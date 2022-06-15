Qu'est-ce que BizOps ?

BizOps rassemble les opérations métier et informatiques, en utilisant les données pour corréler les objectifs commerciaux et les KPI avec les opérations informatiques affiliées et vice versa.

Supposons que votre entreprise vise à ce que la totalité des commandes soit finalisée en 24 heures. Le « pilote automatique » s’occupera de surveiller les événements d’affaires liés aux processus de commande et d’exécution. Son autre œil surveillera les événements informatiques provenant des systèmes qui exécutent ces processus. Avec suffisamment de temps, de formation et de données, votre solution BizOps pourra prédire le moment où l’ICP de 24 heures ne sera pas atteint, en expliquant la raison et la façon d’y remédier.

Ce concept n’est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'efficacité avec laquelle nous pouvons réunir ces éléments aujourd'hui, grâce à la quantité massive de données générées et capturées par la transformation numérique. « Une grande partie de notre activité est désormais réalisée grâce aux technologies de l'information », explique M. Bailey. « Imaginez des banques physiques évoluant vers la banque en ligne, et un commerce de détail physique évoluant vers le e-commerce. Et les composantes de l’entreprise qui ne sont pas implémentées dans l’informatique ? Il est probable qu’elles soient gérées par l’informatique. »

Comme le dit Bailey, des humains peuvent s’occuper de la préparation et de l’emballage des commandes dans les entrepôts, mais cette activité est sous la gestion de l’informatique. Pour un processus de bout en bout donné, chaque étape est soit mise en œuvre, soit gérée par le service informatique. Et ce niveau d'implication des systèmes informatiques est ce qui nous donne une opportunité inégalée de collecter des données sur l'exécution de l'entreprise - un grand pas vers la mise en mode pilote automatique pour un avantage concurrentiel.