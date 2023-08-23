تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2026، ستؤدي عمليات نشر الذكاء الاصطناعي الحواري داخل مراكز الاتصال إلى تقليل تكاليف عمالة الوكلاء بمقدار 80 مليار دولار أمريكي.1 ومع زيادة التفاعلات بين العملاء والمنظمات التي تتم عبر هذه التطبيقات، فقد أصبح هذا المجال جزءًا أساسيًا من إدارة علاقات العملاء (CRM).

يركز هذا النوع من التحليلات على فهم المحتوى والسياق والقصد والمشاعر والجوانب الأخرى ذات الصلة بالمحادثات. ويتمثل الهدف في الحصول على معارف قابلة للتنفيذ لتحسين تجارب العملاء وتعزيز جودة الخدمة ومساعدة المديرين على اتخاذ قرارات تجارية أكثر استنارة.

من بين العناصر الرئيسية لتحليلات المحادثات ما يلي:

