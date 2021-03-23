Python في مقابل R: ما هي أوجه الاختلاف بينهما؟

إذا كنت تعمل في مجال علم البيانات أو التحليلات، فمن المحتمل أنك على دراية جيدة بالمناقشة الدائرة عن Python وR. على الرغم من أن كلتا اللغتين يحولون الأفكار المستقبلية إلى واقع ملموس — من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والابتكار القائم على البيانات — إلا أن هناك نقاط قوة ونقاط ضعف تؤدي دورًا في ذلك.

في كثير من النواحي، اللغتان مفتوحتا المصدر متشابهتان للغاية. اللغتان متاحتان مجانًا للجميع، وهما مناسبتان تمامًا لمهام علم البيانات — بدءًا من معالجة البيانات والأتمتة إلى تحليل الأعمال واستكشاف البيانات الكبيرة. الفرق الرئيسي هو أن Python هي لغة برمجة للأغراض العامة، بينما R لها جذورها في التحليل الإحصائي. بمرور الوقت، لم يعد السؤال يكمن في اختيار بينهما، ولكن كيفية تحقيق أقصى استفادة من لغتي البرمجة لحالات الاستخدام المحددة الخاصة بك.