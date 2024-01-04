تُعد مصفوفة الإرباك (أو، مصفوفة الخطأ) وسيلة لتصور نتائج خوارزميات التصنيف. وبشكل أكثر تحديدًا، هي جدول يُظهر عدد القيم الحقيقية من فئة معينة مقابل عدد القيم المتوقعة لتلك الفئة، حيث تُعد مصفوفات الإرباك واحدة من عدة مقاييس تقييم تُستخدم لقياس أداء نموذج التصنيف، والتي يمكن استخدامها لحساب عدد من المقاييس الأخرى لأداء النموذج، مثل الدقة والاستدعاء، من بين أمور أخرى.

يمكن استخدام مصفوفات الإرباك مع أي خوارزمية تصنيف، مثل نموذج بايز الساذج (Naïve Bayes) ونماذج الانحدار اللوجستي وأشجار القرار، وما إلى ذلك. ونظرًا لاستخدام المصفوفات على نطاق واسع في علم البيانات ونماذج التعلم الآلي، فإن كثير من الحزم والمكتبات تأتي محملة مسبقًا بوظائف لإنشاء مصفوفات الإرباك، مثل وحدة sklearn.metrics في مكتبة scikit-learn للغة بايثون.