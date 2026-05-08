ما المقصود بالمصادقة من دون كلمة مرور؟

ربما تكون كلمات المرور هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتحقق من هوية المستخدمين. ولكنها في الوقت ذاته الأضعف. يمكن سرقة كلمات المرور عبر هجمات التصيد الاحتيالي و البرامج الضارةلسرقة المعلومات، أو تخمينها عبر هجمات القوة الغاشمة ، أو شراؤها من الشبكة الخفية، حيث يبيعها المخترقون ببضعة دولارات لكل واحدة.

باستخدام بيانات الاعتماد المسروقة، يمكن لعناصر التهديد الاستيلاء على الحسابات الشرعية، وإساءة استخدام امتيازاتها المشروعة، وتجنب الكشف—لأن نشاطهم يبدو وكأنه نشاط مستخدم مصرح له. وفقًا إلى IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025، تُعد سرقة الحسابات الصالحة واحدة من أكثر طرق الوصول الأولية شيوعًا، حيث ظهرت في 32% من الهجمات الإلكترونية التي حللها فريق X-Force.

وتعاني عوامل المعرفة الأخرى—وهي أي عامل مصادقة يعتمد على سر يعرفه المستخدم—من نقاط الضعف نفسها. يمكن بسهولة اكتشاف إجابات أسئلة الأمان الشائعة، مثل اسم أول حيوان أليف أو اسم صديق الطفولة المقرب، من خلال الهندسة الاجتماعية أو التطفل البسيط عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن "كلمة المرور" موجودة في مصطلح "المصادقة من دون كلمة مرور"، فإن المصادقة من دون كلمة مرور تلغي جميع عوامل المعرفة، بما في ذلك أسئلة الأمان. تستبدل طرق المصادقة من دون كلمة مرور عوامل المعرفة هذه بالرموز المادية، ومفاتيح المرور المشفرة، وبصمات الأصابع، والمسح الضوئي للوجه، و تطبيقات المصادقة، وغير ذلك الكثير.

تُعد عوامل المصادقة من دون كلمة مرور هذه أكثر أمانًا من عوامل المعرفة. فلا يمكن سرقتها أو تزويرها بسهولة، ما يجعلها مقاومة لبعض التهديدات الإلكترونية الأكثر انتشارًا اليوم. على سبيل المثال، لا يمكن للمجرمين الإلكترونيين سرقة مفتاح المرور عبر رابط تصيد احتيالي، ولا يمكنهم إنشاء بصمات مزيفة إلا باستخدام تقنية متطورة للغاية.