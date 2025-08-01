وفقًا لـ El Maghraoui، يتطور دور مهندسي البرمجيات من منتِجي تعليمات برمجية إلى قيّمين عليها. "في حين تظل البرمجة مهارة أساسية، يتجه التركيز بشكل متزايد نحو هندسة المطالبات. كيف نصوغ الاستفسارات المناسبة في سياق هذه النماذج اللغوية الكبيرة؟ وبدلًا من كتابة كل سطر برمجي يدويًا، يتجه المطورون بشكل متزايد إلى تنسيق التعليمات البرمجية التي يولِّدها الذكاء الاصطناعي وربط أجزائها معًا".

غير أن هذا التطور ليس سوى جزء صغير مما هو قادم. وترى El Maghraoui أن أدوار المطورين ستتطور إلى ما تسميه "الهندسة القائمة على النوايا". وتكمن الفكرة في الابتعاد عن تفاصيل الصياغة البرمجية والتركيز على البنية، وترك التفاصيل الدقيقة والنظر إلى الصورة الأشمل، والانتقال من التركيز على "ماذا" إلى التركيز على "لماذا"، مع إبراز الأهداف والنتائج والأثر.

أما McGinn فترى أن النماذج اللغوية الكبيرة الخاصة بالتعليمات البرمجية يمكن التعامل معها باعتبارها مكتبات يتم استيرادها داخل البرامج. وتقول: "يمكن حل المشكلات بسرعة أكبر، بالطريقة نفسها التي تساعدنا بها المكتبات البرمجية كمهندسين، من خلال الاستفادة من وظائف تم تطويرها مسبقًا بدلًا من إعادة ابتكارها من الصفر".

ويتوافق هذا التوجه مع مفهوم الحوسبة التوليدية. ففي هذا الإطار، يتم دمج نموذج التعليمات البرمجية داخل الأنظمة بوصفه عنصرًا برمجيًا معياريًا، ويتم التعامل معه كواجهة قابلة للبرمجة. وبذلك يمكنه تجريد المهام منخفضة المستوى، ما يُتيح للمطورين توجيه المزيد من جهودهم نحو حل المشكلات الأكثر تعقيدًا.

وتقول Satoh: "يجب أن يركزوا على التفكير التصميمي بدلًا من كتابة التعليمات البرمجية. نحن بحاجة إلى مهندسين ذوي مستوى أعلى قادرين على تصميم البنية للأنظمة".

وهو دور يزداد تعددًا في التخصصات، إذ لا يقتصر على التصميم والبنية فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل الأخلاقيات والأمن. وتقول El Maghraoui: "أصبح العمل أقل اعتمادًا على التنفيذ اليدوي وأكثر اعتمادًا على الأتمتة، لكنه بات أكثر استراتيجية. فأنت تدمج بين هندسة البرمجيات والتفكير على مستوى الأنظمة والتفكير المنتج والاستدلال الأخلاقي. ولم نَعُد نمتلك الإلمام بالبرمجة فحسب، بل أصبحنا مهندسين ملمِّين بالذكاء الاصطناعي ويضعونه في صميم عملهم".

ويفتح ذلك المجال أمام تطوير المهارات المرتبطة بهذه المهام الأعلى مستوى، خاصةً للمطورين المبتدئين. وتقول McGinn: "إن الهدف من كثير من المعايير المرجعية هو الوصول إلى مستوى الأداء الوظيفي لمطور مبتدئ. وإذا كان هذا هو المقياس الذي نسعى إليه، فالفكرة تتمثل في تقليل الحاجة إلى هذا المستوى من العمل". وتضيف: "نحن بحاجة إلى أشخاص يمتلكون مستوى أعمق من مستوى المطور المبتدئ، أو ربما لن يكون من الضروري أصلًا أن يمروا بدور المطور المبتدئ لفهم ما يقوم به المطور الخبير".