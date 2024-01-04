نُشر في: 19 يناير 2024
المشاركون: Jacob Murel Ph.D.، Eda Kavlakoglu
تساعد مصفوفة الإرباك في تقييم أداء نموذج التصنيف في التعلم الآلي من خلال مقارنة القيم المتوقعة مع القيم الفعلية لمجموعة البيانات.
تُعد مصفوفة الإرباك (أو، مصفوفة الخطأ) وسيلة لتصور نتائج خوارزميات التصنيف. وبشكل أكثر تحديدًا، هي جدول يُظهر عدد القيم الحقيقية من فئة معينة مقابل عدد القيم المتوقعة لتلك الفئة، حيث تُعد مصفوفات الإرباك واحدة من عدة مقاييس تقييم تُستخدم لقياس أداء نموذج التصنيف، والتي يمكن استخدامها لحساب عدد من المقاييس الأخرى لأداء النموذج، مثل الدقة والاستدعاء، من بين أمور أخرى.
يمكن استخدام مصفوفات الإرباك مع أي خوارزمية تصنيف، مثل نموذج بايز الساذج (Naïve Bayes) ونماذج الانحدار اللوجستي وأشجار القرار، وما إلى ذلك. ونظرًا لاستخدام المصفوفات على نطاق واسع في علم البيانات ونماذج التعلم الآلي، فإن كثير من الحزم والمكتبات تأتي محملة مسبقًا بوظائف لإنشاء مصفوفات الإرباك، مثل وحدة sklearn.metrics في مكتبة scikit-learn للغة بايثون.
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في مصفوفة الإرباك، تمثل الأعمدة القيم المتوقعة لفئة معينة، بينما تمثل الصفوف القيم الفعلية (أي الحقيقة الأساسية) لتلك الفئة، أو العكس، لاحظ أن العكس يظهر أيضًا في الأبحاث، فهذه البنية الشبكية هي أداة مريحة لتصور دقة تصنيف النموذج من خلال عرض عدد التوقعات الصحيحة والخاطئة لجميع الفئات بجانب بعضها البعض.
قد تبدو مصفوفة الإرباك القياسية لمصنِّف ثنائي مثل ما يلي:
يعرض الصندوق العلوي الأيسر عدد القيم الإيجابية الصحيحة (TP)، وهو عدد التوقعات الصحيحة للفئة الإيجابية، بينما يعرض الصندوق السفلي القيم الإيجابية الخاطئة (FP)، وهي القيم التي تم تحديدها بشكل غير صحيح كقيم إيجابية، والتي تُعرف أيضًا بالأخطاء من النوع الأول (I) في الإحصاءات. ويعرض الصندوق العلوي الأيمن عدد القيم السلبية الخاطئة (FN)، وهي القيم الإيجابية الفعلية التي تم التنبؤ بها بشكل خاطئ كقيم سلبية. وأخيرًا، يعرض الصندوق السفلي الأيمن عدد القيم السلبية الصحيحة (TN)، وهي القيم الفعلية للفئة السلبية التي تم التنبؤ بها بشكل صحيح كقيم سلبية؛ حيث يُوفر جمع قيم كل من هذه المتغيرات العدد الإجمالي لتوقعات النموذج.1
وبالطبع، هذا القالب مخصص لمشكلة تصنيف ثنائية أساسية، كما يمكن لمصفوفة الإرباك تصور نتائج مشاكل التصنيف متعددة الفئات. فعلى سبيل المثال، تخيل أننا نقوم بتطوير نموذج تصنيف للأنواع كجزء من برنامج لحماية الحياة البحرية، بحيث يتنبأ النموذج بأنواع الأسماك. قد تبدو مصفوفة الإرباك لمثل هذه المشكلة متعددة الفئات على النحو التالي:
تشير الصناديق القطرية جميعها إلى التوقعات الصحيحة الإيجابية، بينما تُوفر الصناديق الأخرى كميات للقيم الإيجابية الخاطئة، والقيم السلبية الخاطئة، والقيم السلبية الصحيحة بناءً على الفئة التي يختار المرء التركيز عليها.
