GitOps란 무엇인가요?

이전 블로그에서 엣지 컴퓨팅 도메인의 DevOps에 대해 설명했으며, 여기서는 GitOps를 엣지 컴퓨팅에 어떻게 적용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 다음과 같은 엣지 컴퓨팅의 세 가지 엣지를 언급했습니다.

엔터프라이즈 엣지

네트워크 에지

디바이스 엣지(또는 파 엣지)

클라우드 또는 엔터프라이즈 데이터 센터도 있습니다. 이러한 영역에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 그림 4는 엣지 환경과 함께 세 가지 GitOps 영역인 인프라, 서비스, 애플리케이션도 보여줍니다.

클라우드/엔터프라이즈 데이터 센터

엣지 컴퓨팅은 대부분의 IT 센터에서 OpenShift 또는 Kubernetes 클러스터의 확산을 보여주고 있습니다. 고객당 수백에서 수천 개의 배포에 이르는 거대한 규모에 도달할 잠재력을 가지고 있습니다. 그 결과, 엔터프라이즈 IT 부서는 온프레미스 및/또는 퍼블릭 클라우드에서 실행되는 여러 독립 또는 협력 컨테이너 런타임 클러스터를 관리해야 합니다.

여러 클라우드에서 변경 사항을 롤아웃하고 롤백하는 등 클러스터가 원하는 상태를 동일하게 유지하는 것은 GitOps가 엣지 및 IoT 기반 비즈니스에 제공하는 주요 이점입니다.

네트워크 에지

통신 서비스 공급자(CSP)가 직면한 주요 과제 중 하나가 네트워크의 오케스트레이션, 자동화, 관리할 방법을 찾는 것이기 때문에 GitOps 패러다임을 네트워크 엣지에 적용할 수 있습니다. 5G는 소비자에게 도움이 되지만, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN), 다양한 대역폭을 갖춘 네트워크 슬라이싱, 더 빠른 배포는 통신사에 어려움을 안겨주었습니다.

자동화된 배포 파이프라인은 CSP가 고객에게 서비스를 더 빠르게 제공할 수 있는 한 가지 방법입니다. 컨테이너 인프라 프로비저닝에 대한 중앙 리포지토리와 선언적 접근 방식을 사용하면 새로운 기능 및 변경 요청에 대한 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 이러한 패러다임은 네트워크 엣지에서 가상 네트워크 기능(VNF) 및 클라우드 네이티브 네트워크 기능(CNF)를 프로비저닝하는 데 도움이 됩니다. 네트워크 구성 요소의 컨테이너화를 통해 이러한 기능을 관리할 수 있습니다. 마지막으로, 모든 구성 활동이 Git에 기록되고 저장되기 때문에 변경 사항을 추적하는 기능은 규정 준수 및 감사 목적에 매우 중요합니다. 참고 자료에 WeaveWorks의 몇 가지 관련 블로그가 있습니다.