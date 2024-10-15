يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر لإدارة التغيير وبإمكانها اتخاذ قرار من الذي سيفوز ومن سيخسر في كل صناعة ومجال. مع تبلور عصر الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات التحول الرقمي، يفكر المديرون التنفيذيون والموظفون على حد سواء في كيفية تأثير ذلك على التوظيف والمهارات اللازمة للبقاء في الصدارة والمقدمة. وهذا هو مجال إبداع تحسين مهارات الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيلها.
وجد تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال أن أكثر من 60% من المديرين التنفيذيين يقولون إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير الطريقة التي تصمم بها منظماتهم تجارب العملاء والموظفين. ويحتاج الموظفون إلى التغيير لتلبية تلك الاحتياجات. يتجه الكثيرون إلى رفع مستوى مهارات الذكاء الاصطناعي، وهو عملية إعداد القوى العاملة بالمهارات والتعليم لتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء وظائفهم.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة Gallup في عام 2024 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أن ما يقرب من 25% من العمال يشعرون بالقلق من أن وظائفهم يمكن أن تصبح بالية بسبب الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 15% في عام 2021. في نفس الدراسة، توقع أكثر من 70% من كبار مسؤولي الموارد البشرية (CHRO) أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الوظائف في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأتمتة ستحل محل 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وأن 40% من المهارات الأساسية ستتغير بالنسبة إلى العمال في تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). وسيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى حقبة جديدة من الإنتاجية والقيمة، وينبغي على قادة الأعمال في الإدارة العليا أن يجعلوا الموظفين جزءًا من هذا المستقبل.
تتحمل كل مؤسسة مسؤولية تزويد العاملين لديها بمجموعات المهارات المطلوبة والتعليم اللازم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وظائفها اليومية. يجب أن يمثل رؤساء الموارد البشرية، على وجه التحديد، دورًا رائدًا في عملية صنع القرار عندما يتعلق الأمر بالمهارات المؤتمتة بواسطة التقنية وأيها ستظل مهارات مهمات حساسة يديرها الموظفون.
لقد أدى النمو الهائل في الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل استراتيجية المؤسسات بشكل جذري وأساسي. وصار يتعين على المديرين التنفيذيين تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي بين جميع أفراد الموظفين، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويجب عليهم توفير الفرص لتطوير مهارات الموظفين لأن الذكاء الاصطناعي سيتولى بعض المهام السابقة التي كان يؤديها البشر.
يهتم الموظفون بتعلم المهارات التقنية المتقدمة التي من شأنها تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لجعل وظائفهم أكثر كفاءة ومساراتهم المهنية أكثر نجاحًا. لدى المؤسسات مصلحة راسخة في رفع مهارات موظفيها لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي استخدامًا أفضل في أنشطتهم اليومية لتعزيز الإنتاجية وتحسين حل المشكلات.
إن الارتقاء بالمهارات (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) وإعادة تشكيل المهارات هما عنصران منفصلان ولكنهما عنصران مهمان في نهج المؤسسة لتطوير المواهب وبناء المهارات. الأول، وهو الارتقاء بالمهارات، هو عملية تحسين مجموعات مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب والتطوير. والهدف من ذلك هو تقليل الفجوات في المهارات وإعداد الموظفين للتغييرات في أدوارهم أو وظائفهم الوظيفية. مثال على الارتقاء بالمهارات هو تعلم ممثلي خدمة العملاء كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات المحادثة للإجابة عن أسئلة العملاء بشكل أفضل في الوقت الفعلي من خلال الهندسة الفورية.
بينما تشير إعادة تشكيل المهارات إلى تعلم مجموعة كاملة من المهارات الجديدة لأداء وظيفة جديدة. على سبيل المثال، قد يحتاج الشخص الذي يعمل حاليًا في مجال معالجة البيانات إلى تبني إعادة تشكيل المهارات لتعلم تطوير الويب أو تحليلات البيانات المتقدمة.
يقدّر المديرون التنفيذيون أن حوالي 40% من القوى العاملة لديهم بحاجة إلى إعادة تشكيل المهارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value. ولكن ماذا عن الارتقاء بالمهارات؟
مثل التقنيات الرائدة الأخرى التي سبقته، فإن تطور الذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا لصناعات جديدة ووظائف جديدة وأساليب جديدة للوظائف الحالية. ولإعداد موظفيها وشركاتها، يجب على المؤسسات أن تضمن تزويد موظفيها بالمهارات اللازمة للمستقبل من دون تعطيل أعمال اليوم. وهنا تكمن أهمية مجموعة من حالات استخدام الارتقاء بمهارات الذكاء الاصطناعي في تحقيق النجاح.
وفقًا لتقرير معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن خدمة العملاء هي التخصص الأهم بالنسبة لمعظم الرؤساء التنفيذيين لنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع بعض الاستعلامات الأولية للعملاء، لكن ممثلي خدمة العملاء يحتاجون أيضًا إلى استخدام الأدوات بعد تصعيد المشكلات إليهم. ويحتاج ممثلو خدمة العملاء إلى تحسين قدرتهم على إجراء هندسة الأوامر والتحدث إلى العملاء أثناء البحث في قواعد البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
أصبح لدى الموظفين في مجال التمويل أدوات محسّنة بشكل متزايد لمساعدتهم على القيام باستثمارات أفضل نيابةً عن عملائهم. يعتقد ما يقرب من 70% من قادة الخدمات المالية أن ما لا يقل عن نصف القوى العاملة لديهم يحتاجون إلى تحسين مهاراتهم في عام 2024. لا يتطلب الأمر تعلم كيفية استخدام هذه التقنيات الجديدة فحسب، بل يتطلب أيضاً أن يشعروا بأنهم قادرون على الوثوق بنتائج تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى لو لم يتمكنوا من فهمها تماماً.
