Alcune piattaforme iPaaS sono orientate verso settori specifici, come sanità, manifattura, e-commerce o finanza. Altri si rivolgono a casi d'uso particolari, come la sincronizzazione dei dati in tempo reale, la gestione del ciclo di vita delle API e la modernizzazione dei sistemi legacy. Prima di esplorare questi casi d'uso, è importante capire come funziona iPaaS e in cosa differisce da altri approcci di integrazione.
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iPaaS è una suite software cloud-native e self-service che le organizzazioni possono utilizzare per soddisfare le proprie esigenze di integrazione. iPaaS facilita e gestisce le connessioni tra i servizi in modo che anche le applicazioni che utilizzano protocolli o formati di dati diversi possano comunicare, superando i disallineamenti e le incompatibilità che altrimenti interromperebbero i flussi di dati.
Storicamente, le aziende hanno progettato le integrazioni delle app on-premise, utilizzando middleware specializzati, come i message broker o gli enterprise service bus (ESB). Ma queste soluzioni possono diventare strettamente collegate e difficili da mantenere, soprattutto quando le organizzazioni si espandono e aggiungono dozzine o centinaia di nuovi servizi.
Le soluzioni iPaaS stanno diventando un'alternativa popolare perché offrono un grado maggiore di flessibilità e scalabilità rispetto alle integrazioni point-to-point più vecchie, dove due servizi comunicano direttamente tramite un connettore costruito su misura. Come soluzioni basate su cloud, le piattaforme iPaaS sono in linea con le esigenze delle aziende di oggi: consentono l'integrazione tra microservizi containerizzati, serverless, edge e altri moderni ambienti multi-cloud.
L'adozione di iPaaS è in aumento: il settore è cresciuto di circa il 26% nel 2025, secondo Fortune Business Insights. Uno dei motivi è che, oltre a gestire compiti tecnici come la trasformazione dei protocolli, l'autenticazione, la registrazione e la sincronizzazione dei dati, le soluzioni iPaaS offrono anche strumenti di gestione complessi e personalizzazione affinché i team possano progettare e monitorare i propri modelli di orchestrazione dei dati e automazione. Molte soluzioni iPaaS incorporano anche machine learning, Internet of Things (IoT), analytics avanzata e altre innovazioni moderne per ottimizzare la connettività.
iPaaS segue il modello software-as-a-service (SaaS): i fornitori di iPaaS addebitano alle Organizzazioni su base mensile o annuale, con prezzi che variano in base ai livelli di utilizzo o ai pacchetti di caratteristiche. I provider potrebbero anche includere la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), customer relationship management (CRM), platform as a service (PaaS) e applicazioni SaaS insieme alle loro soluzioni di Integrazione. L'adozione di iPaaS è più comune tra le aziende più grandi, dove le integrazioni complesse sono difficili da gestire solo tramite connettori manuali personalizzati.
L'integrazione iPaaS si basa sulle basi dell'integrazione delle applicazioni aziendali (EAI), una disciplina tradizionale che collega CRM, finanza, analytics, sistemi ERP e altre applicazioni aziendali tramite API personalizzate o middleware. EAI è stato sviluppato per la prima volta negli anni '90 per facilitare le interazioni tra sistemi on-premises. Oggi, molte piattaforme EAI possono anche gestire integrazioni ibride e multi-cloud . Gli sviluppatori considerano iPaaS una variante moderna e cloud-native di EAI.
In pratica, le organizzazioni spesso considerano EAI e iPaaS come sistemi complementari: i team IT possono utilizzare una piattaforma EAI interna per gestire i processi di integrazione core (ad esempio, inviando dati di prestazioni da un server legacy a un data warehouse), mentre delegano integrazioni basate su cloud, come le sincronizzazioni tra applicazioni SaaS di terze parti, a una piattaforma iPaaS.
Le piattaforme iPaaS possono essere configurate per semplificare un'ampia gamma di operazioni aziendali, dalla governance dei dati ad alto livello alla gestione granulare delle API e all'automazione dei processi. Esempi comuni di casi d'uso di iPaaS includono:
Le piattaforme iPaaS consentono agli sviluppatori di utilizzare connettori precostituiti o strumenti no-code per creare automazioni che coinvolgono più servizi. Ad esempio, un'azienda potrebbe creare un'automazione per semplificare l'onboarding dei dipendenti: quando il reparto HR aggiunge un nuovo assunto alla busta paga, questo evento avvia automaticamente i workflow per consegnare documenti di onboarding, materiali di formazione, credenziali di accesso e attrezzature necessarie al dipendente.
