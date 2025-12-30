L’iPaaS est une suite logicielle cloud native en libre-service que les entreprises peuvent utiliser pour répondre à leurs besoins en matière d’intégration. L’iPaaS facilite et gère les connexions entre les services afin que même les applications utilisant des protocoles ou des formats de données différents puissent communiquer, surmontant les décalages et les incompatibilités qui, autrement, interrompraient les flux de données.

Historiquement, les entreprises ont conçu des intégrations d’applications sur site, en utilisant des middlewares spécialisés, tels que des brokers de messages ou des enterprise service buses (ESB). Mais ces solutions peuvent devenir étroitement liées et difficiles à maintenir, surtout lorsque les entreprises se développent et ajoutent des dizaines, voire des centaines, de nouveaux services.

Les solutions iPaaS deviennent une alternative populaire car elles offrent un plus grand degré de flexibilité et d’évolutivité par rapport aux anciens flux d’intégration point à point, où deux services communiquent directement via un connecteur personnalisé. En tant que solutions basées sur le cloud, les plateformes iPaaS répondent aux besoins des entreprises d’aujourd’hui : elles permettent l’intégration entre microservices conteneurisés, sans serveur, edge et d’autres environnements multicloud modernes.

L’adoption de l’iPaaS est en hausse : le secteur a connu une croissance estimée à 26 % en 2025, selon Fortune Business Insights. Une raison est que, outre la prise en charge des tâches techniques telles que la transformation de protocole, l’authentification, la journalisation et la synchronisation des données, les solutions iPaaS offrent également des outils de gestion complexes et une personnalisation pour permettre aux équipes de concevoir et de surveiller leurs propres modèles d’orchestration des données et automatisation. De nombreuses solutions iPaaS intègrent également le machine learning, l’Internet des objets (IdO), des analyses avancées et d’autres innovations modernes pour optimiser la connectivité.

L’iPaaS suit le modèle du logiciel en tant que service (SaaS) : les fournisseurs d’iPaaS facturent les entreprises sur une base mensuelle ou annuelle, les prix variant en fonction des niveaux d’utilisation ou des fonctionnalités. Les fournisseurs peuvent également intégrer la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM), les applications de plateforme en tant que service (PaaS) et les applications SaaS à leurs solutions d’intégration. L’adoption de l’iPaaS est plus courante dans les grandes entreprises, où les intégrations complexes sont difficiles à gérer uniquement par le biais de connecteurs manuels personnalisés.

L’intégration iPaaS repose sur les fondements de l’intégration des applications d’entreprise (EAI), une discipline traditionnelle qui relie les systèmes de CRM, de finance, d’analyse, d’ERP et d’autres applications d’entreprise par le biais d’API personnalisées ou de middlewares. L’EAI a été développée pour la première fois dans les années 1990 pour faciliter les interactions entre les systèmes sur site. Aujourd’hui, de nombreuses plateformes d’EAI peuvent également gérer les intégrations hybrides et multicloud. Les développeurs considèrent l’iPaaS comme une variante moderne et cloud native de l’EAI.

En pratique, les entreprises considèrent souvent l’EAI et l’iPaaS comme des systèmes complémentaires : les équipes informatiques peuvent utiliser une plateforme EAI interne pour gérer les processus d’intégration de base (par exemple, envoyer des données de performance d’un serveur existant vers un entrepôt de données), tout en déléguant les intégrations basées sur le cloud, telles que les synchronisations entre des applications SaaS tierces vers une plateforme iPaaS.