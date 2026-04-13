풀 리퀘스트란 무엇인가요?

풀 리퀘스트(PR)는 코드베이스에 변경 사항을 제안하는 방법입니다. 소프트웨어 개발자는 메인 코드 리포지토리(리포라고도 함)를 별도의 브랜치로 포크하고, 작업하면서 해당 브랜치에 코드를 커밋한 뒤, 브랜치의 변경 사항을 메인 코드베이스로 가져오거나 병합하기 전에 제안된 변경 사항을 코드 리뷰 대상으로 표시하기 위해 풀 리퀘스트를 생성합니다.

PR은 Bitbucket 및 GitHub와 같은 Git 리포지토리에서 일반적으로 사용되는 메커니즘입니다. GitLab에서는 동일한 프로세스를 위해 풀 리퀘스트 대신 “머지 리퀘스트”라는 용어를 사용합니다.

개발자는 명령줄 인터페이스(CLI) 또는 웹 인터페이스를 사용하여 풀 리퀘스트를 생성할 수 있습니다. 새로운 풀 리퀘스트는 일반적으로 버그 수정, 의존성 업데이트, 새로운 기능 추가 또는 리팩터링된 코드를 위해 생성됩니다. 풀 리퀘스트는 코드 리뷰를 간소화하고 코드베이스를 표준에 맞게 유지하며 소프트웨어 개발 팀 구성원 간의 협업을 촉진합니다.