La piattaforma iPaaS orchestra questi passaggi dietro le quinte, consentendo a ciascun servizio pertinente di completare il compito assegnato in un ordine preciso. I team possono anche apportare modifiche, ad esempio lanciare materiali di formazione aggiornati, senza dover riconfigurare l'intera automazione.
Nei modelli di integrazione meno maturi, le informazioni sono spesso isolate all'interno dei singoli sistemi. Questi silos possono rendere difficile per i team capire come i comportamenti di un servizio influenzino le applicazione correlate. Le piattaforme iPaaS, invece, possono utilizzare il machine learning per identificare schemi e rilevare anomalie in vari sistemi, costruendo una visione più olistica del comportamento dei clienti, dell'efficienza operativa e delle prestazioni della rete.
Alcune piattaforme iPaaS dispongono di funzioni AIOps integrate, inclusi strumenti che possono prevedere proattivamente disallineamenti, configurazioni errate dell'API e schemi d'uso insoliti prima che questi problemi causino tempi di inattività, rischi di sicurezza o un'esperienza negativa del cliente. Gli strumenti di mappatura dei dati basati sull'AI, invece, possono suggerire percorsi informativi più efficienti e sicuri, aiutando le organizzazioni a ottimizzare le pipeline di dati.
Nei contesti moderni, i sistemi aziendali sono spesso fortemente dipendenti l'uno dall'altro: i dati di un sistema possono influenzare direttamente il comportamento di un altro, e anche piccoli disallineamenti o ritardi possono interrompere workflow critici. iPaaS offre ai team la possibilità di progettare e distribuire rapidamente automazioni sincronizzate, dove eventi in un sistema attivano automaticamente azioni in un altro.
Ad esempio, una piattaforma e-commerce potrebbe sincronizzare i dati dei clienti Salesforce con un ERP, che gestisce la gestione dell'inventario e la fatturazione, così che i registri di evasione e i registri finanziari rimangano aggiornati. Nel frattempo, l'ERP potrebbe inviare dati pertinenti, come lo stato della fatturazione e la cronologia degli ordini, al CRM in modo che i team di vendita abbiano una visione completa del comportamento dei clienti.
Le piattaforme iPaaS possono anche trasformare e convogliare dati non essenziali verso data warehouse centralizzati o data lake per storage, conservazione e ulteriore analisi. I team possono progettare e monitorare gli scambi di dati tramite interfacce self-service e adattare queste automazioni in base alle loro esigenze.
Le piattaforme iPaaS sono spesso dotate di un piano di gestione, che comprende servizi e applicazioni, offrendo alle organizzazioni una visione olistica dei flussi di dati. I dashboard aiutano i team a monitorare le prestazioni, individuare le inefficienze e identificare la fonte di disallineamenti, problemi di sincronizzazione e altri errori. Il control plane unificato aiuta anche le organizzazioni a mantenere l'observability attraverso la raccolta e l'analisi di log, tracce e altre metriche.
Le funzionalità di governance, nel frattempo, aiutano le organizzazioni a far rispettare i limiti di velocità, a mantenere la conformità normativa e a gestire le politiche di autenticazione e autorizzazione. Infine, le piattaforme iPaaS potrebbero includere strumenti di gestione API, come API gateway e il portale per sviluppatori, così che gli stakeholder possano scoprire, implementare, aggiornare e gestire API in modo fluido durante tutto il loro ciclo di vita.
Le piattaforme iPaaS supportano l'integrazione degli eventi, dove i broker di eventi inviano notifiche ai servizi rilevanti ogni volta che avviene un evento rilevante (come una lettura anomala del sensore o un nuovo login). Questo approccio supporta l'elaborazione asincrona dei dati, in cui i dati vengono memorizzati in modo sicuro in una coda eventi fino a quando il servizio ricevente non è pronto a processarli.
Le piattaforme moderne potrebbero anche supportare l'arricchimento e la Trasformazione degli eventi, dove i dati non elaborati vengono filtrati, condensati e convertiti in formati leggibili in modo che vengano inviate solo informazioni rilevanti a valle. Molte piattaforme iPaaS dispongono anche di elaborazione batch, cioè quando dati ad alto volume vengono inviati in pacchetti a intervalli predefiniti per migliorare l'efficienza, un approccio tradizionalmente associato alle applicazioni di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL).
