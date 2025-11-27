AI 코드 문서: 이점 및 주요 팁 

문서는 소프트웨어 개발 과정에서 매우 중요한 부분입니다. 그러나 많은 소프트웨어 개발자에게 코드를 문서화하는 것은 코드 작성이라는 주요 목적에서 벗어나는 시간 소모적인 작업일 수 있습니다.
바로 이 지점에서 인공 지능이 중요한 역할을 합니다. 생성형 AI 기반 도구는 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 문서 생성 및 유지 관리를 더욱 효율적으로 만듭니다. 코드 LLM은 코딩 데이터 세트를 기반으로 학습되거나 세밀하게 조정되며, 소스 코드 구문, 구조, 시맨틱스를 분석합니다. AI 모델은 수집한 패턴을 기반으로 코드 줄이나 코드 블록을 설명하는 인라인 코드 주석과 특정 클래스, 함수, 메서드 또는 모듈을 설명하는 문서 문자열(docstring)과 같은 저수준 문서를 생성합니다.
여기서는 AI 도구가 코드 문서화 워크플로에 제공하는 이점, 그리고 소프트웨어 엔지니어링 팀이 코드 문서화를 위해 AI를 최대한 활용할 수 있도록 돕는 몇 가지 추가 팁을 소개합니다.
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
Google Cloud의 DORA 연구 프로그램에서 발표한 2025년 AI 기반 소프트웨어 개발 현황 보고서에 따르면 설문조사에 참여한 소프트웨어 개발 전문가 중 64%가 문서 작성에 AI를 사용하는 것으로 나타났습니다.1
자동화는 개발자의 시간과 노력을 절약해 주어 알고리즘 고안, 논리 정립 및 문제 해결에 더욱 집중할 수 있도록 해줍니다. 또한 Gemini Code Assist, GitHub Copilot 및 Tabnine과 같은 코딩 어시스턴트는 널리 사용되는 통합 개발 환경 (IDE) 및 Eclipse, JetBrains IDE 및 Visual Studio Code와 같은 작업 공간에 직접 연결할 수 있습니다. 프로그래머들은 AI 어시스턴트가 실시간으로 상황에 맞는 인라인 주석과 문서 문자열을 추천해 주기 때문에 코딩하는 동안 몰입 상태를 유지할 수 있습니다.
주요 팁: AI가 생성한 문서는 여전히 인간 프로그래머의 전문 지식을 활용하여 누락된 세부 정보를 보완해야 합니다. 특히 고급 논리, 복잡한 알고리즘 또는 예외적인 상황의 경우 더욱 그렇습니다. 불필요한 코드 설명, 중복 주석, 코드를 복잡하게 만드는 지나치게 일반적인 제안을 찾아내는 프로그래머의 눈도 중요합니다.
코드를 문서화하는 것은 종종 실패하며, 특히 심각도가 높거나 우선순위가 높은 문제가 더욱 시급해지면 더욱 그렇습니다. 이로 인해 문서가 리포지토리(저장소라고도 함)의 현재 상태와 동기화되지 않을 수 있습니다. 오래된 정보는 향후 코드 유지 관리 및 성능 최적화 작업을 방해하고 새로운 팀원 온보딩 속도를 늦출 수 있습니다.
AI 어시스턴트는 문서에 코드 변경 사항을 즉시 반영하여 불일치를 좁히는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, Mintlify와 같은 플랫폼에는 기능 변경 사항 병합을 위한 풀 리퀘스트 링크를 기반으로 관련 문서를 업데이트하는 AI 에이전트가 있습니다.
코드 문서 업데이트는 소프트웨어 개발 팀에서 점점 더 많이 사용되는 사례입니다. Stack Overflow의 2025 개발자 설문조사에 따르면, 개발자의 거의 4분의 1(24.8%)이 주로 AI를 사용하고, 4분의 1 이상(27.3%)이 문서 작성 또는 유지 관리에 AI를 부분적으로 사용하는 것으로 나타났습니다.2
주요 팁: AI 코드 문서를 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 파이프라인에 통합하여 업데이트를 한 단계 더 발전시키세요. 기존 기술 스택 및 더 넓은 소프트웨어 에코시스템과 호환 가능한지 반드시 확인해야 합니다. 예를 들어, GitBook 플랫폼은 GitHub 및 GitLab과 같은 Git 기반 버전 제어 시스템과의 문서 동기화를 제공합니다.
코딩 규칙과 마찬가지로 코드 문서 또한 일관된 스타일과 구조를 따라야 합니다. 특히 대규모 기업이나 여러 기여자가 있는 오픈 소스 리포지토리의 경우 이러한 규칙을 준수하는 것은 어려울 수 있습니다.
