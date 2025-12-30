Certaines plateformes iPaaS sont destinées à des secteurs spécifiques, tels que la santé, la fabrication, le commerce électronique ou la finance. D’autres traitent de cas d’usage particuliers, tels que la synchronisation des données en temps réel, la gestion du cycle de vie de l’API et la modernisation des systèmes hérités. Avant d’explorer ces cas d’usage, il est important de comprendre comment fonctionne l’iPaaS et en quoi il diffère des autres approches d’intégration.
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L’iPaaS est une suite logicielle cloud native en libre-service que les entreprises peuvent utiliser pour répondre à leurs besoins en matière d’intégration. L’iPaaS facilite et gère les connexions entre les services afin que même les applications utilisant des protocoles ou des formats de données différents puissent communiquer, surmontant les décalages et les incompatibilités qui, autrement, interrompraient les flux de données.
Historiquement, les entreprises ont conçu des intégrations d’applications sur site, en utilisant des middlewares spécialisés, tels que des brokers de messages ou des enterprise service buses (ESB). Mais ces solutions peuvent devenir étroitement liées et difficiles à maintenir, surtout lorsque les entreprises se développent et ajoutent des dizaines, voire des centaines, de nouveaux services.
Les solutions iPaaS deviennent une alternative populaire car elles offrent un plus grand degré de flexibilité et d’évolutivité par rapport aux anciens flux d’intégration point à point, où deux services communiquent directement via un connecteur personnalisé. En tant que solutions basées sur le cloud, les plateformes iPaaS répondent aux besoins des entreprises d’aujourd’hui : elles permettent l’intégration entre microservices conteneurisés, sans serveur, edge et d’autres environnements multicloud modernes.
L’adoption de l’iPaaS est en hausse : le secteur a connu une croissance estimée à 26 % en 2025, selon Fortune Business Insights. Une raison est que, outre la prise en charge des tâches techniques telles que la transformation de protocole, l’authentification, la journalisation et la synchronisation des données, les solutions iPaaS offrent également des outils de gestion complexes et une personnalisation pour permettre aux équipes de concevoir et de surveiller leurs propres modèles d’orchestration des données et automatisation. De nombreuses solutions iPaaS intègrent également le machine learning, l’Internet des objets (IdO), des analyses avancées et d’autres innovations modernes pour optimiser la connectivité.
L’iPaaS suit le modèle du logiciel en tant que service (SaaS) : les fournisseurs d’iPaaS facturent les entreprises sur une base mensuelle ou annuelle, les prix variant en fonction des niveaux d’utilisation ou des fonctionnalités. Les fournisseurs peuvent également intégrer la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM), les applications de plateforme en tant que service (PaaS) et les applications SaaS à leurs solutions d’intégration. L’adoption de l’iPaaS est plus courante dans les grandes entreprises, où les intégrations complexes sont difficiles à gérer uniquement par le biais de connecteurs manuels personnalisés.
L’intégration iPaaS repose sur les fondements de l’intégration des applications d’entreprise (EAI), une discipline traditionnelle qui relie les systèmes de CRM, de finance, d’analyse, d’ERP et d’autres applications d’entreprise par le biais d’API personnalisées ou de middlewares. L’EAI a été développée pour la première fois dans les années 1990 pour faciliter les interactions entre les systèmes sur site. Aujourd’hui, de nombreuses plateformes d’EAI peuvent également gérer les intégrations hybrides et multicloud. Les développeurs considèrent l’iPaaS comme une variante moderne et cloud native de l’EAI.
En pratique, les entreprises considèrent souvent l’EAI et l’iPaaS comme des systèmes complémentaires : les équipes informatiques peuvent utiliser une plateforme EAI interne pour gérer les processus d’intégration de base (par exemple, envoyer des données de performance d’un serveur existant vers un entrepôt de données), tout en déléguant les intégrations basées sur le cloud, telles que les synchronisations entre des applications SaaS tierces vers une plateforme iPaaS.
Les plateformes iPaaS peuvent être configurées pour rationaliser un large éventail d’opérations commerciales, de la gouvernance des données de haut niveau à la gestion granulaire des API et à l’automatisation des processus. Voici des exemples courants de cas d’utilisation de l’iPaaS :
Les plateformes iPaaS permettent aux développeurs d’utiliser des connecteurs prédéfinis ou des outils no-code pour créer des automatisations impliquant plusieurs services. Par exemple, une entreprise peut mettre en place une automatisation pour rationaliser l’intégration des employés : lorsque le service RH ajoute une nouvelle recrue à la paie, cet événement déclenche automatiquement des workflows pour fournir à l’employé les documents d’intégration, les supports de formation, les identifiants de connexion et l’équipement nécessaire.