Sebbene le piattaforme iPaaS siano spesso utilizzate per l'integrazione dei dati all'interno delle aziende, possono anche facilitare connessioni sicure con partner esterni durante i trasferimenti di file e dati, che possono essere particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici.
Le soluzioni iPaaS possono utilizzare la crittografia, la verifica e la tokenizzazione (conversione delle informazioni sensibili in formati sicuri) per contribuire a garantire la sicurezza dei dati durante il trasferimento. Le piattaforme iPaaS potrebbero anche supportare gli standard di scambio elettronico di dati (EDI) per aiutare le organizzazioni a rispettare normative come HIPAA o GDPR durante la condivisione di fatture, ordini e altri documenti.
Le moderne piattaforme iPaaS possono orchestrare dati provenienti da reti IoT, dove i dispositivi connessi a internet sono dotati di sensori intelligenti per un monitoraggio preciso e ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale. Possono anche integrarsi con sistemi di edge computing, architetture IT distribuite che elaborano e memorizzano dati vicino alle fonti da cui provengono i dati.
Questo approccio può aiutare a garantire efficienza e prestazioni stabili. Invece di distribuire sistemi separati per IoT, edge e on-premise, iPaaS consente ai team IT di gestire questi sistemi attraverso uno strato unificato, consentendo loro di progettare workflow che coprono ciascuno di questi ambienti.
Per molte organizzazioni, migrare o sostituire sistemi legacy può essere tecnicamente impegnativo, dispendioso in termini di tempo e costoso, soprattutto quando le applicazioni critiche devono essere messe offline durante il periodo di transizione. Le piattaforme iPaaS possono collegare i servizi legacy a strumenti moderni tramite API e trasformare i formati più vecchi in modo che siano compatibili con i sistemi moderni. Questo approccio consente alle aziende di estendere il ciclo di vita dei sistemi legacy e di preservare i dati storici in modo che possano essere utilizzati per analytics, AI e altre applicazioni moderne.
Alcune piattaforme di integrazione offrono funzionalità avanzate di testing , come il debug a passaggi, che consente ai team di mettere temporaneamente in pausa un trasferimento dati per isolare la causa di un errore. Altre caratteristiche correlate ai test includono l'analisi della copertura del codice, che valuta la qualità del codice e identifica disallineamenti e inefficienze, e il controllo delle convalide, che impedisce agli utenti di inserire dati incoerenti o invalidi.
Sebbene la maggior parte delle imprese possa trarre beneficio dall'Integrazione aziendale, iPaaS è particolarmente popolare nei settori IT e telecomunicazioni, sanità, produzione e BFSI (banche, servizi finanziari e assicurazioni), secondo Fortune Business Insights. Nel 2024, il settore bancario è stato il settore con il maggiore utilizzo di iPaaS, mentre si prevede che quello sanitario sarà il settore a più rapida crescita nei prossimi anni.
In ambito sanitario, l'iPaaS può aiutare a integrare i dati dei pazienti, la fatturazione, la programmazione e i sistemi di laboratorio. I portali online integrati possono fornire un endpoint unificato per pazienti e medici per accedere a informazioni importanti, contribuendo al contempo a garantire il rispetto degli standard e delle normative sulla privacy, come l'HIPAA negli Stati Uniti.
Le soluzioni iPaaS possono automatizzare i processi di rendicontazione finanziaria di routine, riducendo il noioso lavoro manuale e contribuendo a garantire l'accuratezza. Centralizzando la supervisione dei flussi di dati a livello di sistema, le piattaforme iPaaS consentono alle società bancarie, finanziarie e assicurative di mantenere la conformità ai framework normativi, come l'antiriciclaggio (AML), il know your customer (KYC) e il Truth in Lending Act ( TILA). L'integrazione tra elaborazione dei pagamenti, rilevamento delle frodi, investimenti digitali e servizi di banca online può anche migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza.
Le aziende IT utilizzano soluzioni iPaaS per collegare applicazioni basate su cloud con servizi ibridi e on-premise, visualizzare la connettività di rete e i flussi di dati, automatizzare l'instradamento di ticket e report di errore di supporto e analizzare metriche per migliorare le prestazioni e la sicurezza.
