في التسعينيات، قام Vladimir N. Vapnik وزملاؤه بتطوير خوارزمية SVMs، ونشروا هذا العمل في ورقة بحثية بعنوان "Support Vector Method for Function Approximation, Regression Estimation, and Signal Processing"1 في عام 1995.

تُستخدم خوارزمية SVMs بشكل شائع في مشاكل التصنيف، إذ تميِّز تلك الآلات بين فئتين من خلال إيجاد المستوى الفائق الأمثل الذي يزيد من الهامش بين أقرب نقاط بيانات للفئات المتقابلة. ويحدِّد عدد الميزات في بيانات الإدخال ما إذا كان المستوى الفائق عبارة عن خط في مساحة ثنائية الأبعاد أو مستوٍ في مساحة متعددة الأبعاد. ونظرًا لأنه من الممكن العثور على مستويات فائقة متعددة للتمييز بين الفئات، فإن تعظيم الهامش بين النقاط يمكّن الخوارزمية من العثور على حدود أفضل قرار بين الفئات. وهذا بدوره يمكّنها من التعميم بشكل جيد على البيانات الجديدة وإجراء تنبؤات تصنيفية دقيقة. تُعرف الخطوط المجاورة للمستوى الفائق المثالي باسم متجهات الدعم حيث تمر هذه المتجهات عبر نقاط البيانات التي تحدد الحد الأقصى للهوامش.

تُستخدم خوارزمية SVM على نطاق واسع في التعلم الآلي لأنها تستطيع التعامل مع مهام التصنيف الخطية وغير الخطية. ومع ذلك، عندما تكون البيانات غير قابلة للفصل خطياً، تُستخدم دوال النواة لتحويل المساحة ذات الأبعاد الأعلى والمخصصة للبيانات من أجل تمكين الفصل الخطي. تُعرف هذه الطريقة لتطبيق دوال النواة باسم "خدعة النواة"، وتتطلب اختيار دالة نواة، مثل النوى الخطية، أو النوى متعددة الحدود، أو نواة الأساس الشعاعي (RBF)، أو نوى sigmoid استناداً إلى خصائص البيانات وحالات الاستخدام المعينة.