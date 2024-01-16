تحول الميزات هو عملية تحويل نوع ميزة إلى شكل آخر أكثر قابلية للقراءة لنموذج معين، وهذا يشمل تحويل البيانات المستمرة إلى بيانات فئوية، أو العكس.

تقنية تقسيم البيانات (Binning). تُحوِّل هذه التقنية القيم العددية المستمرة إلى ميزات فئوية بشكل أساسي. وعلى وجه التحديد، تُقارن تقنية تقسيم البيانات (binning) كل قيمة بالمجموعة المجاورة من القيم المحيطة بها ثم تُصنّف نقاط البيانات في عددٍ من المجموعات المتميزة (bins). وأحد الأمثلة البدائية البسيطة على تقسيم البيانات هو الديموغرافيا العمرية، حيث تُقسَّم الأعمار المستمرة إلى فئات عمرية، مثل 18-25، 25-30، وما إلى ذلك. بمجرد وضع القيم في مجموعات متميزة، يمكن أيضًا تنعيم المجموعات المتميزة باستخدام المتوسطات أو الوسيطات أو الحدود، حيث يُستبدل تنعيم المجموعات المتميزة القيم الموجودة في المجموعة المتميزة بقيم مستمدة من المجموعة المتميزة نفسها. فعلى سبيل المثال، إذا قمنا بتنعيم إحدى المجموعات المتميزة التي تحتوي على قيم عمرية بين 18-25 باستخدام المتوسط، فإننا نستبدل كل قيمة في تلك المجموعة المتميزة بمتوسط قيم تلك المجموعة المتميزة، فتقنية تقسيم البيانات تُنشئ قيمًا فئوية من قيم مستمرة. ويُعد تنعيم المجموعات المتميزة نوعًا من التنعيم المحلي المُراد منه تقليل صخب البيانات المدخلة.7

خط الترميز الأحادي. خط الترميز الأحادي هو عكس تقنية تقسيم البيانات (binning)؛ فهو يُنشئ ميزات عددية من متغيرات فئوية، حيث يعيّن خط الترميز الأحادي الميزات الفئوية إلى تمثيلات ثنائية، والتي تُستخدم لتعيين الميزة في مساحة مصفوفة أو متجه؛ فغالبًا ما يُشار في الدراسات إلى هذا التمثيل الثنائي باسم "متغير وهمي". ونظرًا لأن خط الترميز الأحادي يتجاهل الترتيب، فمن الأفضل استخدامه للفئات الاسمية، حيث تُعد نماذج حقيبة الكلمات مثالاً على خط الترميز الأحادي المُستخدم بشكل متكرر في مهام معالجة اللغات الطبيعية. ومثال آخر لخط الترميز الأحادي هو تصنيف تصفية البريد العشوائي، حيث يتم تحويل الفئات "بريد عشوائي" و"غير عشوائي" إلى 1 و0 على التوالي.8