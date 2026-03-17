보안 코딩이란 무엇인가요?

보안 코딩은 보안 프로그래밍이라고도 하며, 사이버 공격을 수행하는 위협 행위자로부터 방어할 수 있는 소스 코드를 작성하는 관행입니다. 코드에 보안을 내재화하면 취약점을 줄이고, 사이버 위협에 견딜 수 있을 만큼 강력하고 복원력 있는 소프트웨어를 만들 수 있습니다.

보안 프로그래밍은 보안 소프트웨어 개발 수명 주기(SSDLC)의 중요한 구성 요소입니다. 보안이 테스트 단계에서만 고려되는 기존 SDLC와 달리, SSDLC는 소프트웨어 개발의 모든 단계에 사이버 보안을 통합합니다. 코드 보안은 단순한 사후 고려 사항이나 선택적 추가 기능 또는 별도의 요소가 아니라, 안전한 소프트웨어를 구축하기 위한 필수 요소입니다.

보안 코딩은 보다 넓은 범주의 애플리케이션 보안에 포함됩니다. 보안 프로그래밍이 코드에 사이버 보안을 통합하는 데 초점을 맞춘다면, 애플리케이션 보안은 하드웨어 보호부터 소프트웨어 기반 방어까지 다양한 보안 조치를 포함하며 SDLC 전반에 걸쳐 적용됩니다.

IBM의 2026년 X-Force Threat Intelligence Index에 따르면, 취약점 악용은 공격의 주요 원인이 되었습니다. 보안 코딩과 같은 보다 선제적이고 예방적인 접근 방식으로 전환하면 위협이 확대되기 전에 대응할 수 있습니다.