Le piattaforme iPaaS possono aiutare organizzazioni automobilistiche, elettroniche, di beni di consumo e altri settori focalizzati sulla produzione ad automatizzare i processi della supply chain, ottimizzare i workflow delle fabbriche e delle spedizioni e utilizzare la manutenzione predittiva per prolungare i cicli di vita delle macchine. Le soluzioni iPaaS possono anche accelerare le strategie dell'Industria 4.0 , che si concentrano sull'incorporazione di nuove tecnologie, come machine learning, IoT e servizi cloud, nelle operazioni delle strutture di produzione.
Le organizzazioni spesso investono in soluzioni iPaaS come parte di una strategia più ampia di trasformazione digitale , dove le tecnologie moderne e i processi aziendali aiutano a ottimizzare i workflow e a migliorare il processo decisionale. Uno studio Forrester del 2024 ha rilevato che le aziende hanno raggiunto un aumento del 30% nell'efficienza degli sviluppatori e un ritorno sull'investimento (ROI) del 345% in tre anni dopo l'adozione di una suite di integrazione. I vantaggi includono:
iPaaS consente alle organizzazioni di costruire e gestire rapidamente integrazioni tra ambienti on-premise, multi-cloud e ibridi, anche quando i servizi sono ospitati da fornitori diversi o utilizzano sistemi operativi o framework architettonici distinti. Le piattaforme iPaaS possono trasformare i formati di dati in modo che i servizi possano comunicare tra loro, nonostante utilizzino linguaggi o protocolli di programmazione diversi. I team possono automatizzare il workflow per eliminare processi ripetitivi e manuali, riducendo gli errori umani e dando loro più tempo per lavori di livello superiore.
Alcune piattaforme iPaaS sono note per la loro facilità d'uso, con connettori precostituiti, che offrono alle organizzazioni un vantaggio nella creazione di nuove automazioni o integrazioni. Ad esempio, le aziende possono collegare una piattaforma di gestione dell'inventario a Slack in modo che i team rilevanti possano essere notificati ogni volta che un prodotto è esaurito.
I modelli low-code o no-code consentono ai team di progettare rapidamente integrazioni personalizzate senza richiedere una vasta esperienza di programmazione. Se un'organizzazione utilizza un servizio che l'iPaaS non supporta già, spesso può costruire un'integrazione usando questi template. Gli strumenti di integrazione possono migliorare notevolmente l'agilità del team: invece di aspettare giorni o settimane che l'IT costruisca un'integrazione personalizzata, i team possono crearla o aggiungerla autonomamente in pochi minuti o ore tramite un'interfaccia accessibile.
I servizi di Integrazione spesso includono un control plane in modo che i team possano gestire pipeline di dati, controlli di accesso e autenticazione da una posizione centralizzata. Questa funzione aiuta a prevenire API zombie o rogue, cioè dove le API vengono abbandonate o utilizzate senza governance e supervisione IT, perché i team possono monitorare le connessioni tramite un piano di gestione unificato.
Mentre le organizzazioni corrono ad adottare nuovi servizi per rispondere alle esigenze aziendali in rapido cambiamento, spesso si trovano ad affrontare una proliferazione SaaS, quando la proliferazione di applicazioni rende difficile mantenere i servizi organizzati e sicuri. Le soluzioni iPaaS possono aiutare ad affrontare questo indirizzo; i team possono utilizzare una piattaforma iPaaS per individuare ed eliminare applicazioni ridondanti, gestire le connessioni tramite un control plane centrale e scoprire e utilizzare servizi nell'ecosistema.
Le soluzioni iPaaS potrebbero anche aiutare le organizzazioni a utilizzare meglio i loro dati, soprattutto considerando che si stima che il 90% dei dati aziendali sia non strutturato, secondo un rapporto della International Data Corporation del 2023. Le soluzioni iPaaS possono impiegare l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutare le aziende a strutturare e analizzare dati precedentemente non esaminati. Un caso d'uso potenziale è l'alimentazione dei dati ai modelli AI durante la fase di addestramento, per creare sistemi generativi più potenti. Le piattaforme iPaaS potrebbero anche accelerare l'adozione di agenti AI, consentendo agli agenti di affrontare compiti sempre più complessi senza l'intervento umano.
Infine, l'AI può anche aiutare le organizzazioni a costruire schemi di integrazione più complessi e connettori no-code, aiutando i team ad accedere a dati e servizi connessi senza necessità di una formazione approfondita.
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