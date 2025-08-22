원점 회귀 너머로: AI 에이전트와 함께 '모든 지점으로 회귀'하며 DevOps 프로세스 개선하기

저녁 만찬을 위해 음식을 주문했는데 식사를 운반하는 배달 로봇이 동네의 울퉁불퉁한 인도를 이동하지 못하고 발이 묶인다면 어떨까요? 또는 GPS 시스템이 인근 폐쇄 도로 주변에서 우회로를 찾는 장비를 갖추지 못했을 수도 있습니다.

심지어 로봇이 도착했는데 음식은 없을 수도 있습니다. 사이버 범죄자가 배달 서비스의 인증 프로토콜을 해킹해서 식사(및 개인 정보)를 훔쳐간 것입니다.

오늘날의 소프트웨어 환경과 사이버 보안 위협에 맞는 고급 테스트와 보안 관행이 없다면 DevOps 팀과 해당 제품을 사용하는 최종 사용자는 이런 문제에 더 자주 겪을지 모릅니다. 많은 고객이 실망을 금치 못하면서 다른 배달 업체로 옮기고(난데 없이 굶는 것을 좋아하는 사람은 어디에도 없습니다) 이 실망감은 기업의 수익에 영향을 미칠 것입니다.

에이전틱 AI 도구가 배달 서비스 개발팀이 이러한 문제를 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 에이전트를 사용하여 배달 로봇이 첫 번째 주문을 가져오기 훨씬 전인 코딩 단계에서 결함과 보안 취약성을 식별하는 포괄적인 테스트 제품군을 만들 수 있습니다.

실제로 에이전틱 AI 도구는 다중 에이전트 '팀'을 사용하여 로봇이 실제로 직면할 수 있는 문제를 충실도 높게 시뮬레이션하는 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. 그러면 개발자는 코딩을 시작하기 전에 코드 동작과 종속성 상호 작용을 테스트할 수 있습니다. 이는 소프트웨어 개발 수명 주기 초기에 테스트 및 품질 보증 관행을 이동한다는 의미에서 '원점 회귀'에 해당합니다.

최신 소프트웨어 시스템이 복잡해지고 민첩성과 협업에 대한 요구가 커지면서, 조기 탐지에 초점을 맞추던 것이 '모든 지점 회귀(Shift Everywhere)'라는 좀 더 포괄적인 DevSecOps 관행으로 발전했습니다. 모든 지점 회귀 접근 방식은 '소프트웨어 개발 수명 주기의 모든 단계에서 보안과 보안 관행 통합을 자동화'하는 것이 목표입니다.

이는 실무적으로나 문화적으로나 큰 과제이며, 많은 기업이 DevOps 사례에서 AI의 기능을 활용할 방법을 더 많이 모색하게 된 이유이기도 합니다. 이러한 최신 기술 중 에이전틱 AI의 능력은 다음과 같습니다.

다단계 작업 수행. AI 에이전트는 높은 수준의 목표를 하위 작업들로 잘게 나누고 여러 단계를 거쳐 작업을 완료할 수 있습니다.

실시간 적응. AI 에이전트는 새로운 정보나 변화하는 상황에 맞춰 자신의 행동과 계획을 조정할 수 있습니다.

작업과 워크플로 오케스트레이션 관련 협업. 에이전틱 AI 시스템은 다른 AI 에이전트와의 조정과 통신을 통해 공통의 목표를 달성할 수 있습니다.

시간 경과에 따른 자가 개선. AI 에이전트는 강화 학습 같은 기능을 통해 경험에서 배우고, 시간이 지날수록 의사 결정을 개선하며 전략을 조정할 수 있습니다.

에이전틱 AI 도구에는 자율적인 의사 결정 능력도 있으며, 기업들은 이러한 가능성에 기대를 걸고 있습니다.

IBM 비즈니스 가치 연구소에 따르면 '경영진의 86%는 2027년까지 AI 에이전트가 프로세스 자동화와 워크플로 재창조를 더욱 효과적으로 만들 것'이라고 내다봤습니다. 고위 경영진의 80% 가까이가 이미 회사에서 어떤 형태로든 에이전틱 AI를 채택했으며, 기업의 19%는 에이전틱 AI를 대규모로 배포하고 있습니다.

지능형 AI 에이전트는 이제 소프트웨어 개발, 배포, 모니터링 및 업그레이드를 오케스트레이션할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 소프트웨어를 배포하기 전에 항상 철저하게 테스트하고 보호할 정도의 대역폭을 가지지 못한 채 과중한 부담을 안은 개발자가 원점 회귀와 모든 지점 회귀 관행을 더 쉽게 관리할 수 있게 합니다.