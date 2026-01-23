ما المقصود بإدارة دورة حياة الأمن؟

من خلال توحيد وأتمتة الوظائف الأساسية لإدارة الهوية والوصول وإدارة الأسرار، تساعد إدارة دورة حياة الأمن فِرق الأمان على الحصول على رؤية أفضل والتحكم بشكل أكبر في المستخدمين البشر والهويات غير البشرية. يمكن أن تساعد المركزية والأتمتة على تبسيط مراقبة الأنشطة، وضوابط الوصول، وتنفيذ السياسات، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الهجمات القائمة على الهوية وغيرها من الحوادث الأمنية والتهديدات الإلكترونية.

في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة، يمكن أن توجد الهويات البشرية وغير البشرية على البنية التحتية المحلية والبعيدة والبنية التحتية السحابية، ويمكن أن تتحرك بينها. الطبيعة الموزعة لهذه الشبكات تجعل من الصعب على فِرق الأمان تتبُّع ما تفعله كل هوية. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تكون الموارد ديناميكية وزائلة في مسارات عمليات التطوير. يمكن أن يتم إدخال هويات غير بشرية جديدة إلى النظام، والوصول إلى المعلومات المؤمَّنة، والاختفاء قبل أن يدرك فريق الأمان وجودها. ونتيجةً لذلك، يصبح تنفيذ السياسات صعبًا وتزداد المخاطر الأمنية.

في غياب الإدارة الآمنة والإشراف المركزي، قد لا يتَّبع المستخدمون الأفراد أفضل الممارسات للحفاظ على الأمان. قد يقومون بتعيين كلمات مرور ضعيفة وإعادة استخدامها. قد يهملون تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA). تشتهر مسارات عمليات التطوير بانتشار الأسرار بشكل عشوائي، حيث تتكاثر الأسرار غير المُدارة عبر المستودعات، والأكواد، وقواعد البيانات، وأماكن أخرى، ما يتركها عرضةً للتهديدات المحتملة.

يتسبب انتشار التطبيقات -أي إدخال التطبيقات إلى النظام دون إدارة مركزية، خاصةً التطبيقات التي لا تتكامل وظائف التوثيق والتفويض الخاصة بها مع الأنظمة الحالية لإدارة الهوية والوصول- أيضًا في حدوث مشكلات. عندما تمتلك التطبيقات المنفصلة دلائل هوية منفصلة وإعدادات أذونات وبيانات اعتماد مستقلة، يصبح من السهل جدًا أن تمر أنشطة الأمان المهمة -مثل تدقيق الامتيازات وإلغاء التخصيص- دون مراقبة.

يمكن لإدارة دورة حياة الأمن المساعدة على تقليل التهديدات الأمنية الناتجة عن ضعف ضوابط الهوية والوصول وبيانات الاعتماد من خلال توحيد الإدارة وأتمتة العمليات الأساسية.

تساعد إدارة جميع الهويات -البشرية وغير البشرية- في نظام واحد فِرق الأمان على وضع سياسات وصول أكثر اتساقًا. يساعد توفير وإلغاء توفير الموارد تلقائيًا على ضمان تطبيق هذه السياسات بطريقة معيارية وفي الوقت المناسب.

تساعد أتمتة إدارة بيانات الاعتماد على ضمان استخدام بيانات اعتماد قوية وتأمينها وتدويرها بشكل صحيح، بينما تساعد أدوات اكتشاف بيانات الاعتماد في العثور على الأسرار غير المُدارة وغير المؤمَّنة لمعالجتها.

من خلال تسجيل الجلسات، يمكن لفِرق الأمان تتبُّع كل ما يفعله المستخدمون، ما يجعل من السهل تطبيق السياسات والاستجابة للحوادث. إذا حدث اختراق أمني، يمكن للمحققين استخدام التسجيل لمعرفة ما فعله القراصنة باستخدام الحساب المخترق.

أخيرًا، يساعد تأمين الاتصالات بين الخدمات على معالجة واحدة من أهم الثغرات الأمنية في سلسلة توريد البرمجيات: وهي الاتصالات بين العناصر في النظام.

كما قال Jeff Crume، المهندس المتميز والمخترع الرئيسي في IBM، في بودكاست Security Intelligence:

"تحدث بعض أكبر الثغرات الأمنية عند نقاط الربط بين شيئين مختلفين حيث توجد الواجهات. قد يكون العنصر الخاص بي مثاليًا، وقد يكون العنصر الخاص بك مثاليًا، لكن واجهتنا ليست كذلك. وبالطبع، سيبحث المهاجمون دائمًا عن الثغرات الأمنية".

باختصار، يمكن أن يمنح النهج الشامل لإدارة دورة حياة الأمن المؤسسة نظامًا واحدًا لتسجيل الهويات البشرية وغير البشرية، وبيانات الاعتماد، والصلاحيات عبر المنظومة بأكملها، داعمةً الثقة الصفرية ومبدأ أقل الامتيازات.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن أدوات وممارسات إدارة دورة حياة الأمن مصممة لدعم النشاط السريع والمبتكر في مسارات عمليات التطوير. في الواقع، يمكن أن تساعد هذه الأدوات على تحسين هذه العمليات عن طريق إخراج إدارة بيانات الاعتماد بالكامل من أيدي المطورين. من خلال إنشاء الأسرار وتخزينها وتدويرها وحمايتها تلقائيًا، يمكن لإدارة دورة حياة الأمن تأمين منظومة تكنولوجيا المعلومات دون أن تعيق العمليات.