يمكن أن تكون النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) مفيدة للغاية، لكن استخدامها يُشكل مخاطر أخلاقية ومجتمعية. وهذه المخاطر ليست ناجمة عن سوء التصميم أو خطأ المطور: إنها نتيجة أساسية للطبيعة البشرية وكيفية تدريبنا للنماذج اللغوية الكبيرة.

تكتسب النماذج اللغوية الكبيرة معرفتها الأساسية وقدراتها اللغوية من خلال التدريب المسبق الخاضع للإشراف الذاتي على كمية هائلة من عينات النصوص غير المصنفة. وبعد "تعلّم" الأنماط الموجودة عبر مليارات ومليارات الجمل في بيانات التدريب، يمكن للنموذج اللغوي الكبير إنتاج نص متماسك نحويًا يتبع تلك الأنماط.

ولكن عند القيام بذلك، قد تؤدي مخرجات هذا النموذج أيضًا إلى إعادة إنتاج أي محتوى ضار موجود في مجموعة بيانات التدريب تلك. وإذا كانت بيانات التدريب تحتوي على تحيزات أو معلومات غير دقيقة أو محتوى سامًا أو وجهات نظر تمييزية، فسيكون كذلك النص الذي ينتجه النموذج اللغوي الكبير. وإذا كانت بيانات التدريب التي يتم جمعها عن طريق كشط الإنترنت بشكل عشوائي تحتوي على معلومات خاصة أو حساسة، فقد يسرب النموذج اللغوي الكبير تلك المعلومات. وبشكل عام، الطبيعة الاحتمالية لكيفية إنتاج النماذج اللغوية الكبيرة لمخرجاتها يمكن أن تؤدي إلى هلوسات الذكاء الاصطناعي الضارة.

هناك مخاطر إضافية ناتجة عن إمكانية إساءة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة. وإذا كانت بيانات التدريب الخاصة بها تتضمن معلومات عن تصنيع الأسلحة أو المواد الكيميائية الخطرة، فقد يساعد النموذج في إيذاء الآخرين. فبدون وجود حواجز وقائية، يمكن استخدام النموذج اللغوي الكبير لتوليد معلومات مضللة خطيرة (ولكن مقنعة). وفي أكثر السيناريوهات الافتراضية تطرفًا، يمكن لنموذج ذكاء اصطناعي غير متوافق نظريًا أن يثير حربًا نووية.

يمكن أن تنشأ مشكلات المحاذاة بطرق غير متوقعة. فمن التجارب الفكرية الشهيرة في الذكاء الاصطناعي سيناريو "مضخم مشابك الورق" للفيلسوف Nick Bostrom. وصف Bostrom ذكاءً اصطناعيًا فائقا مكلفًا بتصنيع مشابك الورق، حيث حدد أن أفضل طريقة لتحقيق هدفه هي البدء في "تحويل أولاً كل الأرض ثم زيادة أجزاء من الفضاء إلى منشآت تصنيع مشابك الورق." 2

وقد نشأت محاذاة النموذج اللغوي الكبير، كنظام، كمحاولة للتخفيف من هذه المخاطر بما يكفي لجعل النماذج اللغوية الكبيرة عملية للاستخدام في العالم الحقيقي وآمنة بما يكفي للتقدم المستمر. كلما تم دمج النماذج اللغوية الكبيرة بشكل أكثر شمولاً في حياتنا اليومية، كلما كان من الضروري فهم حالات عدم التوافق المحتملة مع الاهتمامات البشرية وحسابها.