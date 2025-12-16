ما المقصود باستخراج البيانات بالذكاء الاصطناعي؟

يتيح الذكاء الاصطناعي للنماذج المتطورة استخراج البيانات من المواقع الإلكترونية بذكاء أكبر، والتكيف مع البيئات الرقمية المتغيرة من خلال مهام سير عمل تكيفية، بل والعمل بطريقة أكثر مراعاةً للأخلاقيات مع تجنب أوجه القصور المرتبطة بأدوات استخراج البيانات الأبسط من الويب.

كما يجعل استخراج البيانات بالذكاء الاصطناعي العملية أسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. يمكن الآن لشركات التجارة الإلكترونية الناشئة استخدامه لإجراء أبحاث السوق وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للباحثين الأكاديميين تحليل المقالات الإخبارية أو قوائم منتجات Amazon أو إعلانات الوظائف على LinkedIn. يمكن لمتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) مراقبة تصنيفات الكلمات الرئيسية والروابط الخلفية والمواقع الإلكترونية المنافسة للبقاء في الصدارة. يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي استخدام البيانات المستخرجة لتدريب نماذجها.

واجهات بدون تعليمات برمجية مثل browse.ai تسهِّل إنشاء أدوات استخراج البيانات باستخدام القوالب وإجراءات السحب والوضع والمشغلات المؤتمتة. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه أيضًا التقاط لقطات شاشة لكل صفحة لأغراض التدقيق.

على الرغم من أن استخراج البيانات من الويب ليس غير قانوني أو غير أخلاقي بطبيعته، فإنه قد يثير مشكلات عند تنفيذه بطريقة غير أخلاقية. تشمل حالات الاستخدام المشروعة تحليل البيانات والبحث ومراقبة الأسعار التنافسية. تشمل مهام استخراج البيانات التي تُعد عادةً غير أخلاقية استخراج البيانات الخاصة أو تحميل الخوادم فوق طاقتها أو سرقة المحتوى. تقع على عاتق الممارس مسؤولية جمع البيانات بطريقة أخلاقية وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية ذات الصلة بجمع البيانات.