La plateforme iPaaS orchestre ces étapes en coulisses, permettant à chaque service concerné d’accomplir la tâche qui lui est assignée dans un ordre précis. Les équipes peuvent également apporter des modifications, par exemple, déployer des supports de formation mis à jour, sans avoir à reconfigurer toute l’automatisation.
Dans les modèles d’intégration moins matures, l’information est souvent isolée au sein de systèmes individuels. Ces silos de données peuvent empêcher les équipes de voir comment les comportements d’un service affectent les applications connexes. Les plateformes iPaaS, quant à elles, peuvent utiliser le machine learning pour identifier des modèles et détecter des anomalies dans divers systèmes, créant ainsi une vision plus globale du comportement des clients, de l’efficacité opérationnelle et des performances du réseau.
Certaines plateformes iPaaS disposent de fonctions AIOps intégrées, incluant des outils capables de prévoir de manière proactive les décalages, les configurations inadéquates de l’API et les usages inhabituels avant que ces problèmes ne provoquent des interruptions, des risques de sécurité ou une expérience client négative. Les outils de cartographie des données alimentés par l’IA, quant à eux, peuvent suggérer des itinéraires d’information plus efficaces et plus sûrs, aidant les entreprises à optimiser leurs pipelines de données.
Dans les contextes modernes, les systèmes métier dépendent souvent fortement les uns des autres : les données d’un système peuvent directement influencer le comportement d’un autre, et même de petits décalages ou retards peuvent perturber des workflows critiques. L’iPaaS offre aux équipes la possibilité de concevoir et déployer rapidement des automatisations synchronisées, où des événements dans un système déclenchent automatiquement des actions dans un autre.
Par exemple, une plateforme de e-commerce peut synchroniser les données client Salesforce avec un ERP, qui gère la gestion des stocks et la facturation, afin que les registres de traitement et les journaux financiers restent à jour. Dans le même temps, l’ERP peut envoyer des données pertinentes, telles que l’état de la facturation et l’historique des commandes, au CRM afin que les équipes commerciales aient une vision complète du comportement des clients.
Les plateformes iPaaS peuvent également transformer et canaliser des données non essentielles vers des entrepôts de données centralisés ou des data lakes pour le stockage, la conservation et l’analyse approfondie. Les équipes peuvent concevoir et surveiller les échanges de données via des interfaces en libre-service et ajuster ces automatisations selon l’évolution de leurs besoins.
Les plateformes iPaaS disposent souvent d’un plan de gestion, qui englobe services et applications, offrant aux entreprises une vision globale des flux de données. Les tableaux de bord aident les équipes à surveiller les performances, à repérer les inefficacités et à identifier la source des désalignements, des synchronisations défaillantes et autres erreurs. Le plan de contrôle unifié aide également les organisations à maintenir l’observabilité grâce à la collecte et à l’analyse des journaux, des traces et d’autres mesures.
Les fonctionnalités de gouvernance, quant à elles, aident les entreprises à faire respecter les limites de tarif, à maintenir la conformité réglementaire et à gérer les politiques d’authentification et d’autorisation. Enfin, les plateformes iPaaS peuvent inclure des outils de gestion d’API, tels que des passerelles API et des portails développeur, afin que les parties prenantes puissent découvrir, déployer, mettre à jour et gérer les API de manière fluide tout au long de leur cycle de vie.
Les plateformes iPaaS prennent en charge l’intégration d’événements, où les brokers d’événements envoient des notifications aux services concernés chaque fois qu’un événement notable (tel qu’une lecture anormale d’un capteur ou une nouvelle connexion) a lieu. Cette approche supporte le traitement asynchrone des données, où les données sont stockées de manière sécurisée dans une file d’attente d’événements jusqu’à ce que le service récepteur soit prêt à les traiter.
Les plateformes modernes pourraient également supporter l’enrichissement et la transformation d’événements, où les données brutes sont filtrées, condensées et converties en formats lisibles afin que seules les informations pertinentes soient envoyées en aval. De nombreuses plateformes iPaaS proposent également une fonctionnalité de traitement par lots, lorsque des données à grand volume sont envoyées en paquets à intervalles prédéfinis pour améliorer l’efficacité, une approche traditionnellement associée aux applications ETL (extraction, transformation, chargement).
