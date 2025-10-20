코드로서의 문서("docs as code")는 문서를 소프트웨어 코드처럼 취급합니다. 이 접근법은 소스 코드와 동일한 도구를 사용하여 문서를 관리하며, 변경 사항을 검토하고 추적하는 버전 관리 시스템, 서식 및 스타일 문제를 식별하는 자동 테스트, 문서 업데이트 및 배포를 위한 지속적 통합/지속적 배포(CI/CD) 등을 포함합니다.

코드 문서화는 코드를 문서화하는 광범위한 관행을 포함하지만, 코드로서의 문서는 문서 작성에 대한 구체적인 전략이자 보다 기술적인 접근 방식입니다.