تعمل المستشفيات ومقدمو الرعاية الصحية على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكاتبهم الخلفية ومرافق الرعاية التشخيصية. على سبيل المثال، بدأت شركات الرعاية الصحية في استخدام تقنيات التعلم الآلي لتحسين التشخيصات الطبية وتسريعها (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com). ويظل فهم ما يمكن أن تفعله هذه التقنيات وما لا يمكن أن تفعله أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى اختصاصيي الرعاية الصحية لاتخاذ القرارات الصحيحة.
بدأت المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؛ لمعالجة طلبات التوظيف للعثور على المرشحين المناسبين للوظيفة المعلن عنها. فيحتاج ممثلو الموارد البشرية إلى تعلم كيفية استخدام هذه التقنية لاكتشاف التحيزات المحتملة أو غيرها من حالات عدم اليقين، حتى يجدوا الفرص ذات القيمة.
يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الأخرى المتقدمة في إيجاد فرص عظيمة لتحقيق الكفاءة في تطوير الويب. ويمكن للمطورين استخدامه لتحويل لغة برمجة إلى لغة أخرى. من الأمثلة على ذلك: يمكن للتطبيقات إعادة صياغة تعليمات COBOL البرمجية لأجهزة الكمبيوتر المركزي وتحويلها إلى عناصر خدمة أعمال معيارية.
يمكن للمؤسسات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة تعلّم الذكاء الاصطناعي نفسها.
يمكن أن يؤدي استخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتخصيص إلى توفير فرص تعليمية أكثر تخصيصًا لكل موظف. ويمكنها إنشاء برامج تدريبية تجمع بين التعليم التأسيسي للذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه أي موظف مع تعليمات محددة مصممة خصيصًا لوظائف المتعلمين. ونتيجةً لذلك، يحصل الموظف على مجموعة فعالة ومخصصة من مهارات الذكاء الاصطناعي التي تساعده على زيادة قدراته الوظيفية إلى أقصى حد ممكن.
إليك عينة من مقرر دورة لبرنامج تطوير الارتقاء بمهارات الذكاء الاصطناعي الذي تقدمه شركة IBM:
يمكن للموظفين تحسين معرفتهم وخبراتهم بأدوات الذكاء الاصطناعي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء أدائهم لوظائفهم. على سبيل المثال، يساعدهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإجابة على الأسئلة التي لديهم حول عمليات معينة، مع تعليمهم كيفية تحسين مطالباتهم.
كما يمكن للمؤسسات إدخال كثير من المعلومات حول أداء موظفيها وشهاداتهم واستخدام التعلم الآلي لتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى مزيد من التدريب. ويعد هذا النهج طريقة أكثر فاعلية لتحديد الفجوات من خلال التخمين أو سؤال الموظفين عن المجال الذي يحتاجون فيه إلى مساعدة.
يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المؤسسات الكبيرة على تحديد المدربين والمتدربين بشكل أفضل بناءً على معايير مختلفة، كالخلفيات والاهتمامات والغاية من تلك العلاقة. يعمل برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يطابق تلقائيًا بين المدربين والمتدربين على التخلص من المهام الشاقة وتعزيز اتصالات أقوى عبر المؤسسة.
يمكن للمؤسسات مساعدة الموظفين على تحديد المجال الذي يريدون أن تتقدم فيه حياتهم المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح مسارات وظيفية محتملة وجعلهم يتنقلون عبر الخيارات للوصول إلى وظيفتهم المثالية.
وبينما نرى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى يمكنها إيجاد فرص للمؤسسات لأتمتة العديد من العمليات، إلا إنها لا تزال في حاجة إلى موظفين لتوفير سياق ذي قيمة. ولا شك أن مساعدة الموظفين الحاليين في الحفاظ على قيمة عالية لهم داخل المؤسسة سيخدم غرضًا مزدوجًا يتمثل في استخدام خبراتهم المكتسبة بصعوبة لتحسين عملية صنع القرار.
تتمثل إحدى طرق دمج الذكاء الاصطناعي في عمل الموظفين في استخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي القائمين على الأدوار من شركة IBM مع واجهات قائمة على المحادثة يمكنها دعم أدوار المشاريع الاستشارية الرئيسية ومهامها.
تتطلب العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي أن يقوم البشر بتشغيلها أو تفسير نتائجها. يمكن أن تفشل المؤسسات التي تحاول نشر هذه التقنيات دون مساعدة العمال في تحقيق أقصى قدر من النتائج أو تتخذ قرارات غير صحيحة.
من غير المرجح أن يبقى الموظفون في المؤسسات التي لا تعطي الأولوية لتجربة الموظف ويجب أن تشمل الآن تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي. أحد الأسباب هو أنهم يتوقعون من موظفيهم توفير مهارات دائمة لوظائفهم وحياتهم المهنية. والسبب الثاني هو أن المؤسسات التي لا تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي من المرجح أن تتخلف عن الركب.
يقود الذكاء الاصطناعي تغييرًا هائلاً في تطوير الويب. يبشّر عصر الذكاء الاصطناعي بموجة من تطوير التعليمات البرمجية للذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمكّن غير المطورين من بناء التعليمات البرمجية أيضًا. ولكن فقط إذا استثمرت المؤسسة في تثقيف موظفيها بشأن كيفية الاستفادة منه.
إن المؤسسات مدينة لموظفيها بكل فرصة للحفاظ على قيمة موظفيها في مشهد المواهب سريع التغير. فقد يتسبب مستقبل العمل في تخلف العديد من الموظفين غير المستعدين. إن تدريب الموظفين على مهارات الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسة اليوم، كما أنه يوفر لهؤلاء الموظفين خارطة طريق للنجاح في المستقبل.