Bien que les plateformes iPaaS soient souvent utilisées pour l’intégration des données au sein des entreprises, elles peuvent également favoriser des connexions sécurisées avec des partenaires externes lors des transferts de fichiers et de données, qui peuvent être particulièrement vulnérables aux cyberattaques.
Les solutions iPaaS peuvent utiliser le chiffrement, l’audit et la tokenisation (conversion d’informations sensibles en formats sécurisés) pour garantir la sécurité des données pendant le transit. Les plateformes iPaaS pourraient également prendre en charge les normes d’échange électronique de données (EDI) afin d’aider les entreprises à respecter les réglementations telles que l’HIPAA ou le RGPD lors du partage de factures, de commandes et d’autres documents.
Les plateformes iPaaS modernes peuvent orchestrer les données des réseaux IdO, où les appareils connectés à Internet sont équipés de capteurs intelligents pour une surveillance précise et une optimisation des performances en temps réel. Elles peuvent également s’intégrer aux systèmes d’edge computing, des architectures informatiques distribuées qui traitent et stockent les données à proximité des sources d’origine des données.
Cette approche peut contribuer à garantir l’efficacité et la stabilité des performances. Au lieu de déployer des systèmes distincts pour l’IdO, la périphérie et les sites, l’iPaaS permet aux équipes informatiques de gérer ces systèmes via une couche unifiée, ce qui leur permet de concevoir des workflows qui couvrent chacun de ces environnements.
Pour de nombreuses entreprises, la migration ou le remplacement d’un système hérité peut s’avérer techniquement difficile, long et coûteux, en particulier lorsque des applications critiques doivent être mises hors service pendant la période de transition. Les plateformes iPaaS peuvent connecter des services hérités à des outils modernes via des API et transformer des formats plus anciens pour les rendre compatibles avec les systèmes modernes. Cette approche permet aux entreprises de prolonger le cycle de vie des systèmes existants et de préserver les données historiques afin qu’elles puissent être utilisées pour des analyses avancées, des systèmes d’IA et d’autres applications modernes.
Certaines plateformes d’intégration proposent des fonctionnalités de test avancées, telles que le débogage par étapes, qui permet aux équipes de mettre temporairement en pause un transfert de données pour isoler la cause d’une erreur. D’autres fonctionnalités liées aux tests incluent l’analyse de couverture du code, qui évalue la qualité du code et identifie les décalages et inefficacités, ainsi que la vérification de validation, qui empêche les utilisateurs d’entrer des données incohérentes ou non valides.
Bien que la plupart des entreprises puissent tirer avantage de l’intégration d’entreprise, l’iPaaS est particulièrement populaire dans les secteurs des technologies de l’information et des télécommunications, de la santé, de la fabrication et de la BFSI (banque, services financiers et assurances), selon Fortune Business Insights. Le secteur bancaire a été le principal secteur à utiliser l’iPaaS en 2024, tandis que le secteur de la santé devrait connaître la plus forte croissance dans les années à venir.
Dans les établissements de santé, l’iPaaS peut aider à intégrer les données des patients, la facturation, la planification et les systèmes de laboratoire. Les portails en ligne intégrés peuvent fournir un point de terminaison unifié aux patients et aux médecins pour accéder aux informations importantes tout en contribuant à garantir le respect des normes et réglementations en matière de confidentialité, telles que la loi HIPAA aux États-Unis.
Les solutions iPaaS peuvent automatiser les processus de reporting financier de routine, réduisant ainsi les tâches manuelles fastidieuses et contribuant à garantir la précision. En centralisant la supervision des flux de données à l’échelle du système, les plateformes iPaaS permettent aux sociétés bancaires, financières et d’assurance de se conformer aux cadres réglementaires, tels que la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la connaissance du client (KYC) et la loi sur la vérité dans les prêts (TILA). L’intégration entre le traitement des paiements, la détection de fraude, l’investissement numérique et les services de banque en ligne peut également améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité.
Les entreprises informatiques utilisent des solutions iPaaS pour connecter les applications basées sur le cloud aux services hybrides et sur site, visualiser la connectivité réseau et les flux de données, automatiser le routage des tickets d’assistance et des rapports d’erreur et analyser les indicateurs pour améliorer les performances et la sécurité.
