que se retiene y cómo se usa”.