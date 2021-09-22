Qu’est-ce que la lutte contre le blanchiment d’argent?

La loi contre le blanchiment d’argent (Anti-Money Laundering Act) est un ensemble de lois et de politiques qui fonctionnent ensemble pour prévenir et poursuivre les crimes liés au blanchiment d’argent aux États-Unis. La lutte contre le blanchiment d’argent implique également la collaboration entre plusieurs organisations gouvernementales nationales et internationales, car ce crime est souvent commis dans différents pays. Vous trouverez ci-après un aperçu de quelques-unes des lois américaines les plus remarquables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Ces actes et organisations comprennent :

Bank Secrecy Act (BSA) : la loi sur le secret bancaire (BSA), également connue sous le nom de Currency and Foreign Transaction Reporting Act, est entrée en vigueur en 1970. Il s’agissait de la première législation visant à prévenir et à poursuivre les actes de blanchiment d’argent par le biais des banques et d’autres institutions financières. La loi BSA exige que les banques coopèrent avec les enquêtes gouvernementales pour lutter contre le financement des activités illégales en suivant les mouvements d’argent. Par exemple, elle exige que les banques remplissent un rapport sur les transactions en devise (CTR) pour toute transaction en espèces dépassant 10 000 USD.

Loi sur le contrôle du blanchiment d’argent (Money Laundering Control Act) : cette loi a été promulguée en 1986 et considère le blanchiment d’argent comme un crime fédéral. Son objectif principal est de réprimer le blanchiment d’argent des cartels de la drogue. Elle permet au gouvernement de saisir des actifs sans inculper qui que ce soit. La loi a également étendu le CTR pour inclure toutes les transactions supérieures à 10 000 USD, pas seulement les espèces.

Loi contre le blanchiment d’argent Annunzio-Wylie (Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act) : cette loi de 1992 vise principalement les banques. Elle les oblige à mettre en œuvre des pratiques de prévention du blanchiment d’argent et les pénalise lorsqu’elles permettent à des criminels d’utiliser leurs institutions à des fins de blanchiment d’argent. Elle inclut les rapports d’activité suspecte (SAR) que les banques doivent remplir si un client ou une transaction est suspecté de blanchiment d’argent.

Patriot Act : cette mesure, mise en œuvre après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York, vise à suivre et à combattre le financement du terrorisme et les activités terroristes liées au blanchiment d’argent. Elle a renforcé la collaboration entre les banques et les unités antiterroristes au sein du gouvernement et a augmenté les amendes et les peines pour blanchiment d’argent. Un point essentiel du Patriot Act est le Customer Identification Programs (CIP), également connu sous le nom de know your customer (KYC ou connaissance du client), qui oblige les banques à contrôler leurs clients.

FinCEN : Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a complété les réglementations de la loi BSA et du Patriot Act et a mis en place des règles strictes en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, auxquelles les institutions financières doivent se conformer.

Plusieurs organisations gouvernementales nationales et internationales, institutions et forces de l’ordre luttent contre le blanchiment d’argent dans le monde entier.