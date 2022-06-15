Cos'è BizOps?

Il pilota automatico è stato introdotto nel lontano 1912, inaugurando l'era dei viaggi aerei a lunga distanza. L'installazione di giroscopi e indicatori di altitudine ai timoni permetteva agli aerei di mantenere la traiettoria. Oggi, il software di automazione intelligente promette di rivoluzionare in modo simile il business monitorando e automatizzando i processi critici, in modo che la tua organizzazione possa prosperare senza la tua completa attenzione.
Conduco il podcast Art of Automation, in cui esploriamo l'applicazione dell'automazione nelle aziende. In un episodio recente ho parlato con Chris Bailey, Distinguished Engineer, AIOps and Observability di BizOps, non solo di un modo più rapido per svolgere le operazioni aziendali, bensì di un approccio completamente nuovo. Abbiamo parlato di ciò che sta guidando questa pratica emergente, delle sfide nell'implementarla e dei suoi benefici in un mondo sempre più digitale.
BizOps unisce le operazioni aziendali e quelle IT, utilizzando i dati per correlare gli obiettivi e i KPI aziendali alle operazioni IT affiliate e viceversa.
Supponiamo che il tuo obiettivo aziendale sia di evadere tutti gli ordini entro 24 ore. Con un occhio, il "pilota automatico" controllerà gli eventi aziendali, osservandoli dai processi aziendali di invio ed evasione degli ordini. Con l'altro occhio osserverà invece gli eventi IT dai sistemi che eseguono tali processi. Con tempo, addestramento e dati sufficienti, la tua soluzione BizOps può prevedere quando il KPI delle 24 ore non verrà raggiunto, spiegando il perché e come migliorarlo.
Questo concetto non è nuovo. La novità è quanto efficacemente possiamo unire questi elementi ora, grazie all'enorme quantità di dati generati e raccolti attraverso la trasformazione digitale. "Gran parte del business viene ora implementato attraverso l'IT", afferma Bailey. "Pensiamo alle banche fisiche che passano all'online banking e alla vendita al dettaglio fisica che passa all'e-commerce. E le parti dell'azienda che non sono implementate nell'IT? È probabile che siano gestite dall'IT".
Come afferma Bailey, gli umani possono prelevare e imballare nei magazzini, ma tale attività è gestita dall'IT. Per ogni processo end-to-end, ogni fase è implementata o gestita dall'IT. E questo livello di coinvolgimento dei sistemi IT è ciò che ci offre un'opportunità impareggiabile di raccogliere dati sull'esecuzione dell'attività - un grande passo verso la messa in moto automatica dell'azienda per ottenere un vantaggio competitivo.
Tuttavia, rimane una sfida: come collegare la strategia aziendale ai sistemi IT? Come fare?
Bailey fa un esempio di e-commerce: Supponiamo che ci sia un'interruzione IT e tu perda il processo di pagamento sul tuo sito di e-commerce. Ma puoi comunque tracciare l'utente sul sito, cosa sta navigando e facendo. E puoi tenere traccia di ogni richiesta di pagamento non andata a buon fine. Da lì puoi capire l'impatto di quell'interruzione sull'obiettivo aziendale di vendere, diciamo, un milione di dollari di merci all'ora. Sai esattamente quanti pagamenti non sono andati a buon fine. Sai anche chi sono i clienti interessati e cosa stavano cercando di mettere nei loro carrelli.
A questo punto, si possono fare due cose:
Tutto questo potrebbe essere digitale al 100%. L'analisi dell'impatto è digitale al 100% utilizzando Tecnologia di osservabilità. Ma il modo in cui si risponde ai clienti interessati potrebbe essere un mix di contatto umano e digitale, magari riservando un contatto più intenso per rievocare le vendite per i clienti di alto valore.
L'uso del software di gestione delle prestazioni delle applicazioni aiuta da anni i professionisti IT a monitorare, osservare e analizzare i dati. Questi strumenti possono ora essere utilizzati in qualsiasi processo aziendale eseguito sull'IT. Ciò non fornisce solo una visione più approfondita di questi processi discreti. Collega le due aree tramite i dati, affinché i manager possano capire in che modo i cambiamenti nell'IT influiscono sugli obiettivi aziendali e in che modo l'IT potrebbe dover scalare o cambiare.
Supponiamo che tu stia lanciando una campagna di marketing e che l'obiettivo sia quello di aumentare di 50% il traffico del sito e di 20% la conversione degli acquisti. Questi obiettivi aziendali devono essere ricondotti agli obiettivi IT. Forse sarebbe necessario aumentare del 50% la capacità per le richieste sul sito web e del 20% la capacità per gestire i pagamenti per quelle conversioni di acquisto. Potrebbe anche essere necessaria una maggiore capacità del personale per l'adempimento.
Se la tua organizzazione, come molte, ha funzioni IT e aziendali isolate che lottano per le risorse, un approccio BizOps rappresenta sicuramente una buona notizia. Significa che lavorate insieme.
Man mano che la tua azienda si trasforma digitalmente, puoi monitorare e raccogliere dati in ogni angolo della tua impresa. Un approccio BizOps mira a correlare questi eventi dall'IT alla strategia aziendale. È un modo efficace per creare clienti più soddisfatti e un grande passo avanti verso il successo della tua attività, che potrà funzionare in modo corretto e coerente anche senza la tua completa attenzione, come un pilota automatico per la tua attività.
