iPaaS è una suite software cloud-native e self-service che le organizzazioni possono utilizzare per soddisfare le proprie esigenze di integrazione. iPaaS facilita e gestisce le connessioni tra i servizi in modo che anche le applicazioni che utilizzano protocolli o formati di dati diversi possano comunicare, superando i disallineamenti e le incompatibilità che altrimenti interromperebbero i flussi di dati.

Storicamente, le aziende hanno progettato le integrazioni delle app on-premise, utilizzando middleware specializzati, come i message broker o gli enterprise service bus (ESB). Ma queste soluzioni possono diventare strettamente collegate e difficili da mantenere, soprattutto quando le organizzazioni si espandono e aggiungono dozzine o centinaia di nuovi servizi.

Le soluzioni iPaaS stanno diventando un'alternativa popolare perché offrono un grado maggiore di flessibilità e scalabilità rispetto alle integrazioni point-to-point più vecchie, dove due servizi comunicano direttamente tramite un connettore costruito su misura. Come soluzioni basate su cloud, le piattaforme iPaaS sono in linea con le esigenze delle aziende di oggi: consentono l'integrazione tra microservizi containerizzati, serverless, edge e altri moderni ambienti multi-cloud.

L'adozione di iPaaS è in aumento: il settore è cresciuto di circa il 26% nel 2025, secondo Fortune Business Insights. Uno dei motivi è che, oltre a gestire compiti tecnici come la trasformazione dei protocolli, l'autenticazione, la registrazione e la sincronizzazione dei dati, le soluzioni iPaaS offrono anche strumenti di gestione complessi e personalizzazione affinché i team possano progettare e monitorare i propri modelli di orchestrazione dei dati e automazione. Molte soluzioni iPaaS incorporano anche machine learning, Internet of Things (IoT), analytics avanzata e altre innovazioni moderne per ottimizzare la connettività.

iPaaS segue il modello software-as-a-service (SaaS): i fornitori di iPaaS addebitano alle Organizzazioni su base mensile o annuale, con prezzi che variano in base ai livelli di utilizzo o ai pacchetti di caratteristiche. I provider potrebbero anche includere la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), customer relationship management (CRM), platform as a service (PaaS) e applicazioni SaaS insieme alle loro soluzioni di Integrazione. L'adozione di iPaaS è più comune tra le aziende più grandi, dove le integrazioni complesse sono difficili da gestire solo tramite connettori manuali personalizzati.

L'integrazione iPaaS si basa sulle basi dell'integrazione delle applicazioni aziendali (EAI), una disciplina tradizionale che collega CRM, finanza, analytics, sistemi ERP e altre applicazioni aziendali tramite API personalizzate o middleware. EAI è stato sviluppato per la prima volta negli anni '90 per facilitare le interazioni tra sistemi on-premises. Oggi, molte piattaforme EAI possono anche gestire integrazioni ibride e multi-cloud . Gli sviluppatori considerano iPaaS una variante moderna e cloud-native di EAI.

In pratica, le organizzazioni spesso considerano EAI e iPaaS come sistemi complementari: i team IT possono utilizzare una piattaforma EAI interna per gestire i processi di integrazione core (ad esempio, inviando dati di prestazioni da un server legacy a un data warehouse), mentre delegano integrazioni basate su cloud, come le sincronizzazioni tra applicazioni SaaS di terze parti, a una piattaforma iPaaS.