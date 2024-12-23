基础架构即代码 (IaC) 使用高级描述性编码语言来自动完成 IT 基础架构的预配。 利用这种自动化，开发人员便不必每次开发、测试或部署软件应用程序时都手动预配和管理服务器、操作系统、数据库连接、存储和其他基础架构元素。

在当今时代，企业每天将数百个应用程序部署到生产环境已经是司空见惯的情况。而在基础架构不断地启动、拆除、扩展和缩减以响应开发人员和用户的需求时，对组织至关重要的是要自动化基础架构，以控制成本、降低风险并快速响应新的商业机会和竞争威胁。 而 IaC 便可以自动完成这些任务。

IaC 也是一项必不可少的 DevOps 实践，对于具有竞争力的软件交付生命周期不可或缺。 IaC 让 DevOps 团队能够以与版本源代码相同的方式快速创建和版本化基础架构，并跟踪这些版本，以避免 IT 环境之间的不一致导致部署期间出现严重问题。

Sai Vennam 在以下视频“什么是基础架构即代码？”中详细介绍了 IaC：