El Maghraoui에 따르면 소프트웨어 엔지니어는 코드 생산자에서 코드 큐레이터로 진화하고 있습니다. “코딩은 여전히 중요하지만 프롬프트 엔지니어링으로 초점이 옮겨가고 있습니다. 이러한 LLM의 컨텍스트에서 올바른 쿼리를 구성하려면 어떻게 해야 할까요? 또한 개발자들은 코드 한 줄 한 줄을 작성하는 대신, AI가 생성한 코드를 오케스트레이션하여 각 부분을 연결하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다."

하지만 이러한 진화는 빙산의 일각에 불과합니다. El Maghraoui는 개발자 역할이 그녀가 '의도 중심 엔지니어링'이라고 부르는 분야로 발전할 것이라고 믿고 있습니다. 이의 핵심은 구문에서 벗어나 구조에 집중하고, 세부적인 내용은 뒤로하고 더 큰 그림으로 확대하며, 목표, 결과, 영향력을 강조하면서 '무엇'에서 '왜'로 전환하는 것입니다.

McGinn은 코드 LLM을 프로그램으로 가져온 라이브러리로 취급할 수 있다고 생각합니다. "엔지니어는 모든 것을 새롭게 개발할 필요 없이 이미 구축된 기능을 활용할 수 있으므로, 라이브러리가 도움이 된 경우처럼 문제를 더 빠르게 해결할 수 있습니다."

이러한 관점은 생성형 컴퓨팅과 일맥상통합니다. 이 프레임워크에서 코드 모델은 모듈식 소프트웨어 구성 요소로 시스템에 통합되며 프로그래밍 가능한 인터페이스처럼 처리됩니다. 따라서 낮은 수준의 작업을 추상화하여 개발자가 더 높은 수준의 문제 해결에 더 많은 노력을 기울일 수 있도록 합니다.

“코드 작성보다는 디자인 사고를 고려해야 합니다.” 라고 Satoh는 말합니다. "시스템 아키텍처를 만들 수 있는 고급 엔지니어가 필요합니다."

이는 디자인과 아키텍처뿐만 아니라 윤리 및 보안과 같은 다른 차원을 통합하여 점점 더 다학제적인 역할이 되어가고 있습니다. El Maghraoui는 “수작업은 줄고 자동화가 늘어나지만, 더 전략적이기도 합니다.”라고 말합니다. "소프트웨어 엔지니어링과 시스템 수준의 사고, 제품 사고, 윤리적 추론을 결합해야 합니다. 이제 우리는 코딩만 할 줄 아는 사람이 아니라, AI를 잘 알고 AI를 우선시하는 엔지니어로 거듭나고 있습니다."

이를 통해 특히 초급 개발자의 경우 이러한 상위 수준의 작업에 대한 기술을 향상할 수 있습니다. “많은 벤치마크의 목표는 초보 개발자 수준의 기능에 도달하는 것입니다. 따라서 이것이 우리가 목표로 하는 지표라면 주니어 개발자의 필요성이 줄어들겠죠."라고 McGinn은 말합니다. "주니어 개발자보다 더 높은 수준의 사람이 필요하거나, 더 이상 주니어 개발자의 역할을 경험하지 않아도 시니어 개발자가 하는 일을 이해할 수 있는 사람이 필요합니다."