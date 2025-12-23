AI 코드 리팩터링이란 무엇인가요?

AI 코드 리팩터링은 인공 지능을 사용하여 코드 리팩터링 프로세스를 자동화합니다. AI 코드 리팩터링은 머신 러닝과 자연어 처리(NLP) 기법을 사용하여 소프트웨어 코드의 내부 구조를 수정하면서도 외부 동작이나 기능은 그대로 유지합니다.

코드 리팩터링은 소프트웨어 개발 프로세스의 필수적인 부분으로, 성능을 최적화하고 가독성과 유지보수성을 향상하는 코드 개선을 통해 기술 부채를 줄입니다. AI의 도움으로 리팩터링을 더 효율적으로 수행할 수 있습니다.