نظرًا لتصورها المباشر لنتائج التنبؤ الخاصة بالمصنِّف، فإن مصفوفة الإرباك مفيدة لحساب مقاييس تقييم أخرى للنموذج، حيث يُمكن ببساطة سحب القيم من المصفوفة ووضعها في عدد من المعادلات لقياس أداء النموذج.
لا تشكل دقة النموذج مقياسًا تقييميًا شاملاً للمصنِّفات. فعلى سبيل المثال، تخيل أننا نشغل مصنِّفًا على مجموعة بيانات تحتوي على 100 حالة، تُظهر مصفوفة الإرباك الخاصة بالنموذج حالة سلبية خاطئة واحدة فقط ولا توجد قيم إيجابية خاطئة، يقوم النموذج بتصنيف جميع القيم الأخرى بشكل صحيح. وبالتالي، فإن دقة النموذج هي 99%. ورغم أن هذا يبدو أمرًا مطلوبًا، إلا أن الدقة العالية ليست في حد ذاتها مؤشرًا على أداء ممتاز للنموذج. فعلى سبيل المثال، إذا كان نموذجنا يهدف إلى تصنيف الأمراض المعدية للغاية، فإن هذا الخطأ بنسبة 1% يُمثل خطرًا كبيرًا. ولذلك، يمكن استخدام مقاييس تقييم أخرى لتقديم صورة أفضل عن أداء خوارزمية التصنيف.
قد يكون هناك علاقة عكسية بين الدقة والاستدعاء في بعض الأحيان، فكلما زادت قدرة النموذج على استدعاء المزيد من الحالات الفعلية للفئة (أي القيم الإيجابية الصحيحة)، فإنه سيزيد أيضًا من تصنيف الحالات غير الفعلية (أي القيم الإيجابية الخاطئة) بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى انخفاض الدقة؛6 فدرجة F1 تسعى إلى التوفيق بين الدقة والاستدعاء مُقدمة حلاً وسطًا لهذه المفاضلة.
ويُطلق على درجة F1-أيضًا بـ "درجة-F" أو مقياس-F أو المتوسط التوافقي للدقة والاستدعاء-وهي تجمع بين الدقة والاستدعاء لتمثيل الدقة الإجمالية للنموذج على مستوى الفئة. وباستخدام هاتين القيمتين، يمكن حساب درجة F1 باستخدام المعادلة التالية، حيث تشير "P" إلى الدقة (قيمة التنبؤ الإيجابية [PPV]) و"R" تشير إلى الاستدعاء (الحساسية):
تكون درجة F1 مفيدة بشكل خاص لمجموعات البيانات غير المتوازنة، حيث يمكن أن تظهر التنازل بين الدقة والاستدعاء بوضوح. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن لدينا مصنِّفًا يتنبأ باحتمالية مرض نادر. فقد يكون لدى النموذج الذي يتنبأ بعدم إصابة أي شخص في مجموعة الاختبار لدينا بالمرض بهذا المرض دقة مثالية ولكن الاستدعاء يساوي صفرًا. وبينما النموذج الذي يتنبأ بأن كل شخص في مجموعة البيانات لدينا مصاب بالمرض سيعود باستدعاء مثالي ولكن بدقة تساوي نسبة الأشخاص المصابون بالمرض بالفعل (على سبيل المثال، 0.00001% إذا كان هناك شخص واحد فقط من كل عشرة ملايين مصابين بالمرض)، حيث تُعد درجة F1 وسيلة لتحقيق التوازن بين هاتين القيمتين للحصول على رؤية أكثر شمولية لأداء المصنِّف.7
ينتقد بعض الباحثين استخدام درجة F1 كمقياس للأداء. فعادةً ما تزعم هذه الحجج أن درجة F1 تمنح وزنًا متساويًا للدقة والاستدعاء، والتي قد لا تكون مؤشرات أداء متساوية الأهمية بالنسبة لجميع مجموعات البيانات.8 وفي المقابل، قدم الباحثون إصدارات معدلة من درجة F1.9