Les plateformes iPaaS peuvent aider les entreprises du secteur automobile, de l’électronique, des biens de consommation et d’autres entreprises axées sur la fabrication à automatiser les processus de la chaîne d’approvisionnement, à optimiser les workflows des usines et des expéditions et à utiliser la maintenance prédictive pour prolonger le cycle de vie des machines. Les solutions iPaaS peuvent également accélérer les stratégies d’industrie 4.0, qui se concentrent sur l’intégration de nouvelles technologies, telles que le machine learning, l’IdO et les services cloud, dans les opérations des installations.
Les entreprises investissent souvent dans des solutions iPaaS dans le cadre d’une stratégie plus large de transformation numérique, où les technologies modernes et les processus métier aident à optimiser les workflows et à améliorer la prise de décision. Une étude réalisée par Forrester en 2024 a révélé que les entreprises avaient augmenté de 30 % l’efficacité de leurs développeurs et obtenu un retour sur investissement (ROI) de 345 % sur trois ans après l’adoption d’une suite d’intégration. Les avantages incluent :
L’iPaaS permet aux entreprises de concevoir et de gérer rapidement des intégrations entre environnements sur site, multicloud et hybrides, même lorsque les services sont hébergés par différents fournisseurs ou utilisent des systèmes d’exploitation ou des cadres architecturaux distincts. Les plateformes iPaaS peuvent transformer les formats de données afin de permettre aux services de communiquer entre eux, malgré l’utilisation de langages de programmation ou de protocoles différents. Les équipes peuvent automatiser les workflows afin d’éliminer les processus manuels répétitifs, ce qui réduit les erreurs humaines et leur permet de consacrer plus de temps à des tâches plus importantes.
Certaines plateformes iPaaS sont reconnues pour leur facilité d’utilisation, avec des connecteurs prédéfinis, qui offrent aux entreprises une longueur d’avance lors de la création de nouvelles automatisations ou intégrations. Par exemple, les entreprises peuvent connecter une plateforme de gestion des stocks à Slack afin que les équipes concernées soient informées chaque fois qu’un produit est en rupture de stock.
Les modèles low-code ou no-code permettent aux équipes de concevoir rapidement des intégrations personnalisées sans nécessiter une expertise approfondie en programmation. Si une entreprise utilise un service que l’iPaaS ne prend pas déjà en charge, elle peut souvent créer une intégration à l’aide de ces modèles. Les outils d’intégration peuvent considérablement améliorer l’agilité de l’équipe : au lieu d’attendre des jours ou des semaines pour que le service informatique crée une intégration personnalisée, les équipes peuvent en créer ou en ajouter une en quelques minutes ou quelques heures via une interface accessible.
Les services d’intégration comprennent souvent un plan de contrôle permettant aux équipes de gérer les pipelines de données, les contrôles d’accès et l’authentification à partir d’un emplacement centralisé. Cette fonctionnalité permet d’éviter les API zombies ou incontrôlables (lorsque les API sont abandonnées ou utilisées sans gouvernance ni supervision informatique), car les équipes peuvent surveiller les connexions par le biais d’un plan de gestion unifié.
Alors que les entreprises s’efforcent d’adopter de nouveaux services pour répondre à l’évolution rapide des besoins métier, elles font souvent face à une expansion SaaS, lorsqu’une prolifération d’applications complique l’organisation et la sécurité des services. Les solutions iPaaS peuvent aider à résoudre ce problème ; les équipes peuvent utiliser une plateforme iPaaS pour détecter et éliminer les applications redondantes, gérer les connexions via un plan de contrôle central et découvrir et utiliser des services dans l’écosystème.
Les solutions iPaaS peuvent également aider les entreprises à mieux utiliser leurs données, d’autant plus que, selon un rapport de l’International Data Corporation de 2023, environ 90 % des données d’entreprise ne sont pas structurées. Les solutions iPaaS peuvent utiliser le traitement automatique du langage naturel pour aider les entreprises à structurer et à analyser des données qui n’ont pas été examinées auparavant. Un cas d’utilisation potentiel consiste à alimenter en données les modèles d’IA pendant la phase d’apprentissage afin de créer des systèmes génératifs plus puissants. Les plateformes iPaaS pourraient également accélérer l’adoption des agents IA, permettant aux agents de gérer des tâches de plus en plus complexes sans intervention humaine.
Enfin, l’IA pourrait aussi aider les entreprises à construire des schémas d’intégration plus complexes et des connecteurs no-code, aidant les équipes à accéder aux données et services connectés sans nécessiter de formation approfondie.
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