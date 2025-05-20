애플리케이션 아키텍처의 역사를 살펴보면 점점 더 지능적인 구성 요소로 분해되는 일관된 패턴이 드러납니다.

1990년대: 모놀리식 애플리케이션

단일 코드베이스 시스템이 기업 컴퓨팅을 지배하면서 심각한 운영상의 문제가 발생했습니다.

배포에는 광범위한 테스트 사이클이 필요함

확장을 위해서는 전체 시스템을 복제해야 함

한 영역의 변경이 관련 없는 기능을 중단시킬 위험이 있음

개발 주기가 수개월에서 수년에 이름

2000년대 초반: 서비스 지향 아키텍처(SOA)

SOA는 애플리케이션을 비즈니스 연계 서비스로 분해하여 모놀리식의 한계를 해결했습니다.

새로운 아키텍처는 재사용성과 통합 기능을 개선함

서비스는 여전히 비교적 무거웠음

오케스트레이션 복잡성으로 인해 시스템이 취약해짐

개발 주기는 수개월 단위로 측정됨

2010년대: 마이크로서비스

마이크로서비스 아키텍처는 애플리케이션을 독립적으로 배포할 수 있는 더 작은 단위로 나누었습니다.