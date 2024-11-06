ماذا تعني مكتبة XGBoost؟

تُستخدم أشجار القرار في التعلم الآلي لمهام التصنيف أو الانحدار. فتستخدم أشجارُ القرار بنية شجرة هرمية إذ تمثل العقدة الداخلية الخاصية، بينما الفرع يمثل قاعدة القرار، وكل عقدة طرفية تمثل نتيجة مجموعة البيانات.

ونظرًا لأن أشجار القرار معرضة لفرط التخصيص (فرط الملاءَمة)، فيمكن في كثير من الأحيان استخدام الطرق التجميعية، كالتعزيز مثلًا، لإنشاء نماذج أكثر قوة. ويعمل التعزيزعلى دمج عدة أشجار ضعيفة فردية؛ أي النماذج التي تعمل أفضل من الصدفة العشوائية، ولو قليلًا، لتشكيل نموذج تعلم قوي. يتم تدريب كل نموذج تعلم ضعيف على نحو متسلسل لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها النماذج السابقة. ثم بعد مئات التكرارات، تُحوَّل نماذج التعلم الضعيفة إلى نماذج تعلم قوية.

وتعد الغابات العشوائية وخوارزميات التعزيز طرقًا من طرق التعلم الجماعي الشائعة؛ التي تستخدم أشجار نماذج التعلم الفردية لتحسين الأداء التنبُّؤي. إذ تعتمد الغابات العشوائية على مفهوم التجميع (تجميع بوتستراب) وتدريب كل شجرة على نحوٍ مستقل لدمج تنبؤاتها، بينما تستخدم خوارزميات التعزيز نهجًا إضافيًا بينما يتم تدريب نماذج التعلم الضعيفة على نحوٍ متسلسل لتصحيح أخطاء النماذج السابقة.