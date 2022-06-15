Cos'è BizOps?

BizOps unisce le operazioni aziendali e quelle IT, utilizzando i dati per correlare gli obiettivi e i KPI aziendali alle operazioni IT affiliate e viceversa.

Supponiamo che il tuo obiettivo aziendale sia di evadere tutti gli ordini entro 24 ore. Con un occhio, il "pilota automatico" controllerà gli eventi aziendali, osservandoli dai processi aziendali di invio ed evasione degli ordini. Con l'altro occhio osserverà invece gli eventi IT dai sistemi che eseguono tali processi. Con tempo, addestramento e dati sufficienti, la tua soluzione BizOps può prevedere quando il KPI delle 24 ore non verrà raggiunto, spiegando il perché e come migliorarlo.

Questo concetto non è nuovo. La novità è quanto efficacemente possiamo unire questi elementi ora, grazie all'enorme quantità di dati generati e raccolti attraverso la trasformazione digitale. "Gran parte del business viene ora implementato attraverso l'IT", afferma Bailey. "Pensiamo alle banche fisiche che passano all'online banking e alla vendita al dettaglio fisica che passa all'e-commerce. E le parti dell'azienda che non sono implementate nell'IT? È probabile che siano gestite dall'IT".

Come afferma Bailey, gli umani possono prelevare e imballare nei magazzini, ma tale attività è gestita dall'IT. Per ogni processo end-to-end, ogni fase è implementata o gestita dall'IT. E questo livello di coinvolgimento dei sistemi IT è ciò che ci offre un'opportunità impareggiabile di raccogliere dati sull'esecuzione dell'attività - un grande passo verso la messa in moto automatica dell'azienda per ottenere un vantaggio competitivo.