CI/CD 전략과 툴은 개발자가 기존 개발 방식의 번거롭고 반복적인 수작업 프로세스에서 벗어나도록 지원합니다.

기존 개발 방식은 요구 사항 수집, 설계, 코딩, 수작업 테스트 및 배포와 같은 각 단계가 다음 단계로 넘어가기 전에 완료되어야 하는 선형적이고 순차적인 프로세스를 따르며, 단계 간에 긴 공백이 있더라도 동일합니다.

각 개발자는 앱 또는 서비스의 새로운 버전에 코드를 수작업으로 통합해야 했습니다. 서로 다른 코드가 항상 잘 작동하지 않았고, 개발자들이 각기 다른 시점(때로는 마지막 순간)에 변경 사항을 통합했기 때문에 통합은 시간이 많이 들고 오류가 발생하기 쉬운 과정이었으며, 특히 대규모 개발 팀에서 더욱 그러했습니다.

소프트웨어 테스트 또한 빈번하게 이루어지지 않았습니다. 팀은 일반적으로 대규모 배치 업데이트를 한 번에 적용했으며(대개 코드 구현 이후), 이로 인해 버그가 놓치기 쉬워지고 코드베이스에 누적되었습니다. 문제가 발생하면 개발자는 어떤 변경 사항이 해당 문제를 유발했는지 파악하는 데 어려움을 겪었습니다.

그 결과 팀은 더 어려운 디버깅 및 품질 보증 작업, 더 높은 실패율, 더 느린 코드 릴리스를 겪었으며 사용자들은 더 많은 소프트웨어 오류와 결함을 경험했고 기업은 프로세스 비효율로 인해 수익 손실을 입었습니다.

CI/CD는 소프트웨어 빌드, 테스트 및 릴리스의 대부분을 자동화합니다. 자동화된 파이프라인은 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 지속적 통합, 테스트 및 배포를 수행하여 파이프라인의 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다.

코드 변경 사항은 공유 리포지토리에 지속적이고 점진적으로 병합되며 각 커밋 이후 자동으로 빌드 및 테스트되고 빠르게 배포됩니다(하루에 여러 번 배포되기도 합니다). 작은 변경과 빈번한 코드 커밋을 통해 개발자는 문제를 더 일찍 발견하고 더 쉽게 롤백할 수 있습니다.

CI/CD 툴을 통해 팀은 각 커밋의 결과를 즉시 확인할 수 있으며 모든 구성원이 모든 빌드, 테스트 및 배포의 상태를 확인할 수 있습니다. 이러한 기능은 개발 및 운영 팀의 파이프라인 투명성을 높이고 팀 간 협업을 간소화하는 데 도움이 됩니다.