코드 품질, 기능 및 스타일을 검사하는 AI 코드 검토 도구처럼, AI 코드 문서는 전체 문서를 평가하고 필요한 스타일 및 구조 변경 사항을 자동으로 적용할 수 있습니다. 또한 이러한 AI 도구 중 다수는 프로그래밍 언어에 따른 문서 표준을 따릅니다. 예를 들어, Java용 Javadoc, JavaScript용 JSDoc, Python용 마크다운 등이 있습니다.
주요 팁: 코드 문서화에 대한 스타일 및 구조 지침을 담은 템플릿을 만든 후 해당 템플릿을 사용하여 선택한 AI 도구를 학습시키거나 미세 조정하세요. 전체 코드베이스뿐만 아니라 아키텍처 다이어그램, 설계 흐름도 및 제품 요구사항 문서를 비롯한 기타 고급 지식 기반이나 기술 문서를 기반으로 문서 생성기를 교육하거나 미세 조정하여 컨텍스트를 추가하고 문서 품질을 향상시키는 것을 고려해 보세요.
코드 문서에는 일반적으로 고객을 대상으로 하고 기업 외부의 개발자와 사용자를 대상으로 하는 외부 유형도 포함됩니다. 예를 들어, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 문서에는 소프트웨어 프로젝트의 공개 API에서 사용 가능한 클래스, 함수, 메서드 및 모듈이 요약되어 있습니다.
문서 생성기는 자연어 프롬프트에 대한 응답으로 HTML, PDF, XML을 포함한 다양한 형식의 API 문서를 생성할 수 있습니다. 이러한 AI 기반 도구는 코드 파일을 평가하여 엔드포인트 설명, 요청 매개변수 구조 및 응답 스키마, 인증 요구사항 및 오류 코드에 대한 자세한 정보를 생성합니다.
주요 팁: AI로 생성된 API 문서는 인간 코더가 검토해야 합니다. 아웃풋이 정확하고 완전하고 고품질인지 확인하세요.
레거시 코드를 현대화하는 것은 어려운 과제이므로 세심한 계획이 필요합니다. 첫 번째 단계는 사용 가능한 문서를 검토하여 전체 코드베이스를 이해하는 것입니다. 그러나 레거시 시스템에는 일반적으로 문서가 충분하지 않기 때문에 시스템을 충분히 파악하는 개발자의 손에 달려 있습니다.
IBM Bob과 같은 AI 기반 코딩 어시스턴트는 현대화 과정을 지원할 수 있습니다. 이러한 코딩 어시스턴트는 다양한 프로그래밍 언어, 심지어 오래된 프로그래밍 언어에 대해 학습되었으며 코드베이스를 구문 분석하고, 종속성을 매핑하고, 명확한 코드 문서를 생성할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 개발자는 AI가 생성한 문서를 활용하여 레거시 코드를 디버깅하고 코드 리팩터링, 마이그레이션 또는 코드 재작성과 같은 현대화 접근 방식을 안내받을 수 있습니다.
주요 팁: 부담을 피하기 위해 작은 것부터 시작하세요. 코드베이스를 더 작고 관리하기 쉬운 모듈로 나누고, 각 모듈별로 문서를 작성하세요. 핵심 구성 요소 또는 중요 구성 요소를 선택한 후 문서 체인을 따라 덜 중요하거나 사소한 영역으로 이동하세요.
AI 네이티브 개발이 소프트웨어 엔지니어링을 재편하는 방법과 선도적인 팀이 이를 사용하여 혁신을 가속화하고 영향력을 확장하는 방법을 알아보세요.
Blue Pearl이 Bob을 통해 레거시 코드베이스를 혁신하고 보안 위험을 제거하며 현대화를 가속화하여 제공 시간을 거의 90% 단축한 방법을 알아보세요.
API IT 부서가 AI를 통해 10배 더 빠르게 수십 년 된 시스템에 대한 완전한 문서를 생성하고 중요한 워크로드를 현대화한 방법을 알아보세요.
엔터프라이즈 규모의 엔지니어링 팀을 위해 설계된 AI 기반 툴을 사용하여 개발을 가속화하고 반복 작업을 줄이며 애플리케이션을 현대화하세요.
안전한 의도 인식 개발을 지원하는 AI 파트너인 Bob으로 소프트웨어 제공을 가속화하세요.
코드 작성, 디버깅, 코드 리팩토링 또는 코드 완성에 소요되는 시간을 최소화하고, 더 많은 시간을 혁신에 집중할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 AI 기반 도구로 소프트웨어 개발 노력을 최적화하세요.
AI로 핵심 워크플로와 운영을 새롭게 혁신해 경험과 실시간 의사 결정, 비즈니스 가치를 극대화하세요.
1. How are developers using AI? Inside our 2025 DORA report, Google, 2025년 9월 23일
2. 개발자 설문조사, Stack Overflow, 2025년