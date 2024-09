L'IA générative pour déjouer les fraudeurs IBM® Safer Payments vous aide à créer des modèles de décision personnalisés et conviviaux afin que vous puissiez vous adapter plus rapidement aux menaces émergentes et détecter les fraudes avec plus de rapidité et de précision, le tout sans dépendre d'un fournisseur ou d'un data scientist. IBM Safer Payments accélère considérablement l'optimisation de la modélisation en fournissant les outils d'analyse et de simulation nécessaires pour surveiller en permanence les performances de l'entreprise et s'adapter aux modèles de fraude émergents et modifiés.