تشير المقاييس المشروطة إلى معدل دقة النموذج في اكتشاف فئة معينة أو عدم اكتشافها. و"الاستدعاء"، الذي يُعرف أيضًا بـ معدل القيم الإيجابية الصحيحة (TPR) أو الحساسية؛ هو أحد هذه المقاييس، حيث يشير إلى نسبة التنبؤات الإيجابية للفئة من بين جميع الحالات الفعلية للفئة، بينما تكون الخصوصية (الدقة السلبية)-أو، معدل القيم السلبية الصحيحة (TNR)-هي المقياس المشروط الآخر، فهي تقيس النسبة المئوية للتنبؤات السلبية الصحيحة من بين الحالات الفعلية غير المنتمية إلى فئة معينة. يُمكن حساب الخصوصية باستخدام المعادلة التالية:10
تساعد الخصوصية في حساب معدل القيم الإيجابية الخاطئة (FPR) للنموذج. تستخدم التصورات الأخرى لتقييم المصنِّف، لا سيما منحنى خصائص تشغيل المُستقبِل (ROC) والمساحة تحت المنحنى (AUC)، معدل القيم الإيجابية الخاطئة (FPR)، حيث يكون معدل القيم الإيجابية الخاطئة (FPR) هو احتمال أن يقوم النموذج بتصنيف حالة غير منتمية إلى فئة معينة بشكل خاطئ كجزء من تلك الفئة. وبالتالي، كما يوحي الاسم، فإنه يمثل المعدل الذي يعيد به النموذج القيم الإيجابية الخاطئة، والمعروفة بـ "الأخطاء من النوع الأول (I)" في الإحصائيات.
بينما تشير الأخطاء من النوع الأول (I) إلى القيم الإيجابية الخاطئة، فإن الأخطاء من النوع الثاني (II) تشير إلى القيم السلبية الخاطئة، أي الحالات الفعلية لفئة معينة التي تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها ليست جزءًا من تلك الفئة. وكما يوحي الاسم، فإن معدل القيم السلبية الخاطئة (FNR) يشير إلى احتمال أن يقوم النموذج بتصنيف حالة فعلية من فئة معينة بشكل خاطئ على أنها ليست جزءًا من تلك الفئة. فمثلما يتوافق معدل القيم الإيجابية الخاطئة (FPR) مع الخصوصية، يتوافق معدل القيم السلبية الخاطئة (FNR) مع الحساسية:
لاحظ أن معدل القيم السلبية الخاطئة (FNR) غالبًا لا يُستخدم في الدراسات لأنه يتطلب معرفة العدد الإجمالي للحالات الفعلية لفئة معينة، وهو ما قد يظل غير معروف في مجموعات البيانات الاختبارية غير المرئية.11
المقاييس غير المشروطة هي تلك التي تمثل احتمالية حدوث أو عدم حدوث فئة معينة وفقًا للنموذج؛ فالدقة-أو، قيمة التنبؤ الإيجابية (PPV)-هي أحد المقاييس غير المشروطة. وكما ذُكر، تقيس الدقة احتمالية انتماء الحالة المختارة إلى فئة معينة. بينما يُمثل المقياس غير المشروط الآخر، قيمة التنبؤ السلبية (NPV)، احتمالية ألا تنتمي الحالة المختارة إلى تلك الفئة. وبشكل أساسي، يحاول كلا المقياسين غير المشروطين الإجابة على ما إذا كانت الحالة المختارة عشوائيًا ستنتمي إلى فئة معينة أم لا. ويُمكن حساب قيمة التنبؤ السلبية (NPV) باستخدام المعادلة التالية:12
استخدام مكتبة scikit-learn لإنشاء مصفوفة إرباك لمشكلة تصنيف ثنائي بسيطة.
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استخدام مكتبة scikit-learn لإنشاء مصفوفة إرباك كجزء من مهمة تصنيف نصوص باستخدام آلات الدعم المتجهة (SVM).
استخدام عدة حزم استدعاء "R" لإنشاء مصفوفة إرباك لمشكلة تصنيف ثنائي بسيطة.
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