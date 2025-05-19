¿Qué es la IA de código abierto?

Para que el software se considere de código abierto, cualquier persona debe poder usar, estudiar, modificar y redistribuir su código fuente como mejor le parezca y, por lo general, sin costo alguno. Sin embargo, el alcance de la IA de código abierto es mucho más amplio que el del software de código abierto.

Los sistemas de IA abarcan no solo los modelos de IA en sí mismos, sino también los conjuntos de datos utilizados durante el entrenamiento, los pesos y parámetros del modelo y el código fuente. Este código fuente incluye código para filtrar y procesar datos de entrenamiento, código para entrenamiento y pruebas de modelos, cualquier biblioteca de soporte y el código de inferencia para ejecutar el modelo. Todos estos componentes deben cumplir y estar disponibles bajo términos de IA de código abierto.

La definición de IA de código abierto de OSI permite la exclusión de datos de entrenamiento no públicos que no se pueden compartir, como la información de identificación personal (PII). 3 Para este tipo de datos, se debe proporcionar una descripción detallada, incluida su procedencia, características y alcance, cómo se recopilaron y seleccionaron los datos, cualquier procedimiento de etiquetado y métodos de procesamiento de datos4.