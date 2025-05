애플리케이션 관리란 무엇인가요?

애플리케이션 관리의 몇 가지 중요한 이해관계자는 다음과 같습니다.

애플리케이션 개발자, DevOps 및 DevSecOps: 애플리케이션의 설계, 개발, 배포, 통합, 유지 관리 및 보안을 담당하므로 애플리케이션의 기술적 측면을 이해하고 업데이트 및 개선 사항을 구현하는 데 중요한 역할을 하는 그룹입니다.

애플리케이션 관리자: IT 팀의 일원이자 기업 내 애플리케이션 소프트웨어의 감독자인 이들은 애플리케이션의 구현, 유지 관리 및 폐기를 위한 프로젝트 관리 및 워크플로를 주도합니다.

비즈니스 소유자 및 이해관계자: 생산성과 수익에 중점을 두는 이 그룹은 애플리케이션의 성능과 기능에 기득권을 가지고 있습니다. 이들의 피드백은 애플리케이션 관리 프로세스를 조직의 광범위한 비즈니스 목표에 맞추는 데 필수적입니다.

사용자: 애플리케이션과 직접 상호 작용하는 개인 및 그룹은 피드백 및 사용 데이터의 소스이며, 이는 애플리케이션의 효과를 이해하고 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 중요합니다.

IT 관리: 전체 IT 전략 및 인프라의 감독자로서 IT 관리는 애플리케이션 관리 활동을 조직의 광범위한 IT 목표에 맞추는 데 필요한 정보를 제공할 수 있습니다.

IT 운영 팀: 애플리케이션이 실행되는 인프라와 시스템 관리를 담당하는 이 팀은 애플리케이션의 원활한 작동을 보장하고 기본 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 유지 관리하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.



공급업체 또는 타사 공급업체: 애플리케이션이 외부 공급업체 또는 타사 제공업체로부터 공급되는 경우 이러한 주체는 중요한 이해관계자입니다 .이들의 참여에는 애플리케이션 지원, 업데이트 및 유지 관리 서비스 제공이 포함될 수 있습니다.

효과적인 애플리케이션 관리를 위해서는 이러한 주요 이해관계자와의 참여 및 협력이 필수적입니다. 이렇게 하면 관리 프로세스가 조직의 전반적인 목표에 부합하고 사용자 요구 사항을 충족하며 진화하는 기술 및 비즈니스 요구 사항에 지속적으로 대응할 수 있습니다.