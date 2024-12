Infrastructure as Code (IaC) utilizza un linguaggio di codifica descrittivo di alto livello per automatizzare il provisioning dell'infrastruttura IT. Questo automazione elimina la necessità per gli sviluppatori di fornire e gestire manualmente server, sistemi operativi, connessioni al database, storage ed altri elementi dell'infrastruttura ogni volta che desiderano sviluppare, eseguire test o implementare un'applicazione software.

In un'epoca in cui non è raro che un'azienda implementi centinaia di applicazioni in produzione ogni giorno - e in cui l'infrastruttura viene costantemente modificata e ridimensionata in risposta alle richieste di sviluppatori e utenti - è essenziale per un'organizzazione automatizzare l'infrastruttura per controllare i costi, ridurre i rischi e rispondere rapidamente a nuove opportunità di business e minacce competitive. IaC rende possibile questa automazione.

IaC è anche una pratica DevOps essenziale, indispensabile per un ciclo di vita di implementazione del software al passo con in tempi. Consente ai team DevOps di creare e di controllare rapidamente le versioni dell'infrastruttura allo stesso modo in cui viene controllato il codice sorgente e di tenere traccia di tali versioni in modo da evitare incongruenze tra gli ambienti IT, che potrebbero causare seri problemi durante l'implementazione.

Sai Vennam fornisce informazioni più approfondite su IaC nel seguente video, "Cos'è Infrastructure as Code?":