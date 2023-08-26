ما هو Named Entity Recognition؟

لقد قطعت نماذج NER شوطًا طويلاً منذ إنشائها، حيث دمجت التقنيات المبتكرة وتوسعت بغزارة في فائدتها على طول الطريق. ومع ذلك، هناك بعض التحديات الجديرة بالملاحظة التي يجب مراعاتها عند تقييم تقنيات NER.

على الرغم من أن نماذج NER قد أحرزت الكثير من التقدم للغات مثل الإنجليزية، فهي لا تتمتع بمستوى الدقة نفسه للعديد من اللغات الأخرى. وغالبًا ما يكون هذا بسبب نقص البيانات المصنفة بهذه اللغات. تُعد نماذج NER عبر اللغات، والتي تتضمن نقل المعرفة من لغة إلى أخرى، مجالاً نشطًا للبحث قد يساعد في سد الفجوة اللغوية في NET.

في بعض الأحيان، يمكن أيضًا أن تتداخل الكيانات داخل كيانات أخرى، وقد يكون التعرف على هذه الكيانات المتداخلة أمرًا صعبًا. على سبيل المثال، في الجملة "تم تأسيس جامعة ولاية بنسلفانيا، حديقة الجامعة، في عام 1855"، نجد أن كلاً من "جامعة ولاية بنسلفانيا" و"جامعة ولاية بنسلفانيا، حديقة الجامعة" كيانان صالحان.

علاوة على ذلك، في حين أن نماذج NER العامة يمكن أن تحدد كيانات مشتركة مثل الأسماء والمواقع، إلا أنها قد تواجه صعوبات مع كيانات خاصة بمجال معين. على سبيل المثال، في المجال الطبي، قد يكون تحديد مصطلحات معقدة مثل أسماء الأمراض أو أسماء الأدوية أمرًا صعبًا. ومن ثَمَّ يمكن تدريب نماذج NER الخاصة بمجال معين على بيانات متخصصة خاصة بالمجال، ولكن الحصول على تلك المعلومات يمكن أن يكون في حد ذاته أمرًا صعبًا.

قد تواجه نماذج NER أيضًا مشكلات أوسع نطاقًا تتعلق بالغموض (على سبيل المثال، قد يشير "Apple" إلى فاكهة أو شركة تكنولوجيا)؛ وتنوع اسم الكيان (على سبيل المثال، "USA" و"USA" و"United States" و"United States of America" تشير جميعها إلى البلد نفسه)؛ والمعلومات السياقية المحدودة (حيث لا تحتوي النصوص و/أو الجمل على سياق كافٍ لتحديد الكيانات وتصنيفها بدقة).

على الرغم من أن نماذج NER لها تحدياتها، إلا أن التطورات المستمرة تعمل باستمرار على تحسين دقتها وقابليتها للتطبيق، ومن ثَمَّ تساعد على تقليل تأثير الفجوات التكنولوجية الحالية.